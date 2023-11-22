В Ульяновской области два поезда столкнулись лоб в лоб. Пострадали 25 человек

В Ульяновской области два поезда столкнулись лоб в лоб из-за ложного оповещения о свободных путях. Шел снег, машинисты поздно увидели друг друга, но все-таки успели резко снизить скорость. В итоге обошлось без жертв, 25 человек обратились за помощью к врачам. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Что произошло

Пассажирский поезд Адлер — Пермь столкнулся с маневровым составом. ЧП произошло около 962-го км Куйбышевской железной дороги между станциями Бряндино и Тиинск.

Машинист успел применить экстренное торможение, схода вагонов удалось избежать. Составы столкнулись на скорости примерно 55 километров в час. Многих пассажиров от удара сбило с ног.

«По предварительным данным, серьезно пострадавших нет, за помощью к медикам обратились 25 человек. Нахожусь на связи с ответственными ведомствами и РЖД. Окажем всю необходимую помощь землякам», — написал в своем Telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Позже глава региона уточнил, что у пяти пострадавших при столкновении поездов зафиксированы ушибы мягких тканей.

В пассажирском поезде находилось почти 400 человек, в том числе более 90 детей, заявили ТАСС в оперативных службах.

После аварии из-за технических работ задержался поезд дальнего следования № 354. Состав перекрыл переезд, из-за чего десятки машин застряли в ожидании возможности проехать через пути. В 19:45 поезд продолжил следование, сообщило управление МЧС Ульяновской области.

Причины ЧП

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«На место выехали опытные следователи и криминалисты следственных органов СК. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз», — говорится в сообщении СКР.

В Чердаклинский район также выехал ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Ульяновского ЛО МВД России.

В РЖД заявили, что столкновение произошло вследствие грубого нарушения в организации работы станции Бряндино.

«РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда №354 Пермь — Адлер с маневровым локомотивом», — отмечается в сообщении компании.

В РЖД принесли извинения и пообещали, что пострадавшие получат страховую компенсацию. Кроме того, компания оплатит расходы на их лечение. Остальным пассажирам поезда начислят по 7 тыс. баллов «РЖД Бонус».

По информации Telegram-канала Baza, поезд и локомотив могли столкнуться из-за ложного сигнала о свободных путях — система, исключающая столкновение, дала сбой.