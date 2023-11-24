Работа на складе Wildberries парализована из-за рейда полиции. Сотрудников увозят в военкоматы В Wildberries допустили миллиардные убытки из-за проверки склада в Электростали

Сотрудников склада Wildberries в Подмосковье проверяют на соблюдение миграционного законодательства. Задержаны 150 человек, в том числе иностранцы с российским гражданством. Их увозят в военкоматы для постановки на учет. Пресс-служба маркетплейса заявила, что из-за проверки 8 тысяч человек не могут вернуться к работе, сотни тысяч товаров не отгружаются, а простой грозит «миллиардными убытками».

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку на складе маркетплейса Wildberries в подмосковной Электростали. Как сообщил Teleram-канал Baza, рано утром 24 ноября на склад прибыл наряд ОМОН.

Очевидцы утверждают, что несколько десятков силовиков отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российское гражданство. По закону сразу после получения паспорта мужчина обязан встать на воинский учет. Тем, кто этого не сделал, вручают повестки в военкомат.

Telegram-канал Mash сообщает, что силовики не впускают на склад сотрудниц Wildberries, а сотрудников, к которым есть вопросы, сажают в автобус и увозят. Из-за происходящего загрузка и выгрузка товаров может задерживаться.

Shot пишет, что в ходе рейда задержали 150 человек. Их увезли на четырех специальных автобусах в отделение полиции. По данным Baza, сотрудников Wildberries отправили в военкомат. Проверка все еще идет, все это время склад не функционирует: работники не могут зайти и выйти.

Управление МВД по Московской области сообщило о рейде в Электростали на территории железнодорожной станции «Фрязево», в ходе проверки были выявлены иностранцы, нарушившие миграционные и трудовые законы. На 16 человек составлены протоколы за нарушение режима пребывания в России, незаконную трудовую деятельность и за нарушение иммиграционных правил.

«На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей . Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны», — сообщила глава управления информации и общественных связей ГУ МВД Татьяна Петрова.

Связан ли рейд на станции «Фрязево» с проверками Wildberries, не уточняется.

«Грозит миллиардными убытками»

В беседе с РИА Новости пресс-служба маркетплейса подтвердила, что у сотрудников компании проверяют документы:

«Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места. В связи с этим на ряде участков логистического центра возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство Wildberries оказывает содействие полиции».

Маркетплейс подчеркивает, что руководство принимает все необходимые меры, «чтобы ускорить процесс возвращения работы склада в нормальный режим».

Агентству «Интерфакс» пресс-служба сообщила, что из-за проверки приступить к работе не могут 8 тыс. сотрудников склада.

«Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон», — говорится в сообщении.

Источник «Интерфакса» в правоохранительных органах подтвердил работу силовиков на территории склада маркетплейса, по его словам, мероприятия проводятся в рамках операции «Мигрант».

Wildberries уже проверяли

Аналогичный рейд на складе компании «Белая дача» провели 30 октября. В ходе проверки один из мужчин оскорбил полицейского, сообщает СУ СК по Московской области в Telegram-канале. В его отношении возбудили уголовное дело.

Летом и осенью сотрудники правоохранительных органов проводили операцию «Нелегал-2023», в рамках которой депортировали 15 тысяч нелегальных мигрантов. Официальный представитель российского министерства внутренних дел Ирина Волк заверила, что подобные акции будут проходить на постоянной основе.

Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов ищут граждан России, которые недавно получили паспорт, но не встали на воинский учет. Так, в августе этого года более 100 человек увезли в военкоматы Санкт-Петербурга для проведения процедуры постановки на воинский учет. Аналогичный рейд прошел и в Чувашии.

Глава СКР Александр Бастрыкин предлагал ввести меры против таких нарушителей, например, лишать гражданства за отказ участвовать в СВО:

«Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства».

Бастрыкин заявил, что новые граждане России зачастую минуют военную службу, поэтому он предложил поставить их в приоритет для участия в выполнении задач специальной военной операции.