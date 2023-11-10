«Раскаялся, извинился». Полицейский, подкинувший наркотики Ивану Голунову, вышел на свободу

Бывшего полицейского Дениса Коновалова, осужденного за фальсификацию уголовного дела журналиста Ивана Голунова, освободили по УДО. Сам Голунов присутствовал на суде и одобрил освобождение силовика, так как тот «раскаялся» и «принес мне извинения». Коновалова, подкинувшего наркотики задержанному Голунову, отпустили на свободу в День сотрудника органов внутренних дел РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зеленоградский городской суд удовлетворил ходатайство бывшего полицейского Дениса Коновалова об условно-досрочном освобождении. Экс-силовик был осужден за фальсификацию уголовного дела журналиста Ивана Голунова.

«В праздничный день суд удовлетворил ходатайство об УДО Коновалова. Голунов поддержал. Хороший подарок и урок для милиционеров — признал, раскаялся, исправился», — написал адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram.

Потерпевший Голунов присутствовал на судебном заседании и поддержал освобождение бывшего полицейского.

«Коновалов еще на следствии признал вину, раскаялся, принес мне извинения. Отбыл большую часть наказания. Я не возражал против удовлетворения его ходатайства», — цитируют Голунова «Ведомости».

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября. До 1991 года праздник назывался Днем советской милиции, до 2011 года — Днем российской милиции.

Приговор и его пересмотр

В мае 2021 года суд приговорил бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца к 12 годам тюрьмы. Сотрудники отделения, принимавшие участие в задержании Голунова, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев получили по восемь лет колонии. Денис Коновалов, признавший вину и давший показания на коллег — 5 лет. Он заявлял, что подбросить журналисту наркотики им приказал Ляховец. Также суд запретил полицейским в течение пяти лет работать в органах власти и лишил их всех званий.

В июне Кирово-Чепецкий райсуд Кировской области смягчил наказание всем троим силовикам: их отправили в исправительный центр ФСИН на принудительные работы.

Полицейский Роман Феофанов подавал аналогичное прошение, но против выступил сам Голунов. Журналист направил в суд возражение на замену экс-силовику наказания, поскольку тот нанес пострадавшему серьезную травму позвоночника, а на суде не признал своей вины. Голунов отмечал, что при осмотре на МРТ у него обнаружилась травма именно в тех местах, куда его бил Феофанов.

«Я зашел на сайт Кирово-Чепецкого суда, увидел, что Феофанов подал ходатайство о смягчении наказания, и решил высказать суду свою позицию. Также отмечу, что Феофанов, в отличие от Уметбаева и Сергалиева, на суде вел себя дерзко. И не извинился передо мной, что сделали Уметбаев, Сергалиев и Коновалов», — подчеркнул журналист.

В декабре Мосгорсуд также взыскал с МВД 1,5 млн рублей в пользу Голунова. Задержавших его полицейских апелляционный суд признал ненадлежащими ответчиками по иску.

Голунов отмечал, что, несмотря на удовлетворение иска, уголовное дело продолжается. «Дело еще не завершилось, есть уголовное дело в отношении заказчика, ведется следствие. Может, когда-нибудь завершится», — указывал журналист.

Летом 2019 года Голунова задержали на Цветном бульваре в центре Москвы. При личном досмотре и во время обыска дома у журналиста якобы были найдены наркотики. Ему вменили статью 228 УК РФ о сбыте наркотиков, но спустя пять дней после широкого общественного резонанса МВД заявило, что обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден, а действия полицейских — проверены. Почти сразу в столичной полиции начались увольнения.