«Варварский акт»: ЦАХАЛ подтвердила, что в кибуце Кфар-Аза нашли тела обезглавленных младенцев

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус подтвердил, что боевики ХАМАС жестоко убили около 200 жителей кибуца Кфар-Аза. Среди них есть не менее 40 несовершеннолетних, в том числе младенцев. У части тел отсутствуют головы. Ранее о массовом убийстве в кибуце заявили журналисты со ссылкой на рассказ военных, однако не предоставили никаких доказательств. ЦАХАЛ также заявляла, что у них нет такой информации. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил, что появилось подтверждение убийства и обезглавливания маленьких детей сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС, сообщает BBC. 10 октября журналисты i24news сообщили, что в кибуце Кфар-Аза в Израиле после отхода ХАМАС нашли тела 200 человек, в том числе не менее 40 детей, некоторые из которых были обезглавлены.

Конрикус ссылается на расследующего смерти коронера, который посетил место трагедии. Он видел тела детей и подтвердил факт их смерти.

«Я признаю, что нам потребовалось некоторое время, чтобы по-настоящему понять и проверить этот отчет, и было трудно поверить, что даже ХАМАС мог совершить такой варварский акт. Я думаю, теперь мы можем с относительной уверенностью сказать, что ХАМАС это сделал… Повсюду были разбросаны изуродованные тела», – сказал он.

Еще вчера представители ЦАХАЛ в беседе с агентством Anadolu не смогли подтвердить информацию о жестоком убийстве детей.

«Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации», – сказал представитель ЦАХАЛ.

Последствия атаки ХАМАС на кибуц Кфар-Аза

Телеканал i24NEWS сообщил, что 10 октября прессе предложили осмотреть кибуц Кфар-Аза, расположенный в пяти километрах от Газы. Израильские военные рассказали журналистам, что они выносят тела сотен жертв, среди которых не менее 40 детей, в том числе младенцев. Некоторые из них обезглавлены.

Точное число погибших не называется, поскольку тела все еще собирают. Регион продолжают обстреливать, но военные продолжают искать убитых и вывозить их останки. Дело осложняется тем, что населенный пункт заминирован с помощью мин-ловушек. Солдатам приходится сначала обезопасить территорию, только после этого они могут приступить к осмотру домов. Журналистам посоветовали не ходить в районы, которые не были разминированы. По словам военнослужащих, боевики ХАМАС расстреливали мирных жителей прямо в кроватях, убивали целые семьи. Военные накрывают тела простынями и выносят их из домов. Журналисты i24news говорят, что в населенном пункте пахнет смертью.

«Вы видите детей, матерей, отцов в спальнях, в защитных комнатах… Их убили террористы. Это не война, это не поле боя. Это резня, это террористическая деятельность. Вы сами все видите. Я такого никогда не встречал», — сказал журналистам генерал-майор Армии обороны Израиля Итай Верув.

Заместитель командира 71-го отряда десантников ЦАХАЛ Давиди Бен Зион в разговоре с телеканалом рассказал о «сотнях убитых мирных жителей, среди которых были младенцы и дети».

«[Боевики ХАМАС] убили их и отрубили некоторым головы, на это страшно смотреть <...> и мы все должны помнить, кто является врагом и в чем заключается наша миссия, [ради] справедливости, где есть правая сторона, и весь мир должен быть за нас», — заявил Зион.

Журналисты утверждают, что тела убитых жителей им не показали. Фото- и видеоподтверждений также нет.

Нападение ХАМАС на Израиль

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса». Они выпустили в сторону Израиля несколько тысяч ракет, после чего атаковали пограничные армейские подразделения и проникли в израильские города.

Одной из первых целей боевиков стал фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в пяти километрах от места проникновения боевиков. На нем присутствовали три тысячи участников. Они оказались в ловушке на открытой местности и были расстреляны. Точное число погибших устанавливается, однако, согласно данным медицинской организации ZAKA, на месте происшествия нашли не менее 260 тел. Известно, что некоторые участники попали в плен, другие пропали без вести.

Затем боевики стали двигаться дальше и напали на несколько населенных пунктов, в том числе на кибуцу Кфар-Аза. Данные о количестве проживающих там людей разнятся от 400 до 800 человек, последователи ХАМАС расправились с большим процентом населения. Информации о том, взяли ли кого-то из местных жителей в плен, нет.

В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи», выпустив по сектору Газа ракеты. Израильской армии удалось вернуть контроль над своими городами лишь через несколько дней, сообщает The Times of Israel.