«Пропал с радаров». Что стало с пилотом, угнавшим МиГ-25 из СССР

В США умер бывший советский пилот Виктор Беленко, перегнавший 6 сентября 1976 года истребитель МиГ-25 в Японию: его смерть наступила после непродолжительной болезни. Свои последние дни Беленко доживал в доме для престарелых на юге Иллинойса. В последний путь его проводили двое сыновей. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Отдал ценный самолет в руки врага

Беленко совершил полет, в результате которого передал японцам МиГ-25П, 6 сентября 1976 года.

Старший лейтенант взлетел на своем перехватчике для выполнения упражнения в 6:45 с аэродрома Соколовка (близ райцентра Чугуевка в Приморье) в составе пары. Беленко сымитировал аварию, отстал от ведущего, снизился до высоты примерно 30 метров (чтобы избежать обнаружения) и направился в сторону Японии.

close 100% Военное удостоверение летчика Виктора Беленко, выданное в 1971 году HUM Images/Universal Images Group/Getty Images

Пилот планировал совершить посадку на американской авиабазе Титосе, но ему не хватило топлива и он выбрал гражданский аэродром Хакодате (оба объекта расположены на острове Хоккайдо).

Над территорией Японии Беленко поднялся до 6 тыс. м и был обнаружен японскими ПВО. На перехват неизвестного нарушителя были подняты истребители – Беленко вновь сбросил высоту.

При посадке МиГу Беленко не хватило длины ВВП аэродрома Хакодате, он выкатился за ее пределы, на грунтовое поле. Проезжающие мимо автомобилисты принялись фотографировать советскую машину, после этого пилот произвел два предупредительных выстрела из пистолета.

Решил «развестись» с системой

Оказавшись в руках представителей властей, офицер попросил политического убежища в США.

close 100% Виктор Беленко после прибытия на вертолете столичного полицейского управления в Токио, 7 сентября 1976 года Asahi/AP

«Я принял это решение [о бегстве] в связи с недовольством этой страной, — говорил Беленко в интервью журналу Full Context в 1996 году. — Я старался изо всех сил. Я был одним из их лучших пилотов-истребителей. Когда я был молод, то был увлечен идеями социализма и коммунизма, — они были очень привлекательны, потому что сулили полную занятость, бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, хорошую пенсию, бесплатный уход за детьми и так далее. Но позже я обнаружил, что эти идеи служили только коммунистической номенклатуре, а остальное население было фактически рабами. Я сделал вывод, что не могу изменить эту систему. Система настолько велика, что я не могу ее изменить, как и существовать внутри нее нормальным человеком. Лучшим выходом для меня было «развестись» с этой системой».

По словам Беленко, решение о бегстве он принял за месяц до последнего полета,

«Когда его принял — был очень доволен собой! Я чувствовал, как шагаю на вершине облаков», — говорил он.

Для осуществления своего плана летчику нужно было, чтобы совпали два обстоятельства: полные баки во время полета и хорошая погода в Японии. Это и произошло 6 сентября 1976 года.

Уже 9 сентября 1976 года, Беленко получил разрешение на постоянное проживание в США. Вскоре после прибытия в страну предатель получил политическое убежище. Разрешение на предоставление гражданства подписал лично президент Джимми Картер.

«Во время визита на американский авианосец он [Беленко] был поражен тем, что морякам разрешалось неограниченное количество еды бесплатно. Однажды он купил банку кошачьего корма в продуктовом магазине, не зная, что он предназначен для домашних животных. Когда кто-то указал ему на его ошибку, он пожал плечами и сказал, что это все равно вкуснее, чем еда, продаваемая для потребления человеком в Советском Союзе», — пишет The New York Times.

close 100% Виктор Беленко в окружении агентов службы безопасности в аэропорту Лос-Анджелеса, 9 сентября 1976 года AP

«Оружие, которого Запад давно боялся»

В руках западных спецслужб оказался современный истребитель со множеством секретной на тот момент аппаратуры на борту.

«Это было оружие, которого Запад давно боялся», — пишет The New York Times.

Самолет был разобран, подвергнут тщательному изучению и лишь через два месяца возвращен СССР. Там машину собрали, но она больше не летала, его использовали в качестве учебного пособия в авиационном училище в Латвии.

Беленко взял себе в США фамилию Шмидт. Он работал консультантом в аэрокосмических компаниях и государственных учреждениях, в 1980-м году ему дали гражданство. Беглый летчик женился, но его брак распался. Чтобы не привлекать к себе внимания, он переезжал с места на место, выбирая для жизни небольшие городки на Среднем Западе. На склоне лет он вновь взял свои настоящие имя и фамилию.

«Он жил самой уединенной жизнью, — рассказал The New York Times сын Виктора Беленко Пол. – Пропал с радаров, в прямом и переносном смысле».

Бывший пилот Беленко умер в конце сентября. «Посвятив жизнь служению избранной стране, Виктор скончался 24 сентября 2023 года после непродолжительной болезни в присутствии своих сыновей Тома и Пола. Американские товарищи будут скучать по этому мужественному человеку. Поминальная служба не запланирована», — говорится в некрологе, опубликованном на сайте The Washington Post.

The New York Times уточняет, что 76-летний Беленко скончался в доме для престарелых недалеко от Роузбада, небольшого городка на юге Иллинойса.