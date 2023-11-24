Три месяца жила с телами сыновей и дочери. В Псковской области мать задержали за убийство детей В Псковской области многодетную мать подозревают в убийстве троих детей

В Псковской области многодетную мать обвиняют в убийстве троих детей: она три месяца скрывала смерть двух сыновей и дочери. В это время ее старший ребенок был у бабушки, а младшая дочь находилась в квартире с умершими братьями. Девочка спала на нижнем этаже двухъярусной кровати, а сверху лежали останки ее брата. Shot со ссылкой на следствие пишет, что женщина заморила своих детей голодом и не признавалась в их смерти, чтобы продолжать получать пособие.

В Псковской области задержали 34-летнюю мать пятерых несовершеннолетних детей. Ее обвиняют в убийстве дочери и двух сыновей, сообщило региональное СУ СК в Telegram-канале. Женщина прожила в квартире с телами детей три месяца.

23 ноября в полицию поступило сообщение об обнаружении тел троих несовершеннолетних. Полицейские нашли останки двух мальчиков 2019 и 2023 годов рождения в одной из квартир в городе Великие Луки. Тело их восьмилетней сестры обнаружили в жилом доме на территории Куньинского района Псковской области. Всех детей воспитывала их 34-летняя мать.

Полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более малолетних» и «Убийство малолетнего». Мать умерших задержали. Назначены экспертизы, которые помогут установить все обстоятельства произошедшего.

Как нашли тела

По данным Telegram-канала Shot, мать подозреваемой в убийстве, которая воспитывает ее 12-летнего сына, приехала в Великие Луки навестить свою дочь, Дарью Суханову, и внуков. В квартире пенсионерка увидела скелет четырехлетнего мальчика в памперсе, который был накрыт покрывалом. Тело годовалого ребенка бабушка нашла на втором этаже двухъярусной кровати.

Суханова рассказала матери, что ее сыновья умерли в августе во сне с разницей в неделю.

Тогда пенсионерка отправилась искать двух внучек на дачу семьи в деревню Мокрики. Там она обнаружила тело восьмилетней девочки. Оно тоже лежало в кровати, укрытое одеялом. Суханова сказала, что девочка тоже умерла во сне в августе.

Выжившую пятилетнюю девочку передали органам опеки, сейчас ее осматривают врачи, а вскоре начнут работать психологи, так как ребенок долгое время жила в одной комнате с мертвым братом. Отец девочки обратился в органы опеки, чтобы забрать дочь.

Shot пишет, что этим летом Дарья купила частный дом, использовав материнский капитал, и переехала туда с четырьмя детьми. Первой умерла восьмилетняя девочка. Тогда мать взяла троих детей и переехала в съемную квартиру к своему возлюбленному. Там умерли ее сыновья, но семья продолжала жить рядом с телами.

В свою очередь издание mk.ru со ссылкой на источник сообщило, что тела обнаружила не бабушка, а старший сын . По данным «МК», пенсионерка пообещала завещать мальчику квартиру, в которой проживала его мать с остальными детьми. Школьник отправился посмотреть на жилплощадь и там обнаружил на кровати скелет брата, сразу же позвонил бабушке, а она уже сообщила в полицию.

Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли тело еще одного ребенка. Матери и пятилетней девочки в квартире не было, они уехали в Великие Луки в съемную квартиру. Суханова рассказала полицейским, что тело ее старшей дочери находится на даче. Они нашли останки ребенка в целлофановом пакете под одеялом.

Почему умерли дети

По версии канала Shot, дети могли умереть от голода. Сейчас это основная версия следствия. Также следователи выяснили, что мать постоянно избивала своих детей.

Shot пишет, что во время допроса Суханова путалась в показаниях. Сначала она сказала, что дети умерли во сне, а потом передумала и заявила, что заморила их голодом. Якобы у нее не было денег на продукты.

По данным Shot, Суханова жила с телами, чтобы не терять пособия. Три месяца она не пускала свою мать-пенсионерку в квартиру, но при этом сама ходила к ней в гости и приносила продукты.

В 2019-м Суханову поставили на профилактический учет в полицию. Через год сотрудники посчитали, что она исправилась, и контролировать перестали.

У всех детей женщины разные отцы, сейчас следователи устанавливают их имена. Своего младшего сына она родила в 2023 году. Как пишет Shot, Суханова заявила, что роды были домашними, ребенка она не зарегистрировала, а дату его рождения не помнит.

О наличии пятого ребенка женщина не распространялась, даже ее мать об этом не знала. Никто из детей не ходил в детский сад и школу.

Соседи ничего не замечали

По данным kp.ru, соседи Суханову практически не видели. Они утверждают, что дети не бегали по квартире и никак себя не проявляли. Shot пишет, что в квартире многодетной матери были постоянные застолья. Кроме этого, туда приходили наркоманы. Во время запоя Суханова избивала детей и не давала им есть.

Несмотря на то что соседи знали о запоях Сухановой и подозрительных ее гостях, живущая напротив семья с ребенком не замечала ничего необычного.

«Соседи несколько раз жаловались на зловонный запах в подъезде и других квартирах. Они предположили, что в вентиляции лежит дохлая крыса», — сообщил источник РЕН ТВ.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова сообщила «Газете.Ru», что выжившие дети сейчас в безопасности:

«Уполномоченным запрошена информация у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства еще двух детей из этой семьи, а также оказания им необходимой медицинской и психологической помощи. Дети в безопасности. Семья кратковременный период находилась на учете в органах опеки и была снята с учета в 2020 году», — добавила Соколова.