Такого не было с 1978 года: на Новокузнецк обрушился ураган

На несколько регионов Сибири обрушился мощный ураган. Ветер порвал линии электропередачи, повредил крыши, остановил поезда, повалил деревья на автомобили. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новокузнецке – город частично остался без света, встали трамваи и троллейбусы, нет воды и отопления. Одно из деревьев упало на ехавшую легковушку – двое погибли, двое оказались госпитализированы. Как рассказала «Газете.Ru» свидетельница инцидента, пассажиры автомобиля ехали на похороны.

По оценке властей Новокузнецка, город не сталкивался с подобной стихией с 1978 года. Скорость ветра здесь превышала 35–38 м/с, он повредил линии электропередачи, многие районы города остались без света, встали трамваи и троллейбусы.

Как написала «Комсомольская правда – Кемерово», «у всего города нет холодной воды». Мэр города Сергей Кузнецов сообщил об отключении 23 котельных, из-за чего в некоторых районах Новокузнецка не оказалось отопления.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«К сожалению, есть пострадавшие и жертвы: 6 человек пострадали, 2 погибли», — написал в своем Telegram-канале Кузнецов.

Два человека — 58-летний мужчина и 60-летняя женщина — погибли в результате падения дерева на их автомобиль. Еще в машине находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, они получили травмы и были госпитализированы.

«Мы видели это в окно. Потом зашел полицейский, я скидывала ему видео момента падения. И он нам сказал, что двое мертвы, а двоих увезли на «скорой». Люди ехали на похороны. Это вот все, что мы знаем», — рассказала «Газете.Ru» Татьяна — жительница дома на Горьковской улице, где произошла трагедия.

СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц»).

У одного из ТРЦ Новокузнецка сорванный ветром рекламный щит придавил женщину. Прохожие подняли конструкцию и вытащили оттуда пострадавшую. Женщина госпитализирована с травмами, прокуратура Кемеровской области проводит проверку.

Еще одно ЧП случилось на трассе Кемерово – Новокузнецк — там сильный ветер опрокинул грузовик.

В Новокузнецке оказалось повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры, 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. В Западно-Сибирской железной дороге сообщили об остановке двух пассажирских поездов и четырех электричек.

Отключения электроэнергии были зафиксированы в девяти шахтах региона, из четырех из них пришлось выводить горняков, сообщила администрация Кузбасса.

Поскольку коммунальные службы не справляются с устранением последствий, в городе объявлен сбор волонтеров.

Завтра, 20 ноября, в Новокузнецке отменены занятия первой смены в школах и работа детских садов.

Ветер сорвал крышу колледжа в Красноярске

В Красноярске из-за сильного ветра в нескольких районах произошло отключение электроэнергии.

«В городе насчитывается более 50-ти участков, где требуется ликвидация последствий ветра. Это и жилые дома, и соцучреждения, и улично-дорожная сеть», — написал в своем Telegram-канале мэр Красноярска Владислав Логинов.

К своему посту мэр прикрепил фото колледжа отраслевых технологий и предпринимательства, у которого ветер повредил крышу.

«В усиленном режиме работают специалисты ГО и ЧС, диспетчеры единой диспетчерской службы. Также привлекаем спасателей и федеральные структуры к ликвидации последствий», — сообщил Логинов и призвал горожан оставаться дома и сообщать «в чат» о последствиях разгулявшейся стихии.

Shot сообщил, что в Красноярске лишь с четвертого раза смог приземлиться из-за сильного ветра «Суперджет-100» авиакомпании «Россия». По данным Telegram-канала, борту из Тюмени пришлось более получаса кружить в районе аэропорта.

Два поезда и 16 электричек встали в Алтайском крае

Электроснабжение было нарушено в некоторых районах Алтайского края.

Не менее двух поездов и 16 электричек были задержаны. На дороге от села Новоегорьевское до райцентра Волчиха вводилось ограничение движения из-за того, что там деревья падали на проезжую часть.

«Службы края, ответственные за обеспечение безопасности жителей, работают в круглосуточном режиме. Прошу всех быть внимательнее и аккуратнее», — написал в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В Новосибирской области отключения трансформаторных подстанций зафиксированы в шести района. Как минимум три машины оказались повреждены поваленными деревьями.

В аэропорту Омска оказались задержанными несколько рейсов. Более 20 населенных пунктов области остались без электроснабжения.

В Хакасии нарушения в подаче электричества выявлены пока только на севере региона, «непогода подступает к республике», сообщили «Россети Сибирь».