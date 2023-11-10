Уход в тень. Как изменится рынок после повышения ставки акциза на табак?

Принятие Государственной Думой РФ во втором чтении законопроекта № 448566-8 о внесении изменений в Налоговый кодекс стало приятным сюрпризом для игроков рынка контрафактных одноразовых вейпов. На что повлияет повышение ставки акциза на жидкости для вейпа — в материале «Газеты.Ru».

Повышение ставки акциза на жидкости для таких устройств сразу на 110% фактически делает легальную продукцию неконкурентоспособной. По социологическому опросу «РОМИР» даже при росте цены на никотинсодержащую продукцию на 10% о покупке контрафактного товара задумывается 61% жителей.

2023 год уже стал временем резкого перехода рынка вейпов в законное поле: количество торговых точек, продающих маркированные «Честным знаком» устройств, выросло в сто раз. Впервые за всю историю этого сегмента черный рынок стал терять позиции. Если в 2022 году доля контрафакта по устройствам и жидкостям составляла 79%, то в 2023 году составит 60%.

Плачевные последствия

Председатель Попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Борисов отмечает, что предлагаемое шоковое повышение ставки акциза на жидкости для электронных систем доставки никотина сразу на 110% (до 42 рублей за 1 мл) приведет к двукратной разнице в стоимости легального и нелегального продукта.

«Это прямая дорога к расцвету теневого рынка, получающего преимущество по цене при распространении на территории России нелегальной продукции из других стран ЕврАзЭС, где ставки акциза не так высоки. Например, в Казахстане ставка акциза в пересчете на рубли составляет 10,8 рублей за мл, в Киргизской Республике - 14,2 рублей за мл. На примере табачной продукции: существенная разница в акцизах между Россией, Республикой Беларусь и Казахстаном была до 1 октября 2023 года. В результате в приграничных территориях доля нелегальной продукции достигает 30%», — заявил Борисов.

Он считает, что расцвет нелегальной торговли особенно негативно скажется на микро и малом торговом бизнесе, для которого категория никотинсодержащих продуктов является трафикообразующей, а также способствует формированию значительной части оборота торговых предприятий. Кроме того, эксперт уверен, что такое резкое повышение может привести к вовлечению «обелившихся», благодаря предпринятому государством в 2022-2023 года комплексу мер, предпринимателей в нелегальную торговлю. При этом он допускает и прекращение легального импорта.

«С ростом нелегального сектора российский рынок заполнит продукция, не соответствующая требованиям безопасности для здоровья граждан. В том числе, с высокой долей вероятности, продукция с примесями наркотических веществ. Все это приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет, по экспертным оценкам, на сотни млрд руб. в течение 5 лет, росту затрат государства на обеспечение деятельности контрольно-надзорных органов, а также на лечебные мероприятия Минздрава в связи с массовым потреблением населением нелегального продукта», — отмечает Борисов.

По его словам, для того, чтобы такие плачевные для потребителей и государства последствия, требуется выработка сбалансированного подхода к налогообложению жидкости для электронных систем доставки никотина. «Целесообразно предусмотреть постепенную индексацию ставки акциза на жидкость для ЭСДН с 2024 года - аналогично индексации ставок акцизов с 2024 года для всех прочих категорий табачной и никотинсодержащей подакцизной продукции», — уверен эксперт.

Государство приняло целый пакет регулирующих рынок мер и получило эффект кратного роста легального сегмента. Несбалансированное ценовое регулирование вернет рынок к ситуации 2022 года. По данным исследования редакции издания «Сделано в России» в прошлом году в Россию было ввезено 87,8 млн нелегальных устройств, а в этом году их количество превысит 103 млн штук. При этом, легальный сегмент растет быстрее, и тенденция к сокращению контрафакта сохранится на протяжении 2024–2026 гг. Если ценовое регулирование будет учитывать особенности рынка, его активное обеление и органический рост акцизных сборов и НДС. С контрафактного товара продавцы ни того ни другого не заплатят.