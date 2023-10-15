Пакет наличных и еще 61 кража: Сергей Шнуров с женой обвинили помощницу в воровстве

Супруга Сергея Шнурова Ольга написала заявление на помощницу звездной семьи Анастасию Кулигину. Выяснилось, что девушка, которая имела доступ к счету пары, 61 раз перевела с него деньги на свою банковскую карту. Ущерб составил около 2 млн рублей. Кроме этого, ее обвиняют в краже наличных из дома Шнуровых. Бывшая помощница частично признала свою вину.

Сергей Шнуров и его супруга обвинили свою помощницу Анастасию Кулигину в краже 5,5 млн рублей, причем пропажу денег они заметили случайно. Сейчас уголовное дело передали в прокуратуру для утверждения уголовного заключения, пишет «Ъ».

Следствие считает, что обвиняемая более 60 раз перевела денежные средства со счета Шнуровых, к которому у нее был доступ, на свою карту. Кроме этого, она забрала себе гонорар певца — 3,5 млн рублей. Это была плата за выступление на частном мероприятии.

Кулигина частично признала свою вину. Она утверждает, что действительно перевела на свою банковскую карту часть денег, однако хищение наличных отрицает. Адвокат девушки Ярослав Пакулин просит провести следственный эксперимент, в ходе которого якобы можно доказать необоснованность части обвинений. Он обратился к Хамовническому межрайонному прокурору Всеволоду Ситникову с просьбой вернуть уголовное дело для дальнейшего расследования. По его словам, в нем есть ряд серьезных недоработок, из-за которых его нельзя рассматривать в суде.

Кражи выдало вино

7 декабря 2022 года Ольга Шнурова — четвертая жена Сергея Шнурова и дочь уральского бизнесмена, обратилась в ОМВД по району Хамовники. Она рассказала, что помощница ее семьи украла у них крупную сумму денег.

По предварительным данным, супруга случайно узнала о махинациях 32-летней подчиненной. По ее словам, обвиняемая пользовалась практически неограниченным доверием звездной пары. Кулигина была личным помощником многих известных людей, в том числе одной из участниц группы «ВИА Гра». Три года назад она занимала место главного продюсера RTVI. Когда Шнуров ушел с канала, он предложил Кулигиной продолжить работать на него.

По словам потерпевшей, сначала Кулигина помогала с бытовыми вопросами, а затем стала заниматься серьезными поручениями, в том числе выезжать в другие города России и за границу. Помощница могла свободно заходить в квартиру пары, у нее был доступ к банковскому счету Шнуровой, она могла переводить зарплату другим подчиненным семьи, в том числе себе, и покрывать необходимые расходы. Кулигина оплачивала все со своей карты, а затем переводила деньги со счета Шнуровой.

Осенью 2022 года супруга артиста попросила помощницу купить три бутылки вина за 150 тысяч рублей, однако со счета списали 180 тысяч рублей. Шнурова заметила это случайно, затем проверила другие банковские операции и узнала, что помощница многократно переводила больше денег, чем нужно.

Потерпевшая попросила обвиняемую удалить всю информацию о семье, которая у нее хранилась, а после написала заявление в полицию. Пара обвинила девушку в хищении 11 млн рублей, однако следователи выяснили, что пропало 5,5 млн рублей.

В отношении Кулигиной было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские задержали обвиняемую. Суд избрал в ее отношении меру пресечения в качестве домашнего ареста, который она отбывает в Павловом Посаде. Семья Шнуровых требовала обжаловать решение и заключить обвиняемую в СИЗО, так как у нее есть загранпаспорт и она знает многое о потерпевших и их родственниках. Апелляцию не удовлетворили.

Утрата доверия

Кулигина рассказала, что действительно перевела часть денег на свои счета. Следствие установило, что она сделала это 61 раз. Суммы были разными: от одной тысячи рублей до нескольких десятков. Следствие посчитало, что около 9 млн рублей она перевела обоснованно, а более 2 млн рублей похитила, поэтому сумма ущерба была снижена. Изначально Шнурова наставила на хищении 11 млн рублей. По словам Кулигиной, она «готова приложить все силы, чтобы возместить ущерб».

Каждый эпизод хищения стал отдельным преступлением, из-за чего обвиняемой грозит как минимум шесть лет лишения свободы. Шнурова затруднилась сказать, являются ли 2 млн рублей значительным ущербом, а ее супруг заявил, что помощница утратила доверие.

«Искусственное раздутие»

Супруги считают, что год назад помощница получила 3,5 млн рублей наличными в качестве оплаты за выступление Шнурова на частной вечеринке. Девушка зашла в квартиру пары, прошла в гардеробную, а затем вышла оттуда с пакетом. По словам обвиняемой, она выложила всю сумму в комнате, а пустой пакет забрала. Ее адвокат утверждает, что слова помощницы могут подтвердить камеры наблюдения. На кадрах видно, что девушка на выходе роняет пакет, а «в нем как будто ничего нет». Защитник настаивает на проведении видеотехнической экспертизы и следственный эксперимент.

«Стоило просто сравнить, как падает пустой пакет и пакет с 700 купюрами общим весом порядка 800 гр., но нам в этом простейшем эксперименте отказали в связи с тем, что следователю виднее», — рассказал Пакулин.

Адвокат намерен поднять вопрос об «искусственном раздутии обвинения». По его мнению, 61 эпизод кражи — это одно преступление, а не несколько, так как потерпевший один и банковская карта одна. Защитник полагает, что уголовное дело разбили на эпизоды, чтобы повысить раскрываемость.

Адвокат Шнуровых не стал комментировать ситуацию.

Чем известна семья Шнуровых?

Сергей Шнуров — лидер рок-группы «Ленинград». Она была основана в 1996 году. В первоначальный состав входили: Игорь Вдовин, Сергей Шнуров, Андрей Антоненко, Александр Попов, Алексей Калинин, Роман Фокин, Олег Соколов, Илья Ивашов. Группа не раз распадалась и воссоединялась.

Шнуров был женат три раза, его четвертой супругой стала дочь уральского миллиардера Валерия Абрамова — Ольга. В браке у них родились двое детей.