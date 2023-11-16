«Лежали в постели около недели»: в Минводах нашли тела генерал-лейтенанта авиации и его жены

Под Минеральными Водами в частном доме обнаружили тела экс-командующего шестой армией ВВС и ПВО России Владимира Свиридова и его жены Татьяны. По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Газовая колонка, которая установлена в доме супругов, оказалась неисправна из-за череды случайностей: в поселке отключили свет, а предохранитель на устройстве не сработал. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

В Ставропольском крае нашли тело 68-летнего Владимира Свиридова — бывшего командующего шестой армией Военно-воздушных сил (ВВС) противовоздушной обороны (ПВО) России, сообщает Telegram-канал Baza.

Тела Свиридова и его 72-летней супруги Татьяны обнаружили в их частном доме в поселке Анджиевский 15 ноября. Они лежали рядом в постели. Предполагается, что супруги скончались еще неделю назад. Соседи утверждают, что последний раз разговаривали с ними 5 ноября.

«Ъ» выяснил, что расследование проводит региональное УФСБ. Пока они не дают официальных комментариев по данному делу.

Супруги умерли из-за отключения света в поселке

Прибывшие на место сотрудники газовой службы сразу же провели замеры концентрации вредных веществ. Специалисты не увидели никаких отклонений.

Как сообщает Telegram-канал Shot, в частном доме супругов установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением — ее работа зависит от наличия электричества. Когда ток перестает поступать, срабатывает предохранитель и блокирует подачу газа.

Примерно неделю назад, ночью, в поселке неожиданно отключился свет. По неизвестной причине ни автоматические электрогенераторы, ни предохранитель в колонке не сработали, а Свиридовы уже спали. Они не почувствовали, что дом заполнился газом, и задохнулись.

Через какое-то время электричество дали, тогда колонка снова заработала и прекратила подавать газ. За неделю, что тела пролежали в доме, все выветрилось, поэтому специалисты не заметили никакого превышения.

Кто такой Владимир Свиридов

Военнослужащий родился в Минеральных Водах. После школы он поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище и окончил его в 1979 году. Затем Свиридова распределили на службу в Дальневосточный военный округ и в Группу советских войск в Германии. Там он стал командиром авиационного звена. Свиридов проявил себя на службе, поэтому сначала его назначили заместителем командира авиационной эскадрильи, а затем и командиром.

Военнослужащий решил продолжить образование и поступил в Военно-воздушную академию имени Юрия Гагарина, которую окончил в 1992 году. После этого он уехал служить на Северный Кавказ. Через несколько лет он вновь вернулся к учебе, окончив Военную академию Генштаба ВС РФ в 2002 году.

В 2005 году Свиридова назначили командующим шестой армией ВВС и ПВО. Он занимал эту должность до 2009 года. Свиридов дослужился до звания генерала-лейтенанта, а затем решил уйти в отставку. Вернулся в родной город, где вместе с женой стал жить в частном доме.

За годы службы Свиридова наградили орденами Красной звезды и «За военные заслуги». Кроме этого, он имел звание «Заслуженный военный летчик РФ». За годы службы военный освоил управление более десятью типами самолетов.