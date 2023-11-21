Экс-полковника СК нашли мертвым в колонии. Его лечили после попытки суицида

Экс-глава управления СК Михаил Максименко найден мертвым в колонии в Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Тело обнаружили в помещении для хранения вещей в психиатрической больнице на территории колонии, где он лечился после попытки суицида. В 2020 году Максименко приговорили к 14 годам лишения свободы и штрафу в 250 млн рублей за взятку от вора в законе Шакро Молодого. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Бывший глава управления собственной безопасности (УСБ) Следственного комитета РФ Михаил Максименко найден мертвым в исправительной колонии № 11 в Нижегородской области, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело осужденного нашли в комнате для хранения вещей», – рассказал источник агентства.

Максименко отбывал 14-летний срок за превышение полномочий и получение двух взяток. Как заявили в правоохранительных органах, у него не было права на условно-досрочное освобождение, а до выхода из колонии «оставалось прилично». Экс-главе УСБ было 50 лет.

Telegram-каналы 112, Baza и Mash утверждают, что Максименко нашли в исправительной колонии №9 в Нижегородской области.

По данным Telegram-канала Shot, тело было обнаружено «в помещении для хранения вещей в психиатрической больнице» на территории нижегородской колонии. Информацию также подтвердил источник РБК в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). По его словам, Максименко проходил лечение после попытки суицида.

Кроме того, источник сообщил, что в колонии проводится проверка, в ней участвуют сотрудники центрального аппарата ФСИН, следователи СК и сотрудники подразделения прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний.

Адвокат осужденного Андрей Гривцов подтвердил газете «Ведомости» смерть подзащитного, но дополнительных комментариев не привел.

«Да, его смерть мне подтвердила супруга. Подробностей пока не знаю», – сказал Гривцов.

По информации Baza, Максименко нашел мертвым другой заключенный, это произошло в 05:20 мск 21 ноября. По предварительным данным, экс-глава УСБ покончил с собой, а прибывшие на место сотрудники скорой помощи могли лишь констатировать его смерть. На месте его гибели были найдены шнурки. В настоящее время следствие выясняет, как они оказались у заключенного.

Как сообщил канал Mash, до перевода в колонию Максименко в течение шести лет находился в СИЗО «Лефортово», его содержали в камере в одиночестве, а его состояние здоровья ухудшалось из-за болезней, появившихся после боевого ранения. Источник Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ» заявил, что у бывшего руководителя УСБ было множество травм, которые он получил «во время командировок в Чечню», в том числе тяжелая контузия.

При этом член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Ева Меркачева, которая раньше входила в состав ОНК Москвы, сообщила, что у Максименко не было критических болезней, а сам он боялся отравлений.

«Он говорил, что ни при каких обстоятельствах не покончит с собой . И тем более странной кажется его смерть», — написала она в своем Telegram-канале.

Дело о взятках

Михаил Максименко был арестован летом 2016 года, его заподозрили в получении взятки от вора в законе Захария Калашова, известного под прозвищем Шакро Молодой. По версии следствия, Максименко, а также бывший глава московского управления СК Александр Дрыманов и другие следователи получили $1 млн за освобождение из СИЗО фигуранта дела о перестрелке в центре Москвы Андрея Кочуйкова по прозвищу «Итальянец».

Перестрелка произошла в 2015 году возле ресторана Elements на Рочдельской улице в столице. По данным следствия, преступная группа под руководством Кочуйкова, действуя по поручению Шакро Молодого, вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. В результате произошедшего два человека были убиты, восемь – ранены.

Максименко также обвиняли в получении взятки от петербургского предпринимателя Бадри Шенгелии, который, по версии СК, заплатил экс-главе УСБ за возбуждение уголовного дела против сотрудников МВД, которые якобы незаконно изъяли у него часы Hublot.

В 2018 году Максименко был приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу в 165 млн рублей, в 2020 году по совокупности преступлений – к 14 годам колонии и штрафу в 250 млн рублей. После приговора его этапировали в нижегородскую ИК-11 для сотрудников правоохранительных органов, при этом Baza утверждает, что с 2021 года он находился в ИК-9.

Также по делу о взятках был осужден Александр Дрыманов, ему назначили 12 лет колонии и штраф в размере 196 млн рублей. Еще один фигурант дела, бывший глава управления СК по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко был приговорен к 10 годам колонии, однако 15 ноября газета «Коммерсантъ» сообщила, что он получил помилование за участие в военной операции на Украине.