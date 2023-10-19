«Позиция Анджелы Дэвис»: почему левые по всему миру поддерживают Палестину

После начала нового обострения между Израилем и ХАМАС мир охватили массовые протесты в поддержку не только палестинцев, но и даже самой радикальной группировки. Произраильскую позицию заняли власти стран Европы, а также некоторые ультраправые политики. Проарабские митинги тем временем выходят гораздо масштабнее, а поддерживают Палестину в Европе и США обычно левые радикалы. Кто на Западе выступает против Израиля и почему Black Lives Matter симпатизируют исламским радикалам и палестинским националистам – в материале «Газеты.Ru».

Пропалестинский голос улиц

На фоне атаки ХАМАС на Израиль и ответной военной операции ЦАХАЛ против сектора Газа в городах Европы и других частей света проходят демонстрации сторонников как Израиля, так и Палестины. По данным агентства Reuters, подобные акции в поддержку палестинцев и другие антиизраильские мероприятия проходят также на Ближнем Востоке, в странах Азии и США.

«Огромный палестинский флаг был поднят над толпой во время акции протеста в Риме, демонстрации прошли и в других европейских городах, в том числе в датском Брабранде и в Берлине, где некоторые протестующие были задержаны полицией», – говорится в статье.

Демонстрации в поддержку Палестины были запрещены в Германии и Франции. Кроме того, в некоторых городах ФРГ власти просили евреев не надевать на улицах иудейскую символику, чтобы не провоцировать насилие со стороны антисемитов. 18 октября берлинская полиция сообщила, что на дома, где могут жить евреи, наносят краской шестиконечные звезды, а также пытались уже дважды сжечь синагогу.

Несмотря на запреты, сторонники Палестины устроили несанкционированные митинги, их разгоняли с применением дубинок, слезоточивого газа и водометов. В результате столкновений с манифестантами в воскресенье были ранены 24 полицейских, задержаны 127 человек. В самой акции протеста участвовало около тысячи активистов.

В США полиция усилила свое присутствие в еврейских и мусульманских кварталах. В Вашингтоне около 200 человек пришли на митинг в поддержку Израиля. Однако в Нью-Йорке «толпы протестующих», пишет Reuters, собрались на Таймс-сквер, требуя независимости для Палестины.

По данным Al-Jazeera, американцы арабского происхождения провели акции в поддержку Палестины в Лос-Анджелесе и Дирборне (штат Мичиган), где живет одна из крупнейших в США общин арабов.

В Великобритании митинги прошли в Манчестере, Эдинбурге и Глазго. В Лондоне тысяча полицейских охраняла шествие пропалестинских демонстрантов.

Состоялись демонстрации в швейцарской Женеве, итальянском Турине и ирландском Дублине.

В мусульманском мире масштаб акций в поддержку Палестины и против Израиля был шире: десятки тысяч иракцев собрались на площади Тахрир в Багдаде. Они сожгли израильский флаг, размахивали флагами Палестины и выкрикивали антиамериканские и антиизраильские лозунги. «Многие протестующие были одеты в белые саваны – в знак их готовности биться насмерть», – говорится в сообщении Reuters.

Массовые акции против Израиля прошли также в Иране, Индонезии, Ливане, Бангладеш, а также в Шри-Ланке. Протесты состоялись в Йемене, ЮАР, Индии, Пакистане, Афганистане, Египте и Болгарии.

Почему леваки — за Палестину?

Газета The New York Times опубликовала колонку «Как левые реагируют на зверства ХАМАС». В ней приводится мнение, что поддержка европейскими и американскими левыми радикальных исламистов носит «избирательный» характер. По мнению Марка Бессудо, левые «с треском провалились», оправдывая теракты.

«Систематические и неизбирательные изнасилования, пытки, убийства и похищения детей, бабушек, рейверов и борцов за мир, совершаемые ХАМАС достаточно жестоки.

Однако отчаяние усугубляет реакция некоторых моих коллег-либералов, последовавшая сразу за этим. Это люди, которые рефлексивно видят повсюду «микроагрессию», но слепы к этой макроагрессии. Люди, которые настаивают на том, что «слова — это насилие», тем не менее, прославляют фактическое насилие над невинными как форму «сопротивления».

Люди, которые быстро обвиняют столь многие институты в системном расизме, в то же время прославляют институт (ХАМАС), который публично и непримиримо был антисемитским на протяжении десятилетий»,

— говорится в материале.

В Европе поддержка Палестины левыми выглядит — на вкус властей — порой слишком активно. К примеру, во Франции министр внутренних дел Жеральд Дарманен приказал проверить Новую антикапиталистическую партию (НАКП) за «восхваление терроризма» из-за публичных комментариев в поддержку нападения ХАМАС на Израиль. Об этом сообщила газета Times of Israel.

Заявление партии по поводу событий на Ближнем Востоке оканчивалось словом «интифада» – восстание. Этим словом называют все эпизоды обострения палестино-израильского конфликта, например «интифада ножей».

В НАКП в свою очередь заявили, что израильская стратегия «газонокосилки» состоит «в физическом и регулярном уничтожении новых поколений активистов и противников оккупации в бесконечно повторяющемся цикле».

В Испании судить израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху призвала министр гражданских прав Ионе Беларра. Она также возглавляет ультралевую партию Unidos Podemos. Беларра неоднократно публиковала в Twitter сообщения в поддержку Палестины. Ее поддержала министр по равенству Ирене Монтеро. Посольство Израиля в Мадриде заявило протест, передает Al-Jazeera.

При этом премьер-министр Испании от социалистов Педро Санчес осудил «террористические нападения на Израиль», которые «ничто не может оправдать».

Принадлежащий к левоцентристской партии социал-демократов канцлер ФРГ также Олаф Шольц занял отличную от ультралевой позицию. Он ввел запрет на прославление ХАМАС и призвал бороться с антисемитизмом.

«Совершенно очевидно, что мы никогда не смиримся с нападениями на еврейские объекты. Мы также не можем смириться с событиями, где происходит насилие и используются антисемитские лозунги. И я уверен, что немецкий народ един со мной в желании сделать все, что в наших силах, для защиты наших еврейских сограждан».

Стоит отметить, что большинство европейских лидеров поддержали Израиль — например, президент Франции Эммануэль Макрон или премьер-министр Италии Джорджия Мелони, принадлежащие скорее к умеренно правой части политического спектра.

По заветам «черных пантер»

В США Палестину поддерживают различные ультра-левые движения, сообщает Антидиффамационная лига (ADL). В их числе – Партия за социализм и освобождение, Всемирная рабочая партия, отделения Демократических социалистов за Америку (DSA), независимые отделения Black Lives Matter и другие. DSA призвали покончить с десятилетиями «колониального угнетения» Израилем палестинцев.

Кроме того, в партии потребовали остановить режим «апартеида».

«Насильственное угнетение неизбежно порождает сопротивление. Социалисты поддерживают право палестинского народа и всех людей на сопротивление и борьбу за свое собственное освобождение. События этих выходных ничем не отличаются. Деколонизация — единственный путь к миру. Лучший мир возможен. Мы призываем всех, кто разделяет наше видение глобального освобождения рабочего класса, присоединиться к борьбе за прекращение оккупации и деколонизацию Палестины – от реки до моря», – гласит заявление DPA.

Активисты BLM также в большинстве своем поддерживают Палестину. При этом, передает радиостанция NPR, поддержка со стороны BLM «не является чем-то необычным».

«Их позиция повторяет позицию «Черных Пантер» и Анджелы Дэвис. В 1950-х годах лидер «пантер» Малкольм Икс был одним из первых чернокожих активистов, выступавших в защиту «арабского дела» в арабо-израильском конфликте, начиная с его пребывания в «Нации ислама», когда он иногда высказывался в поддержку антисемитских теорий заговора.

«Цветные в США «будут полностью сочувствовать делу арабов», — заявлял Малкольм Икс во время пресс-конференции 1958 года.

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Более того, левая правозащитная группа коренных американцев Red Nation опубликовала несколько постов в поддержку ХАМАС. В сообщении от 11 октября группа написала в соцсетях: «Сионисты — это нацисты без Бога и милосердия».

Как сообщает MSNBC, левые в Америке все-таки раскололись по палестинскому вопросу.

«Американские евреи, которые в подавляющем большинстве являются либералами, часто поддерживают движения за социальную справедливость. <...> Израиль был настолько опасной темой в некоторых прогрессивных кругах, что многие предпочитали не говорить об этом, соблюдая своего рода стратегическое молчание».

По данным журналистов, либеральные американские евреи уже давно стараются разделить критику Израиля и антисемитизм. Однако Антидиффамационная лига предупреждает, что левые сторонники Палестины делают таким образом антисемитизм «более приемлемым – например, среди студентов в кампусах университетов».

18 октября пропалестинские демонстранты ворвались в одно из зданий комплекса Капитолия в Вашингтоне (США).

«Сотни протестующих требовали прекращения огня между Израилем и ХАМАС», — сообщает Fox News. Полиция Капитолия арестовала около 300 человек. Примечательно, что прекращения огня требовали участники движения «Еврейский голос за мир».

Левый американский журнал Jacobin в свою очередь пишет, что главными сторонниками израильского государства в Европе и США стали ультраправые.

Автор материала указывает, что «наша эпоха не первая, когда антисемиты поддерживают сионизм».

«Действительно, одной из причин, по которой министр иностранных дел Великобритании Артур Бальфур настаивал на поддержке британским правительством сионистского движения в Декларации Бальфура 1917 года, было избавление британской земли от евреев», – говорится в материале.

При этом, продолжает колумнист Лена Обермайер, столетие спустя, после ужасов Холокоста, демонстрация поддержки Израиля «стала способом снова сделать правый популизм социально приемлемым». Основы ультраправого сионизма – это антиисламизм и «восхищение израильским милитаризмом». По ее мнению, используя свою произраильскую политику «как фиговый листок», европейским правым удается отвлечь внимание от опасного антисемитизма в своих собственных рядах. В качестве примеров она приводит партию «Альтернатива для Германии» и «Национальный фронт» Марин Ле Пен во Франции.

Впрочем, и Франция, и Германия, и США сами сталкивались с исламским терроризмом, а полярные мнения по израильскому вопросу для Запада не являются чем-то принципиально новым.