Частный самолет и дружба с мафией. Как мать Тереза стала святой за чудеса, которых не было

В 2003 году — 20 лет назад — Агнес Гондже Бояджиу, она же мать Тереза, была причислена к лику блаженных, а в 2016 году ее причислили к лику святых, то есть канонизировали. При этом образ монахини остается спорным. Она лечила больных молитвой, а не таблетками, насильно заставляла их принимать католицизм, брила налысо. В то же время сама мать Тереза летала на частных самолетах и лечилась в лучших клиниках. О том, что делала монахиня за закрытыми дверями — в материале «Газеты.Ru».

Католическая церковь 20 лет назад, 19 октября 2003 года, причислила монахиню Агнес Гондже Бояджиу, она же святая Тереза Калькуттская или мать Тереза, к лику блаженных за ее роль в организации ордена сестер милосердия, который помогал больным бедным. В Албании этот день стал праздником — Днем Матери Терезы. 4 сентября 2016 года ее канонизировали, поскольку ее молитва якобы помогла исцелить от рака мозга. В 1979 году монахиня получила Нобелевскую премию мира «За деятельность в помощь страждущему человеку». Однако еще при жизни матери Терезы люди начали сомневаться в чистоте ее намерений.

Детство блаженной

Монахиня родилась 26 августа 1910 года в македонском городе Скопье, но своим настоящим днем рождения она называла день крещения — 27 августа. Она росла с сестрой и братом в обеспеченной семье — ее отец был совладельцем крупной строительной фирмы и преуспевающим торговцем. Родители Агнес Дранфила и Никола Бояджиу были католиками, которые посещали церковь и помогали бедным. Старший брат Агнес Лазарь вспоминал, что в детстве Агнес была «маленькой розовой толстушкой», очень смешливой. Поэтому дома ее называли Гонджа — «бутон цветка» в переводе с албанского.

Агнес, как и родители, была религиозной. Вместе с сестрой она пела в церковном хоре, а также принимала участие в деятельности ордена Святой Девы Марии.

Отец Агнес выступал за освобождение их города от Сербов и присоединение к Албании. В 1919 году его убили. Вероятнее всего, это произошло во время нападения албанцев на сербскую деревню.

Дранфила стала сама воспитывать троих детей. Чтобы прокормить семью, она начала шить. Есть версия, что помимо своих детей Дранфила взяла на попечительство шестерых сирот, однако достоверность этой информации подтвердить сложно.

Наблюдая за тем, как мать помогает бедным, и с какой теплотой она относится к католической церкви, в возрасте 12 лет Агнес решает посвятить свою жизнь богу. В 18 лет она переехала в Ирландию и вступила в орден «Ирландские сестры Лорето». Агнес отправили в Калькутту в Индии, чтобы преподавать в школе для девочек при монастыре. Там она приняла обет и взяла себе монашеское имя Тереза в честь Святой Терезы де Лизье.

Как утверждает монахиня, 10 сентября 1946 года к ней явился Иисус Христос. Он якобы приказал ей снять одежду монахини, надеть индийское сари и идти помогать бедным, больным и страждущим. Однако орден разрешил ей покинуть монастырь лишь через два года. Власти выделили Терезе храм богини Кали для организации «дома для умирающих». Вместе с ней там работали двенадцать монахинь, которые во всем слушались Терезу.

7 октября 1950 года монахиня получила разрешение от Папы Римского Пия XII создать орден сестер милосердия, который помогал бы организовать школы, приюты, больницы для бедных и тяжелобольных людей. Примечательно, что в эти учреждения могли обратиться все, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Через 46 лет у организации было 400 отделений в 111 странах мира, 700 домов милосердия в 120 странах мира. Орден регулярно давал продукты 500 тысячам семей и лечил 250 тысяч человек, существуя за счет пожертвований. Вероятнее всего, в год они получали от 10 до 50 млрд долларов, пишет «Ъ».

Ежегодно собирать такую большую сумму матери Терезе помогала ее известность после документального фильма ВВС «Нечто прекрасное для Бога». В 1969 году английский журналист Малкольм Маггеридж вместе с фотографом приехал в один из домов милосердия. В здании не было освещения, однако, благодаря новой пленке для ночной съемки, им удалось сделать достойные снимки. Чтобы привлечь больше внимания, BBC представил это как чудо. Якобы божественный свет помог осуществить съемку в темноте.

close Мать Тереза, 1966 год Мать Тереза в 18 лет Мать Тереза держит в руках младенца-сироту Мать Тереза и королева Елизавета II, 24 ноября 1983 года Мать Тереза жмет руки пострадавшим в Бхопальской катастрофе, 1984 год Полную галерею можно посмореть

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После того, как мать Тереза стала известной, к ней начали прибывать монахини, желающие работать в ее учреждениях. Вскоре их количество достигло пяти тысяч.

Затем ее стали приглашать в разные страны на торжественные мероприятия. Она общалась с мировыми политиками, которые обещали открыть в своих странах отделения ордена сестер милосердия. Это сделало ее еще популярнее. Она уговаривала американских политиков отказаться от смертной казни, а индийских — от принудительной стерилизации. В 1982 году она убедила израильтян и палестинцев на время прекратить боевые действия, чтобы спасти 37 детей.

Как работали дома смерти

Согласно официальным данным, людей любой национальности и вероисповедания исповедовали в приютах матери Терезы в соответствии с их верой. Позднее выяснилось, что монахини уговаривали находящихся в бреду мусульман и индуистов принять католицизм, после чего клали им мокрую тряпку на лоб и проводили обряд, чтобы человек получил «билет в рай». Об этом рассказала бывшая миссионерка Сьюзен Шилдс в книге Кристофера Хатчинса «Миссионерская позиция: Мать Тереза ​​в теории и на практике».

Судя по кадрам, сохранившимся до наших дней, дома смерти были оформлены в аскетичном стиле. Там были старые раскладушки и ободранные деревянные кровати. Почти все пациенты были обриты налысо, хотя для индийских женщин, например, это позор. Монахини заявляли, что стараются не использовать горячую воду. Еда также была достаточно скудной.

В 1991 году редактор британского медицинского журнала The Lancet Робин Фокс выпустил статью про приюты матери Терезы. Журналист признал, что сестры содержали больных в чистоте. Они ухаживали за ними, обрабатывали раны и хорошо относились к ним. Однако монахини не имели медицинского образования, поэтому не видели разницы между излечимыми и неизлечимыми больными. Из-за этого люди, которые имели хорошие шансы на выздоровление, заражались опасными инфекциями и умирали. Пациентам давали самые дешевые таблетки, хотя организация имела достаточное финансирование.

Причем чаще всего людей лечили не медикаментами, а молитвами. Иглы никто не стерилизовал, их просто промывали горячей, а иногда и холодной водой, из-за чего инфекции передавались среди больных.

По данным Фокса, в домах смерти не хватало обезболивающих. Место, где человек должен был встречать смерть с минимальными мучениями, в реальности не было таким. Эту информацию подтвердила и волонтер Мэри Лоудон в документальном фильме Кристофера Хитченса «Ангел из ада Мать Тереза Калькутська».

После этой публикации в организации провели сразу несколько проверок, которые подтвердили нарушения, причем одна из них показала, что две трети пациентов умирали от болевого шока.

«Есть что-то прекрасное в том, как бедняки принимают свою долю, как страдают, словно Иисус на кресте. Мир многое получает от страдания. Мучение означает, что Иисус вас целует», — отвечала мать Тереза в ответ на обвинения.

close Папа Римский Франциск В 2016 году папа Римский Франциск причислил мать Терезу к лику святых Полную галерею можно посмореть

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Мать Тереза жила на широкую ногу

Немецкий журнал Stern опубликовал отчет, в котором сказано, что в 1991 году только 7% пожертвований действительно ушли на благотворительные цели. Что стало с остальными деньгами — никто не знает.

Как пишет The Washington Post, в 1983 году у матери Терезы случился сердечный приступ. Она решила обратиться к врачам, а в 1989 году ей установили кардиостимулятор. В 1991 году она проходила лечение в клинике в Калифорнии. Несмотря на свои убеждения, мать Тереза лечилась в лучших мировых медицинских учреждениях, чем вызвала волну критики. Она заявляла, что поддерживает аскетичный образ жизни, однако одевалась в одежду и обувь высокого качества, питалась хорошими продуктами.

Мать Тереза летала только частными самолетами или первым классом. На пожертвованные деньги фонд покупал автомобили, на которых передвигались монахини, а не больные.

Мать Тереза общалась с крупными политиками. Так, она подружилась с премьер-министром Индии Индирой Ганди, после чего ее организацию освободили от проверок. В ответ Тереза поддержала принудительную стерилизацию бедных в Индии, хотя сама выступала против абортов и использования противозачаточных контрацептивов. Кроме этого, она была против разводов, но развод принцессы Дианы и принца Уэльского Чарльза тоже поддержала.

Монахиня принимала пожертвования от воров, наркодилеров и убийц. Британский издатель Роберт Максвелл забрал 450 млн фунтов стерлингов из пенсионного фонда своих сотрудников и растратил их. Часть денег он передал матери Терезе, пишет The Telegraph. Она не стала возвращать людям их средства. Обвиненный в мошенничестве Чарльз Китинг также передал ворованные миллионы долларов монахине, а также одолжил ей свой частный самолет.

Замешанный в убийствах и коррупционных преступлениях в Италии Личо Джелли был выдвинут на Нобелевскую премию по литературе. Мать Тереза поддержала эту кандидатуру, сообщает Corriere della Sera.

В книге «Подлинный грех» журналист Джанлуиджи Нуцци пишет, что мать Тереза была крупнейшим клиентом Ватиканского банка, на счету которого она хранила миллиарды. Если бы монахиня сняла свои деньги, учреждение бы обанкротилось.

Исследование журнала Studies in Religion/Sciences religieuses показало, что фонд матери Терезы не помогал финансово жертвам стихийных бедствий и техногенных катастроф. Так, после нескольких наводнений в Индии и после взрыва на заводе по производству пестицидов в Бхопале монахини организации только молились и раздавали людям медальоны. При этом фонд продолжал принимать пожертвования от пострадавших стран.

Чудо матери Терезы

Чтобы причислить монахиню к лику блаженных, было необходимо доказать, что она совершала чудеса. Вскоре священнослужители разыскали жительницу Индии Монику Бесру. Она сказала, что у нее неоперабельный рак желудка. В день похорон матери Терезы сестра женщины прикоснулась иконой к телу умершей, после чего приложила ее к опухоли Бесру. Спустя восемь часов рак исчез.

Позднее супруг Бесру во время их бракоразводного процесса признался, что у женщины была киста яичника. Ее лечили медикаментозно, в результате чего новообразование пропало. В подтверждение своих слов мужчина показал медицинское заключение. Несмотря на это, Ватикан признал случай чудом.

Кроме этого, молитва матери Терезы якобы помогла исцелить от рака мозга Марсилио Андрино из Бразилии. У него нет никакого официального медицинского заключения о наличии заболевания и никаких документов, подтверждающих факт избавления от опухоли. Тем не менее, это также посчитали чудом.

Знакомый матери Терезы итальянский мафиози Джорджио Бруско заявил:

«Если она святая, то я – Иисус Христос».

Мать Тереза не верила в бога

Монахиня делала записи, вела дневник и писала письма. Она просила уничтожить бумаги после ее смерти, но их решил опубликовать Брайан Колодейчук в книге «Будь моим светом», он же доказывал факты ее чудес.

В СМИ мать Тереза представляла собой «образ неунывающей монахини». После публикации ее дневников стало ясно, что она такой не была. Мать Тереза была резкой, жесткой, с непростым характером.

Как оказалось, когда монахиня решила уйти из монастыря и начать помогать бедным, она потеряла веру. Мать Тереза неоднократно писала, что разочаровалась в боге.

«Я чувствую себя потерянной. Господь не любит меня. Бог не может быть Богом. Возможно, его нет», — говорится в ее дневниках.

Судя по записям, монахиня не брезговала брать деньги у «плохих» людей, потому что иначе она якобы не могла помогать бедным. Она не любила публичность, но активно шла на это, чтобы заниматься благотворительностью.

Мать Тереза умерла 5 сентября 1997 года в возрасте 87 лет. Практически до последнего она продолжала руководить орденом, сняв с себя полномочия лишь за полгода до своей смерти.

Несмотря на все противоречия в биографии монахини, ее образ запечатлен у многих как бескорыстной благотворительницы, которая жертвует своим комфортном, помогая другим.