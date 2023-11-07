«Оплачу им все лечение»: суд арестовал боксера Иванова, стрелявшего в ресторане

Столичный суд арестовал на два месяца боксера Никиту Иванова, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Подозревается, что именно он устроил стрельбу у ресторана, в ходе которой пострадали четверо. Одному из потерпевших — 21-летнему студенту — требуется операция. На заседании боксер раскаялся в содеянном и пообещал оплатить лечение пострадавших, однако свою вину не признал.

Чемпиона Европы по боксу Никиту Иванова арестовали до 5 января следующего года. Его обвиняют в совершении хулиганства с использованием оружия. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Обвиняемый не признал свою вину. Он попросил судью не заключать его под стражу, заверив, что не собирается сбегать.

РИА Новости сообщает, что во время заседания Иванов извинился перед пострадавшими:

«Я очень расстраиваюсь, что из-за меня эти ребята пострадали, оплачу им все лечение», — сказал обвиняемый.

Кроме этого, боксер рассказал о произошедшем со своей стороны. По словам Иванова, потерпевшие оскорбили его и его девушку. Он сделал им замечание, началась драка. Якобы кто-то распылил в сторону боксера перцовый баллончик. Мужчина достал травматический пистолет, чтобы защититься, пишет Telegram-канал Mash.

Стрельба в ресторане

Замоскворецкая межрайонная прокуратура сообщила, что вечером 5 ноября этого года около ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky на Шлюзовой набережной 37-летний мужчина несколько раз выстрелил в четверых участников драки из травматического оружия. Пострадавшим понадобилась срочная медицинская помощь, они госпитализированы в том числе с огнестрельными ранениями.

Нарушителя задержали. Им оказался боксер Никита Иванов. В 2009 году мужчина стал чемпионом России, в 2011 году — серебряным призером чемпионата Европы по боксу в Анкаре, а в 2013 — чемпионом Европы в Минске.

Telegram-канал Baza со ссылкой на участников драки сообщил, что конфликт начал боксер. Якобы посетители ресторана вышли покурить рядом с заведением, Иванов подошел к ним и попросил сигарету, а потом облокотился на одного из мужчин, между ними возник конфликт.

Присутствующие пытались остановить боксера, но он достал пистолет и начал стрелять.

Прохожие, ставшие свидетелями стрельбы, рассказывают похожую историю.

«Сначала охранники его уговаривали. Он стоял с пистолетом, махал им направо и налево. Я подошел сбоку, заломал ему руку. Выкинул пистолет. Все произошло за секунды, некогда было бояться», — рассказал очевидец «Известиям».

Другой свидетель сообщил изданию, что нападавший был явно в хорошей спортивной форме, так как «уложил всех, кто стоял рядом».

Избитому студенту нужна операция

Baza пишет, что в результате конфликта пострадали четверо. У 21-летнего студента диагностировали перелом носа, у других — огнестрельные ранения. По предварительным данным, потерпевшими стали посетитель ресторана, менеджер и два охранника. Их возраст от 21 до 47 лет.

Отец пострадавшего студента рассказал «360» о состоянии здоровья его сына:

«Самочувствие более-менее нормальное сейчас. Он после инцидента сразу обратился в больницу, в пятницу его проверит врач, и в субботу проведут операцию. Как правило, при таких травмах берут паузу от трех до пяти дней до операции».

Иванова могут приговорить к заключению

В отношении боксера возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия, в том числе к лицу, которое охраняло общественный порядок — охраннику ресторана.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в разговоре с «Газетой.Ru» сказал, что максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.

«В результате действий Иванова пострадали четыре человека. Вероятнее всего, у некоторых пострадавших будет зафиксировано причинение вреда здоровью средней тяжести (у одного был перелом носа), то есть дополнительный состав преступления, предусмотренный пунктом «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса. Это причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Наказание — еще до пяти лет лишения свободы. Если у кого-то из потерпевших будет установлено причинение тяжкого вреда здоровью, также будет отдельная квалификация — до восьми лет лишения свободы», — добавил адвокат.

По словам Калинова, если боксера признают виновным, ему будет назначено наказание путем сложения за каждое совершенное преступление (поглощение менее строгого более строгим).

«Я уверен, что сейчас Иванову изберут меру пресечения в виде содержания под стражей. А потом, если его признают виновным, то, я думаю, ему дадут в районе пяти-шести лет», — сказал Калинов.