Москва, автомобиль и 30 км пешком. Как мигрантов привозят на российско-финскую границу

Журналисты «Фонтанки» выяснили схему подвоза мигрантов к российско-финской границе, проведя анализ специализированных чатов. По данным петербургского издания, беженцам помогают частные лица: делают приглашение, бронируют билет, довозят на автомобиле до приграничной зоны, показывают, где купить велосипед. Ранее представители финских властей намекали на то, что наплыв мигрантов организовала Россия, из-за чего в Хельсинки раздумывают о полном закрытии границы. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

На российско-финской границе нет организованного подвоза мигрантов, на который намекали власти Финляндии. К такому выводу пришло петербургское издание «Фонтанка» в результате двухдневного анализа специализированных чатов.

«Утверждать, что российские власти намеренно свозят к границе беженцев, чтобы «дестабилизировать» Финляндию, можно, только предположив, что все чаты с тысячами подписчиками и десятками тысяч сообщений подделаны какой-то хитроумной и очень работящей российской спецслужбой»,

— написал корреспондент «Фонтанки» Денис Лебедев.

В своем материале журналист также указал, что перебраться в Европу мигрантам помогают некие посредники.

«Один из ключевых терминов в чате — «مهرب», «Мухариб». Гугл-переводчик зловеще переводит это как «торговец людьми». Знакомый нам сириец объясняет: речь о посреднике, который помогает беженцам попасть в Европу. О таких людях говорят с неприязнью, обещают, что они точно обманут, заберут деньги, а услугу не окажут. Но все ищут, как с ними связаться, и рассказывают о своем опыте», — говорится в материале «Фонтанки».

Свои услуги такие посредники оценивают в €2-3 тыс. В эту сумму, как выяснила «Фонтанка», входит приглашение из России (его делают туристические фирмы под бронь в гостинице), билет на самолет до Минска или Москвы, дорога до Санкт-Петербурга и доставка на автомобиле к границе. В цену не входит покупка велосипеда, который необходим для пересечения нейтральной зоны. «Фонтанка» сообщает, что российские предприниматели продают двухколесное транспортное средство с фургонов в районе Выборга.

Издание сообщает, что из-за закрытия Финляндией четырех пограничных переходов цена доставки мигрантов «сильно» выросла (на сколько – не уточняется).

«Стало серьезно холодно, да и подвозят теперь максимум за 30 км до границы — дальше сам. Ну и плюс машины на подъездах реально останавливают, проверяют документы», — пишет Денис Лебедев.

Признаков подвоза не обнаружено

По мнению журналиста, желающие уехать в Европу едут через Россию с подлинными визами. Однако у многих мигрантов они оказываются просроченными.

«Самый стандартный срок, на который их [визы] дают, — 30 дней. За это время сориентироваться человеку, не говорящему по-русски и ничего не понимающему в миграционном законодательстве, нелегко», — объясняет автор материала.

Еще одна деталь, отмеченная «Фонтанкой», — в чатах общаются люди, обладающие сбережениями, «совсем без денег никто даже не пытается [ехать]».

На прошлой неделе Денис Лебедев ездил на пограничный пункт Брусничное. Там он увидел мигрантов с велосипедами, пытающихся перейти границу.

«Никаких организованных автобусов не наблюдается. Если во всей этой схеме [по доставке мигрантов к границе] и задействованы в какой-то мере российские чиновники — так очевидно, как два года назад в Белоруссии, это не бросается в глаза. Больше похоже на коммерческие интересы каких-то частных лиц, хотя, судя по наблюдениям «Фонтанки», совсем без ведома хотя бы мелких пограничных служащих организовать такую схему было бы, пожалуй, невозможно», — написал журналист.

Граница может закрыться полностью

В ночь с 17 на 18 ноября Финляндия закрыла четыре пограничных пункта на восточной границе: «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматре» и «Ниирале». 19 ноября был закрыт пятый КПП — «Вартиус. Пункты не будут работать до 18 февраля 2024 года.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что это реакция на приток «граждан третьих стран» к восточной границе Финляндии, который увеличился в последнее время.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантенен заявила, что «есть четкие указания на то, что власти иностранного государства сыграли определенную роль в прибытии в Финляндию тех, кто незаконно пересек границу».

Накануне начальник пограничной службы Финляндии Паси Костамоваара заявил о возможности закрытия всей границы с Россией.

«Ничего кроме глубокого сожаления это не вызывает, потому что с Финляндией у нас давние, очень добрые отношения были, прагматичные, основанные на взаимном уважении. Конечно же, мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла исключительно русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.