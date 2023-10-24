Бюст Сталина установили в детском парке в Орлове. Горожане обратились в прокуратуру

Памятник Сталину торжественно открыли в детском парке города Орлова Кировской области. В региональном правительстве сообщили, что муниципальные власти не провели голосование, из-за чего главе города «указано на недопустимость авторитарных решений». Мэр Орлова заявил, что голосование было, большинство жителей города поддержали установку, а средства на бюст собирали местные жители. В опросе, на который он ссылается, — более 50% голосов «против». Горожане уже обратились в прокуратуру. Дмитрий Песков пообещал выяснить, кто принимал решение об установке, а в Госдуме назвали появление памятника в парке «восстановлением справедливости». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Памятник Иосифу Сталину торжественно открыли в детском парке в городе Орлов Кировской области, сообщило издание «Подъем». На церемонии присутствовал правнук бывшего главы СССР Селим Бенсаад, а также официальные лица города, представители Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) и местные жители.

На месте, где установили монумент, ранее уже стоял памятник Сталину – он находился там до 1956 года.

«Средства на памятник Сталину собрал народ – жители города и района по инициативе местных отделений КПРФ», – заявил пресс-атташе Бенсаада Вадим Горжанкин.

В правительстве Кировской области сообщили, что региональное министерство внутренней политики «настоятельно рекомендовало» городской администрации провести голосование об установке памятника, так как «далеко не все граждане» поддерживают инициативу, однако оно не было организовано.

«Главе Орлова указано на недопустимость авторитарных решений в подобных вопросах, затрагивающих интересы тысяч жителей», – заявили в кировском кабмине.

В пресс-службе правительства добавили, что Вятская региональная общественная организация жертв политических репрессий и несколько горожан уже обратились в прокуратуру из-за появления бюста в парке.

«Большинство выступило за»

Глава Орлова Сергей Популькин в беседе с региональным новостным порталом «Свойкировский» заявил, что памятник установлен по инициативе областной фракции КПРФ, в городе были собраны подписи местных жителей, 1,5 тыс. из которых поддержали восстановление бюста.

Популькин также заявил, что проект поддержали в районном совете общественности, а протоколы голосования есть в распоряжении орловской администрации. По словам главы города, была создана рабочая группа, власти обращались к образовательным учреждениям и районной администрации, где установку бюста утвердили.

Кроме того, мэр заявил, что вопрос об установке памятника выносился на голосование в региональной группе «Подслушано Орлов» в социальной сети «ВКонтакте». Там, по его заявлению, мнения жителей разделились, однако «большинство выступило за восстановление памятника». Он отметил, что большая часть поддержавших установку – «население предпенсионного возраста или пожилые люди».

Глава города подчеркнул, что установить бюст в парке решили, несмотря на противодействие других партий, так как средства на него собирали жители.

Анонимный пост с опросом об отношении местных жителей к установке памятника Сталину был опубликован в «Подслушано Орлов» 29 марта. На данный момент в нем принял участие 481 человек, из них 249 выступили против появления бюста в городе, 130 – проголосовали «за», еще 102 человека ответили, что им «все равно».

Кремль выяснит, кто принимал решение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «впервые слышит» об открытии памятника Сталину в детском парке.

«Обязательно поинтересуемся, кто принимал такое решение», – сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что решение об установке монументов принимается местными властями, и переадресовал к ним вопросы на эту тему. Он также не ответил как в Кремле относятся к появлению новых памятников Сталину в российских городах.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в разговоре с «Лентой.ру» назвала установку памятника «восстановлением справедливости».

«Это восстановление справедливости по отношению к победителю в Великой Отечественной войне, к человеку, который довольно успешно руководил государством», – сказала она.

Депутат выразила мнение, что все ошибки Сталина были осуждены, а его победы «сегодня недостаточно известны». При этом она подчеркнула, что не поддерживает установку памятника, однако и не выступает против. По словам депутата, если бюст установили, то «наверное, местные власти согласовали это».