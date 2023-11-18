«Долина наркотиков и смерти». Что известно о гибели двух россиян в Индии

Двое россиян найдены мертвыми у горячего источника в долине Парвати в Индии. На месте происшествия обнаружены две записки с просьбой передать их вещи посольству и наркотическое вещество чарас, а на телах погибших – порезы. Полиция рассматривает версии о самоубийстве, убийстве и передозировке. В российском посольстве заявили, что смерть россиян «не носила насильственного характера». С 2003 года в долине пропали более тысячи человек, а местные СМИ называют ее «долиной наркотиков и смерти».

Тела двух граждан России обнаружены в долине реки Парвати в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии, сообщила газета Times of India со ссылкой на местную полицию. Погибшие – 37-летний Максим Белецкий и 21-летняя Анна Ранцева, они были найдены обнаженными в районе горячего источника.

По данным India TV, тело девушки находилось в самом источнике, тело мужчины – возле него. Опознание было затруднено, так как лица погибших «опухли до неузнаваемости», при этом у мужчины были раны на шее и руках, у девушки – только на руках. По мнению полиции, повреждения не были смертельными.

Кроме того, возле тел обнаружены нож, паспорта и телефоны пары, а также две записки: в одной из них погибшие просили, чтобы их вещи отправили в посольство, в другой Ранцева просит передать свой телефон родственникам через российскую дипмиссию.

Также на месте происшествия найден чарас – наркотическое вещество из конопли. По индийскому законодательству, чарасом называется любая смола, полученная экстракцией из каннабиса, включая гашишное масло, этот термин также используется в качестве синонима слова «гашиш».

«Изначально мы подозревали, что это двойное убийство, но, обнаружив записки, мы выясняем, был ли это сговор о самоубийстве. Это также может быть случай передозировки наркотиками. Мы проверяем все версии», – сообщили в правоохранительных органах.

Как передает NDTV, полиция склоняется к версии о самоубийстве, так как тела были найдены в 50 метрах от дороги в труднопроходимой местности и «насильно доставить кого-либо в это место было невозможно».

По данным властей, россияне арендовали гостевой дом в Индии с 14 октября. Как рассказал владелец недвижимости, они редко включали свет и зажигали свечи.

Российское посольство в Индии сообщило РИА Новости, что поддерживает контакт с местными правоохранительными органами штата.

«По первичным данным, смерть не носила насильственного характера. Идет следствие», – заявили в дипломатической миссии.

Точная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, тела были отправлены на вскрытие в районную больницу Кулу, откуда их направили в медицинский колледж Манди.

Долина смерти и наркотиков

Индийская газета The Statesman назвала долину Парвати «Бермудским треугольником Индии», а также «долиной наркотиков и смерти». По данным издания, этот район известен своими вечеринками и доступностью наркотических веществ, в числе которых разнообразные сорта гашиша.

«Смертельная смесь «Малана Крим» (местная разновидность гашиша. – «Газета.Ru») и танцевальные вечеринки, продолжающиеся целых 12 часов, опьяняют туристов до такой степени, что они в конечном итоге падают в глубокие неизведанные ущелья долины», – говорится в материале.

В период с 2003 по 2023 год в долине реки Парвати пропало 1078 человек, в их числе – 21 иностранец, найдены были только 498 человек, сообщало издание HinduPost в марте текущего года. Максимальное число исчезновений было зафиксировано в 2022 году, тогда в регионе пропали 227 туристов.

«Район очень коварный. Люди склонны выходить на улицу, не соблюдая правил безопасности, или избегают обращаться к местным гидам. Погода также иногда является причиной [исчезновения людей]», – рассказывал изданию бывший суперинтендант полиции Кулу.