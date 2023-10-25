Что изменится в жизни россиян с 1 ноября?

В ноябре в России вступают в силу новые законы и правила. Для ряда категорий пенсионеров с этой даты вырастут пенсии. Для многих граждан проще станет получение материальной помощи от государства. В Москве изменятся цены на парковку, на Ямайку можно полететь отдохнуть без визы, а на Крайнем Севере можно будет льготно оформить ипотеку. «Газета.Ru» рассказывает, что изменится в жизни россиян в последнем месяце осени.

У кого вырастет пенсия?

С 1 ноября бывшие шахтеры и другие работники угольной промышленности наряду с бывшими пилотами гражданской авиации могут ждать прибавку к пенсии. Перерасчет, правда, затронет тех, кто обратился за доплатой с 1 июля по 1 октября 2023 года.

Размер доплаты определяется продолжительностью спецстажа (25 лет для мужчин, 20 лет для женщин), размером заработной платы в тот период и суммой страховки, перечисленной от предприятия. Летчики получат примерно 20 тыс. рублей, а шахтеры – около 4 тыс. Также повысят пенсии и жителям Крайнего Севера, работавшим в этой зоне более 15 лет. Пересчет выплат произведут с учетом коэффициента и стажа – 25 и 20 лет для мужчин и женщин.

Кроме того, пенсии вырастут с 1 ноября у тех, кому в этом октябре исполняется 80 лет, или же у оформивших инвалидность I группы. При этом прибавку тем, кто старше 80 лет и оформляет инвалидность, во второй раз выплачивать не будут.

Размер доплат к пенсии составит целую фиксированную часть страховой пенсии. С 1 января 2023 года она составляет 7567,33 рубля, а с 1 ноября будет около 15 тысяч рублей. Это коснется только тех, кто получал до того минимальную пенсию.

Все остальные страховые пенсии в России будут повышены на 7,5% только с 1 января 2024 года.

Арктическая ипотека

Согласно указу президента РФ, с 1 ноября молодые российские семьи смогут оформить на льготных условиях – под 2% годовых – Арктическую ипотеку. Воспользоваться программой можно в Красноярском крае, Карелии, Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, на Чукотке, в Мурманской области, а также в северных районах Якутии и Архангельской области.

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский заявил в разговоре с «Известиями», что льготные арктические условия по ипотеке будут доступны для покупки недвижимости, расположенной на суше Арктической зоны РФ.

Взять субсидированный государством заем смогут супруги возрастом до 35 лет включительно, семьи с детьми и одинокие родители. Кроме того, воспользоваться Арктической ипотекой смогут медработники и учителя, проработавшие в Арктике более пяти лет, а также специалисты из приоритетных отраслей развития. Кстати, «спецам» для этого обязательно иметь действующий контракт на постоянную работу в одном из северных регионов.

Ужесточатся требования к ABS

С 1 ноября в России появляются обязательные условия к оснащению машин системой ABS – антиблокировочного торможения.

Таким образом, теперь на российских заводах нельзя будет выпускать автомобили без данной системы.

ABS позволяет не блокировать колеса при торможении – чтобы сохранить устойчивость машины. Тормозной путь получается длиннее, чем у автомобилей без ABS, но зато машины смогут лучше себя вести в экстренной ситуации.

Без визы на Ямайку

Каждый россиянин с 1 ноября сможет без получения визы отправиться на Ямайку. Срок безвизового пребывания на острове в Карибском море составит для граждан России 90 дней – для отдыха или культурного обмена.

close 100% Рыбный заповедник на Ямайке, февраль 2019 года David J. Phillip/AP

На трудовые поездки на Ямайку данная мера не распространяется – необходимы специальные разрешительные документы.

Последний срок налога на сверхприбыль

Ноябрь является последним в году месяцем, когда предприниматели могут заплатить на льготных условиях налог на сверхприбыль. Это касается как российских бизнесменов, так и иностранных компаний с представительством в РФ.

Ставка налога до 30 ноября будет льготной – всего 5% против 10% в обычное время.

Северян зовут на службу

Призыв в Вооруженные силы РФ в северных районах некоторых регионов Крайнего Севера страны начнется с 1 ноября. Причина – невозможность доставить призывников с места службы в летний период.

В армию отправятся с 1 ноября мужчины 18-27 лет из Коми, ЯНАО, Камчатки, Пермского и Красноярского краев, с Амура, из Иркутской области, из Магадана и с Сахалина.

Банкротиться станет проще

Кроме того, с 3 ноября в России льготникам станет проще оформлять внесудебное банкротство. Эта процедура позволит законно избавиться от долгов, если у заемщика нет возможности их погасить.

Льгота касается женщин в декрете и пенсионеров. Для ее получения нужно подтвердить, что пособия на детей или пенсия – основной источник дохода.

Размер долга, который можно списать таким образом, вырастает – с 25 тыс. до 1 млн рублей (против 50-500 тыс. рублей раньше).

Оформить личное банкротство можно будет в МФЦ бесплатно, списание задолженности произойдет в течение полугода. Важно отметить, что банкротство на несколько лет де-факто закрывает возможность получения новых кредитов и перед этой процедурой стоит проконсультироваться с юристом.

Новые тарифы на парковку

Стоит добавить, что в Москве с 7 ноября изменятся цены на платных автомобильных парковках. Там, где суточная загрузка достигает 90-100%, будут введены новые тарифы. Но максимальная стоимость парковки останется на прежнем уровне.

Сейчас в пределах Третьего транспортного кольца в дневное время самый высокий тариф составляет 450 ₽/ч, повышенный — 380 ₽/ч. В ночное время с 21 до 8 часов — 200 ₽/ч.

Появятся новые платные парковки на 21 улице, где раньше парковаться можно было бесплатно. Еще на семи улицах Москвы цена за автостоянку упадет.

Местные жители смогут пользоваться паркингом бесплатно, но для этого понадобится резидентное соглашение. Оформить его можно онлайн на портале mos.ru или очно в центре «Московский транспорт» на Старой Басманной улице.