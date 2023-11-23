«Девушку изнасиловали, а парня убили»: новая версия гибели российского актера в Индии Российский актер Максим Белецкий погиб в Индии при загадочных обстоятельствах

На прошлой неделе в Индии обнаружили тела 37-летнего российского актера Максима Белецкого и его 21-летней девушки Анны Ранцевой, погибших при загадочных обстоятельствах. Их нашли в печально известной «Долине наркотиков и смерти», где часто пропадают туристы. Главная версия следствия — двойное самоубийство. Однако близкие артиста в нее не верят, поскольку в деле слишком много странностей. Например, серьезные травмы и порезы на телах.

Смерть Максима Белецкого подтвердил республиканский театр кукол Йошкар-Олы, где служил актер.

«Максим Белецкий погиб в Индии. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Театр уточнил, что артиста похоронят в Индии согласно его собственному пожеланию.

Информация о гибели двоих россиян в Индии появилась 18 ноября. Тогда местные СМИ сообщили, что полиция нашла тела «русской пары» на севере страны, в долине реки Парвати (штат Химачал Прадеш). Трупы были полностью раздеты, девушка лежала в горячем источнике, а мужчина — около него.

Россияне заселились в местный гостевой дом 14 октября. По информации полиции, они редко включали свет, пользовались свечками. После смерти пары в номере нашли записку. В ней говорилось, что сделать с их вещами. Из-за записки индийская полиция сразу предположила, что пара совершила самоубийство. Кроме того, тела были в труднодоступной местности, в 50 метрах от ближайшей дороги. По мнению следствия, россиян не смогли бы привезти туда насильно.

Однако знакомые актера в России сомневаются, что пара покончила с собой. Как рассказал «Газете.Ru» друг Белецкого Александр, артист только недавно писал, что скоро вернется домой. Вдобавок, передал Александр, у погибшего диагностировали черепно-мозговую травму. В театре Йошкар-Олы добавили, что Белецкому сломали руку.

«У Максима пробита голова, сломана рука, и присутствуют многочисленные порезы на руках и шее. При этом крови на месте обнаружения тел нет. У его девушки тоже резаные раны», — заявила заведующая литературно-драматургической части театра Ирина Суворова.

С ее слов, индийский следователь неофициально говорил, что девушку, вероятно, изнасиловали, а Белецкого убили, когда он пытался ее защитить.

Индийская полиция указывала, что у найденного мужчины были порезы на руке и шее, а у женщины — раны на руке. Их лица так опухли, что россиян не смогли сразу опознать. Поблизости от голых тел были мобильный телефон и «другие вещи». А также зажженные свечи, нож и чарас (наркотическое вещество из конопли).

Друг Белецкого подтвердил «Газете.Ru», что актер «баловался травкой». «Но не думаю, чтобы она стала причиной его смерти», — считает Александр.

Индийские правоохранители рассматривают, помимо самоубийства, версии передозировки или убийства. Тела отправили на вскрытие. Если судмедэксперты найдут что-то подозрительное, похороны отложат на время следствия. В то же время семья Белецкого и его театр считают, что в Индии не будут проводить надлежащее расследование.

«Брат Максима написал нам, что в Индии делом никто заниматься не собирается, и все будут списывать на самоубийство», — резюмировала Суворова.

Долина реки Парвати, где обнаружили тела россиян, пользуется дурной славой. В глубине местных лесов часто проводят нелегальные рейвы, несмотря на попытки властей бороться с ними. Участники вечеринок употребляют много наркотиков, а затем некоторые из них пропадают без вести. За последние 11 лет в долине исчезли около 30 человек, по большей части иностранцы. Из-за этого регион получил прозвища «Бермудский треугольник Индии» или «Долина наркотиков и смерти».

Власти штата неофициально сообщали журналистам, что туристов вряд ли грабят и убивают. Скорее, это несчастные случаи. Например, люди в наркотическом опьянении могут срываться в глубокие местные ущелья. Порой трупы пропавших находят позже, поеденные стервятниками.