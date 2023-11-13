«Вы в Москве уже совсем охренели!»: депутата не пустили в ресторан из-за прописки

Красноярский депутат Денис Терехов, попадавший в реанимацию из-за мухоморов и называвший журналистов «говноедами», не смог попасть в ресторан своих знакомых в Москве из-за требования столичной прописки. Совладелица заведения подтвердила «Газете.Ru», что иногда ресторан принимает только москвичей — ограничение действует в дни проведения частных мероприятий. Депутат заявил, что претензий не имеет, но назвал концепцию заведения «бредом».

Депутат законодательного собрания Красноярского края Денис Терехов сообщил, что его не пустили в ресторан в Москве из-за отсутствия столичной прописки. Видеозапись его спора с охранником заведения опубликовал Telegram-канал Shot.

«Мы пускаем только по прописке <...> Ресторан для москвичей, людей, у которых есть прописка московская», — говорит на видео сотрудник ресторана.

Охранник также просит у депутата документы, тот вместо паспорта показывает удостоверение члена красноярского заксобрания. Сам Терехов заявляет, что знаком с владелицей ресторана, Екатериной, и звонит ей с просьбой спуститься. На записи упоминается название ресторана — «Москвичи», он расположен на Раушской набережной.

В разговоре с «Газетой.Ru» депутат рассказал, что ситуация произошла днем 12 ноября, в ресторан ему попасть не удалось.

«Объяснили тем, что у них такая концепция, что ресторан только для москвичей. Я спросил, а если [президент РФ Владимир] Путин придет с питерской пропиской? Мне сказали, что у Путина московская прописка, поэтому его пустят», — сказал Терехов.

Он подчеркнул, что ресторан принадлежит его знакомым, он пришел туда по приглашению одной из совладельцев — Екатерины Дашевской. По словам депутата, она думала, что у него есть московская регистрация — Терехов это подтвердил, но пояснил, что не взял с собой паспорт.

Красноярский парламентарий добавил, что препирательства были долгими, а видео попало в сеть, так как «видимо, охранникам сейчас велено все записывать на всякий случай». Он подчеркнул, что претензий к заведению у него нет, так как оно частное и «может делать, что угодно».

«Возможно, это шутка, я не знаю. Я к этому отношусь философски. Если можно не пускать людей по дресс-коду, наверное, можно не пускать и по прописке <...> Но мне это кажется бредом каким-то», — заявил депутат.

Он назвал произошедшую ситуацию «очень комичной», подчеркнув, что «проблемы с пропиской последний раз у кого бы то ни было возникали лет 20 назад».

Совладелица ресторана «Москвичи» Екатерина Дашевская подтвердила «Газете.Ru», что иногда в заведение не пускают посетителей без прописки в Москве.

«Да, реально такая концепция — это правда. Мероприятия для москвичей проходят в частном режиме. Денис [Терехов] пришел в день проведения такого мероприятия, где заказчик ресторана и его vip-гости преимущественно настаивали на посещении заведения сугубо лицами с московской пропиской», — рассказала она.

По словам женщины, ресторан в тот день не мог принять всех желающих «в виду плотной посадки». При этом она заверила, что «в целом практика ресторана открытая», в другие дни заведение готово обслуживать «всех гостей без исключения».

Дашевская также предоставила «Газете.Ru» видео своего спора с Тереховым, на записи она заявляет красноярскому депутату, что не может нарушить правила, так как они «одни для всех». Парламентарий отвечает ей на повышенных тонах.

«Какая разница, есть у меня прописка, нет прописки. Что у тебя, нет мест сесть? Стола нет, стула? <…> Вы в Москве уже совсем охренели, по-моему!» — говорит он, после чего выходит из заведения.

Чем известен Терехов

В марте 2023 года депутат Терехов попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве с диагнозом «отравление мухоморами». Сам депутат в своем Telegram-канале пояснил, что легально приобрел биологически активную добавку для сна на Даниловском рынке в столице, в составе средства были мухоморы.

Он предположил, что употребил больше капсул, чем следовало, или к ситуации привело его 14-дневное голодание. Депутат также не исключил, что отравление могло быть связано с «банальной непереносимостью каких-то веществ, содержащихся в мухоморе».

При этом парламентарий подчеркнул, что у него «много вопросов» к сотрудникам скорой помощи, которые, по его словам, «слили медицинскую тайну и персональные данные в медиа».

К работе Терехов вернулся в том же месяце. Перед одним из заседаний красноярского заксобрания журналистка «8 канала» поинтересовалась у парламентария о его здоровье, однако тот ответил оскорблением.

«Прекрасно мое здоровье, а с говноедами не разговариваю больше», — сказал он.

После инцидента председатель комиссии по депутатской этике законодательного собрания Красноярского края Сергей Зяблов сообщил «Газете.Ru», что жалоб на поведение Терехова не получал.

Сам депутат извиняться за свои слова отказался, заявив, что «никаких журналистов, никакое медиа не оскорблял». Он высказал мнение, что «8 канал» «не имеет никакого отношения к средствам массовой информации». При этом он подчеркнул, что к журналистке, задавшей ему вопрос, претензий не имеет, и призвал ее «бежать» с канала, предложив найти ей работу «в нормальном красноярском медиа».

Месяц спустя он опубликовал в Telegram-канале свой ответ на запрос комиссии по этике. В официальном документе на шести страницах Терехов объясняет понятия «экскременты» и «копрофагия» (поедание собственных или чужих экскрементов. — «Газета.Ru») и приводит примеры использования последнего в литературе и искусстве.