Последствия урагана на улице Фрунзе в Симферополе, 27 ноября 2023 года

Мощный ураган обрушился на Крым. Почти полмиллиона человек остались без света Глава Крыма Аксенов объявил 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды

На северо-западе полуострова Крым порывы ветра достигают 40 метров в секунду. Полмиллиона жителей региона остались без света. На участке трассы Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничили движение. На Черноморском побережье Краснодарского края ожидаются волны высотой восемь метров. Мощный циклон с Черного моря принесет в Москву сильнейший снегопад. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Непогода на полуострове

Ураганный ветер до 40 метров в секунду накрыл северо-запад Крыма вечером в воскресенье, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение гидрометцентр региона.

На полуострове Тарханкут, в Евпатории, Севастополе и в поселках на западном берегу ветер достигает 25-26 метров в секунду, в населенном пункте Черноморское — порывы ветра достигали 40 метров в секунду. В подтопленный район Евпатории направили Аэромобильную группировку.

Как заявил министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко, на участке трассы Симферополь — Евпатория из-за подтоплений ограничили движение. По его словам, проезд закрыт между городами Саки и Евпатория. В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта.

По сообщению жительницы Евпатории Натальи, пожар начался в одном из частных домов в городе во время шторма. По ее словам, из-за погодных условий сотрудники МЧС не могут подъехать к зданию.

Как сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков, около 500 тыс. жителей полуострова остались без электроэнергии из-за непогоды.

«Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1 185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс. Работает 38 бригад», — сообщил он.

Краснодарский край

По данным Telegram-канала SHOT, самолет, выполняющий рейс Москва — Сочи, на момент написания материала летал над территорией Черного моря, не имея возможности приземлиться в аэропорту Адлера из-за шторма. Семь рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы.

Также, по данным канала, в Сочи из-за сильного ветра на дороги рухнули десятки деревьев, с домов срывает крыши. По прогнозам ГУ МЧС России по Краснодарскому Краю, в регионе на Черноморском побережье ожидаются волны высотой восемь метров. Сильный шторм прогнозируют до конца суток 27 ноября на побережье Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсе.

В пресс-службе администрации Ейского района предупредили, что в ночь на 27 ноября уровень воды в Таганрогском заливе Азовского моря и северо-восточной части морской акватории может достигнуть опасных отметок. Как предупредили в администрации, в скором времени над Новой Каховкой сформируется циклон, который усилит юго-западный ветер в Ейском районе.

Мощный циклон с Черного моря скоро дойдет и до Москвы, что вызовет сильнейший за многие годы снегопад, сообщил «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Это будет не просто обычный снег, а снегопад. Один из сильнейших снегопадов, которые вообще бывали в конце ноября», — сказал он.

Выходной в Крыму

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил понедельник нерабочим днем для ряда организаций из-за непогоды. Он уточнил, что на работу не выйдут работники учреждений социальной сферы, образования и спорта. Выходной не предусмотрен для специалистов медицинских учреждений и сотрудников оперативных служб.

«Завтра в Севастополе объявлен нерабочим днем», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

В Крыму 27 ноября тоже объявили выходным днем в связи с плохой погодой. Занятия в образовательных учреждениях Черноморского района, запланированные на этот день, переносятся на субботу.

«В связи с погодными условиями 27 ноября в Республике Крым объявлен выходным днем», — сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Как предупредили в региональном управлении МЧС, высока вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. В ведомстве порекомендовали избегать пребывания в прибрежной зоне, на пирсах, вблизи берегоукрепительных сооружений.

Шторм в Турции

Накануне пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым объявила о штормовом предупреждении в Симферополе на период 25-27 ноября. Скорость воздушного потока обещали на уровне 28-33 м/с.

Непогода на полуостров пришла со стороны Турции. На юге и юго-западе страны не прекращаются ливни. Из-за этого Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов. Анталья, Измир и другие крупные города страны оказались подтопленными.

Во многих курортных анатолийских населенных пунктах вырвало с корнем деревья, повреждены автомобили и магазины, в районе Кепез каналы вышли из берегов. Не менее двух лодок затонуло в Манавгате, еще три яхты — в центре Антальи.

Главное управление метеорологии и Управление по чрезвычайным ситуациям выпустили экстренные предупреждения для 64 из 81 провинций страны. В 44 провинциях объявили предпоследний, оранжевый уровень опасности.