Зусулы, мисс Бурпл и Моряк: путеводитель по «Деревне дураков» и «Крутому пике»

Накануне умер 60-летний харьковский актер Сергей Гладков. Свои лучшие роли он сыграл в тележурнале «Каламбур» — одном из легендарных шоу 1990-х годов. Усатый Мужик из «Деревни дураков» и Мисс Бурпл, Моряк и Баба, второй пилот Дринкинс и Очкарик, барон фон Швайнцкопф и зусулы — «Газета.Ru» составила путеводитель по культовому сериалу.

В 1996 году в Харькове сняли первые 12 серий журнала видеокомиксов «Каламбур». В актерский коллектив вошли комики из двух трупп – трио «Магазин Фу» и дуэта «Сладкая жизнь».

Режиссером передачи был участник «Сладкой жизни» Юрий Стыцковский. Его напарник по дуэту – Алексей Агопьян, а в трио вошли Сергей Гладков, Татьяна Иванова и Вадим Набоков. Большинство из них – одесситы.

Название телепередачи звучит как «Журнал видеокомиксов «Каламбур» — из-за того, что в ряде рубрик реплики персонажей появлялись в характерных для комиксов пузырях. Передача была снята и демонстрировалась на телеканалах ОРТ и РТР на русском языке. Всего отснято было 136 выпусков «Каламбура».

Каждый из них разделен на несколько рубрик с разными персонажами. Мы разобрались, кто есть кто в «Деревне дураков» и других рубриках.

Бар «Каламбур»

Именно этой рубрике «Каламбур» во многом обязан своим названием. Реплики всех персонажей отображаются на экране как комиксовые пузыри со словами.

События разворачиваются у барной стойки – за ней стоит Бармен (Алексей Агопьян), который подливает горячительные напитки Завсегдатаю (Вадим Набоков). Подвыпивающий на протяжении нескольких сезонов Завсегдатай постоянно шутит про спиртное. В баре работает также Официантка, любящая говорить по телефону (Татьяна Иванова).

close 100% Бар «Каламбур» (1996—1999, 2000) Calambur Group

Посещает бар Неудачник (Сергей Гладков). Он все время ломает случайно вещи и вынужден платить за ущерб. Кроме того, Неудачник нищ, и все время заказывает самые дешевые напитки. Его постоянно пытается за разные промашки наказать Повар (Юрий Стыцковский).

У бара тусуется Рокер, пьющий водку ведрами и громящий бар, а еще Мадам-проститутка, которая говорит «хам!» каждому по поводу и без.

Крутое пике

Серия скетчей, являющаяся пародией на зарубежные фильмы-катастрофы. Сюжет прост – пассажирский лайнер «Бройлер-747» в течение 325 серий падает над водами Атлантики. Экипаж в лице «неунывающего и мужественного Командора» (Стыцковский) и «изобретательного и находчивого второго пилота Дринкинса» (Агопьян) пытается вместе с «симпатичной и невозмутимой Стюардессой» (Иванова) и «хладнокровным и обаятельным радистом Морзе» (Набоков) спасти пассажиров.

close 100% «Крутое пике» (1996—1997, 1999, 2001) Calambur Group

В каждом эпизоде Командор пугает Дринкинса, шутя про надвигающуюся катастрофу. Он также ломает четвертую стену, смеясь в камеру вместе со зрителями. Дринкинс пьет из горла виски. Между делом в отсек заходит Стюардесса – она предупреждает о проблемах в пассажирском салоне. Часто причиной беспорядка становится мисс Бурпл (она же несравненная мисс Мурпл), которую играл Сергей Гладков).

Причем на экране мисс Бурпл появляется только один раз – в 28-й серии.

close 100% Мисс Бурпл в «Крутом пике» (1996—1997, 1999, 2001) Calambur Group

В конце каждой серии после титров следует надпись «To be continued…», в том числе и в 325-й, последней. Герои говорят по-английски, но на их слова наложена русская звуковая дорожка.

Вы написали – мы сыграли и Кто там?

Рубрика «Вы написали – мы сыграли» появилась в тележурнале «Каламбур» в 1998 году. В ней артисты разыгрывали эпизоды по сценариям, присланным зрителями. В первом сборнике скетчи посвящены различным экзаменам в некоем вузе – экзамену по теоретической физике, по виноделию, экзамену в литинституте и экзамену по этике.

close 100% Макс и профессор в «Вы написали — Мы сыграли» (1996—2000) Calambur Group

Второй сборник рассказывает о явно сумасшедшем Профессоре (Агопьян) и испытателе-недотепе Максе (Стыцковский). Каждый раз Профессор заявляет, что его очередное изобретение будет сенсацией – суперзамок для инкассаторской машины, антибомбовое устройство, устройство для покорения скорости. И каждый раз Профессор дает все меньшую гарантию того, что все будет в порядке – сначала 120%, потом 105%, потом – 102%, наконец – только 100%.

«Ну, Профессор, я тебя убью!» — возмущается чудом выживший Макс.

В рубрике «Кто там?» события разворачиваются на лестничных площадках многоквартирного дома. Ключевой персонаж – Альфред Робинович (Агопьян). В некоторых выпусках фигурируют супруга Робиновича (Стыцковский) и их сын (Гладков). У сына – характерные усы.

close 100% Кто там? Calambur Group

Сценки выстроены по принципу «слэпстик-комедии» — буффонады, гротескной интерпретации анекдотов.

Железный капут

В этой рубрике скетчи происходят внутри суперсекретного танка Первого Рейхсмахта – «Железный капут». Его отправили в начале XX века в Африку – чтобы поработить «непокорных зусулов». Все, кто занимался танком, были уничтожены из соображений безопасности – но его экипаж во главе с командиром майором бароном фон Швальцкопфом XII (Стыцковский) продолжает выполнять свой долг.

close 100% «Железный капут» (1998) Calambur Group

Из скетча в скетч бравые тевтоны – наводчик Ганс Шмульке (Агопьян), рядовые Дранкель и Жранкель (Гладков и Набоков) пытаются одержать над зусулами решительную победу с помощью вундерваффе – секретного оружия. Но каждый раз предложенное бароном оружие бьет по нему самому.

Танк вооружен гаубицами и разными секретными снарядами – миной-невесомкой, звуковой самонаводящейся (на боевой клич зусула) миной, боеприпасом «Большой Фриц», гигантской супер-гранатой и осколочным шпунглером вкупе с оглупляющим газом.

close 100% «Железный капут» (1998) Calambur Group

Все персонажи говорят по-немецки и озвучены за кадром одним голосом. Эта серия заменила в свое время «Крутое пике».

Деревня дураков

В этой серии скетчей – самой популярной из всего «Каламбура» — обыгрываются наиболее расхожие клише русского и украинского фольклора. Главными героями являются Мужик (Гладков) и Баба (Иванова). К ним в гости заходит Морячок – глуповатый друг Мужика. Его играет Набоков.

Мужик и Морячок обожают самогонку, рыбалку и охоту. Охотятся они на Медведя (Агопьян) – разумного и умеющего говорить. Баба проделками мужа и его дружка недовольна – и постоянно бьет их по делу и не по делу сковородкой и скалкой.

close 100% «Деревня дураков» (1996—2001) Calambur Group

Бабе при этом нравится Морячок. Но тот тоже женат – его жена бьет мужа якорем за различные проступки. Есть у Мужика и Бабы хозяйство – улей (в нем живет Пчела), а также пруд (там Мужик и Морячок рыбачат и прячут самогонку).

Медведь Миша же пытается утащить у Мужика и Бабы мед от Пчелы, стащить рыбу Морячка или даже выпить самогонку. У Медведя тоже есть жена.

close 100% «Деревня дураков» (1996—2001) Calambur Group

В скетчах появляются также и иностранные версии Мужика и Бабы, Леди Черт из колодца, Медведица, знаменитая Пчела, а также Жена Морячка – она также бьет его якорем. В одном из выпусков «Деревни Дураков» на экране можно было увидеть камео Леонида Якубовича.

Сюжеты скетчей просты: в первой серии Баба хочет играть в жмурки, а Мужик – пить самогон. Этот конфликт становится основой для развития сюжета…

В других скетчах Мужик пытается украсить дом подковой (Баба против), Мужик видит приятный сон (в него вмешивается Баба), Мужик идет в лес охотиться (Баба изменяет ему с Морячком). На охоте у Мужика вырастают рога, и другие охотники принимают его за оленя.

Другие серии

«Байки из лазарета» рассказывают о госпитале немецкого военно-полевого лагеря в Первую Мировую войну, где-то между Льежем и Намюром. Герои – Доктор (Стыцковский), санитары (Гладков и Набоков) и раненые (Агопьян и Гладков). В каждой серии санитары сначала обсуждают последние известия, а потом бегут на фронт выносить раненых (попутно ломая все на своем пути). Доктор безуспешно пытается спасти пациентов.

close 100% «Мужские истории» (2001) Calambur Group

В «Мужских историях» мужики Василий и Алексей пьют пиво и хвалят «биоуксус Балтимор». Есть там также Грузин, Интеллигент, Бомж и Официантка. В основном персонажи обсуждают новости и пародируют рекламы.

В «Ведущем и Помощнике», соответственно, ругаются между собой телеведущий и его ассистент. Роли исполняют Стыцковский и Агопьян.