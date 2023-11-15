«Специально ее на автобусе отправлял»: блогер Лещев сообщил о гибели жены в ДТП

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на Серовском тракте в Свердловской области, в результате аварии погибли водитель автобуса и одна из пассажирок — жена блогера Александра Лещева. Еще шестеро человек получили закрытые черепно-мозговые травмы, один из них находится в состоянии крайней степени тяжести. Лещев рассказал, что его супруга ехала в Екатеринбург, чтобы купить товары для своего магазина одежды, она не была пристегнута в момент аварии и «вылетела в окно». Блогер добавил, что сам просил женщину воспользоваться автобусом, так как считал, что это безопаснее, чем ехать на машине. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев сообщил о гибели своей жены 28-летней Виктории в ДТП на трассе в Свердловской области. Утром 15 ноября на 318-м километре Серовского тракта под Верхней Пышмой рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, двое человек, включая водителя автобуса, погибли.

Как сообщили изданию E1.RU в ГИБДД, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость, не учел погодные условия и не справился с управлением, из-за чего транспортное средство опрокинулось и врезалось в грузовик Renault Premium, который ехал в том же направлении. По данным Госавтоинспекции, у водителя автобуса был стаж 15 лет, за это время его штрафовали за нарушения правил дорожного движения один раз.

Всего в автобусе находились 13 пассажиров, шестеро их них пострадали. По данным министерства здравоохранения Свердловской области, у всех диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, один человек находится в состоянии крайней степени тяжести. Пострадавшие были эвакуированы в Верхнепышминскую центральную городскую больницу.

После ДТП движение по трассе было ограничено, по словам очевидцев, автобус и грузовой автомобиль оказались в кювете. Водитель грузовика не пострадал.

По данным E1.RU, в момент аварии трасса не была очищена от снега — в Свердловской области с конца октября регулярные снегопады. 13 ноября из-за непогоды перекрывались некоторые региональные трассы, 15 ноября в екатеринбургском аэропорту Кольцово были задержаны более десятка рейсов.

После появления новостей об аварии Лещев опубликовал на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, в котором заявил о смерти жены, а затем разместил в сторис несколько роликов о том, как едет на место происшествия.

На кадрах мужчина плачет и рассказывает, что гибель его супруги подтвердилась. По словам Лещева, автобус, в котором находилась Виктория, «столкнулся с деревом», а его жена была не пристегнута и «вылетела через окно».

«Она там лежит. Девочка моя лежит там. Что я Алисе (дочери — «Газета.Ru») скажу? Специально ее на автобусе отправлял, чтобы на машине не ехать, что это безопасно», — сказал блогер.

Лещев также сообщил, что тело женщины уже увезли с места аварии, в ближайшее время в Екатеринбурге будут проведены необходимые экспертизы, после чего он намерен забрать тело в Краснотурьинск. Он добавил, что из-за этого останется в административном центре на два дня и уже попросил родственников забрать дочь из детского сада. По его словам, девочка еще не знает о произошедшем и «ждет маму».

«16 лет ей было, когда мы познакомились. Я был в лагере, она ждала меня два года в верности <...> У нас все чисто очень было, я прям Бога молил <...> говорил: мои девочки, это мои. Ребят, я ничего не понимаю», — поделился Лещев.

В разговоре с E1.RU мужчина рассказал, что Виктория отправилась в Екатеринбург по работе: она планировала приобрести товары для своего магазина одежды. По данным издания, год назад у блогера умерла мать, теперь ему предстоит одному воспитывать дочь.

Александр Лещев — известный в Краснотурьинске блогер с более чем 40 тыс. подписчиков в Instagram, регулярно проводит в своем аккаунте розыгрыши различных призов, в том числе автомобилей.