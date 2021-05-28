«Хотелось бы меньше»: силовики — о приговоре по делу Голунова

Суровый приговор бывшим полицейским, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, вряд ли снизит число подобных преступлений в правоохранительных органах. Об этом «Газете.Ru» заявил глава московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин.

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«Хотелось бы думать, что как-то повлияет, но я сомневаюсь, потому что уже были случаи, когда показывали как содержатся на «красных» зонах взяточники, подкладыватели наркотиков. Все посмотрели, но, как мы видим, впрок не пошло. Какое-то время, может быть, побоятся, а потом опять продолжат свое, а те, кто уже замазан в этом деле, будут просто осторожнее. Вряд ли что-то в лучшую сторону изменится», — сказал он.

Решение суда Пашкин назвал «жестким». «Здесь, видимо, повлияла не только общественная огласка, но и то, что после начала расследования они обсуждали между собой по телефону, как они все это дело пытались скрыть», — предположил он.

«Даже тому, кто заключил сделку со следствием, дали 5 лет — это много. В таких случаях дают около трех, что меньше низшей планки», — отмечает эксперт.

Рядовые сотрудники полиции из разных регионов вместе с тем считают наказание справедливым.

«Приговор жесткий, но правильный — пусть другим неповадно будет. Сотрудник полиции должен оберегать граждан и контролировать соблюдение общественного порядка, чтобы предотвратить преступления. А если они сами пошли на это, то погоны они не заслуживают — пусть сидят», — рассуждает 35-летний правоохранитель из Москвы Олег.

«Раз совершили преступление в погоне за звездочками, а потом еще и пошли в отказ, то это исключительно их проблема. Ведь, признавшись сразу и сотрудничая со следствием, они могли скостить более половины тех лет, которые они теперь просидят в колонии», — отмечает 27-летний полицейский из Краснодара Дмитрий.

«Думаю такое длительное время в тюрьме навсегда отобьет у них желание совершать преступления против граждан, которых они обязаны защищать. Они ведь опорочили честь всей российской полиции», — говорит в свою очередь 41-летний сотрудник МВД из Самары Алексей.

«Дело этого Голунова принесло много проблем всем. Близлежащие регионы шерстили почем свет стоял, всех проверяли: не было ли такого и за нами. Суд, сразу видно, показательный, дали по максималке. Может, и правильно, но нам, как полицейским, конечно, хотелось бы меньше. Каждый пытается продвинуться как может. Эти, видимо, засиделись, но что с них взять. Хоть одному повезло, что скоро выйдет, может и УДОшку заслужит», — отмечает 29-летний полицейский Константин из Нижнего Новгорода.

Дело Голунова активно обсуждалось среди правоохранителей — многих шокировал поступок московских коллег. После этого инцидента полицейские стали внимательнее следить за своими действиями при исполнении.

«Лично я негативно отношусь ко всем полицейским, которые промышляют таким. С кем я ни разговаривал об этом деле, все говорят о том, что они теперь даже не задумываются, чтобы сделать что-то такое — им просто стыдно и не хочется сгнить в тюрьме», — говорит Дмитрий.

«В нашем отделе были настоящие споры на этот счет, но сегодня, когда коллеги услышали настолько жесткий приговор, то сразу изменили свое мнение. Больше ни один не поддерживает этих псевдополицейских», — добавляет Олег из Москвы.

«В отделе у нас все поддерживают такое наказание для этих полицейских — из-за них начались массовые проверки. А так, не думаю, что все перестанут подкидывать наркотики. Что толку? Денег то хочется», — отмечает Константин.

«К сожалению, в нашей профессии останутся такие уроды, которые издеваются и подставляют граждан. Но после этой показательной порки, скорее всего, многие откажутся из-за страха. У нас в коллективе нет таких», — заключил Алексей.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, журналисты отреагировали на его преследование акциями протеста. 11 июня, накануне несогласованного митинга в защиту журналиста, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что обвинения с Голунова сняты, он будет освобожден, а действия полицейских — проверены. Почти сразу в столичной полиции начались увольнения, а спустя полгода ФСБ и СК задержали пятерых оперативников из числа непосредственно причастных к преследованию журналиста.

Все полицейские — начальник отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игорь Ляховец, оперуполномоченные Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов — категорически отрицали свою вину. Уметбаев признал, что после задержания дал Голунову одну пощечину, однако оперативники объяснили это «вызывающим поведением» задержанного.

В итоге Ляховец получил 12 лет колонии с лишением права занимать должности, связанные с функциями представителя власти сроком на пять лет, также его лишили звания подполковника. Сергалиев, Уметбаев, Феофанов — приговорены к восьми годам заключения. Оперативник Денис Коновалов — единственный фигурант дела, который признал вину, — получил пять лет.

Также суд полностью удовлетворил гражданский иск Голунова к экс-полицейским. С каждого из них взыскано по 1 млн руб. в счет морального ущерба.