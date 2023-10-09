Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» обвиняют в госизмене. В 2022 году он защищал Киев

Адвокат Илья Новиков* почти 15 лет был знатоком программы «Что? Где? Когда?». В России он защищал в суде украинскую летчицу Надежду Савченко, украинского режиссера Олега Сенцова и Фонд борьбы с коррупцией**. В 2021 году Новиков переехал в Киев, а в начале специальной военной операции вступил в ряды теробороны Киева. 9 октября стало известно, что ФСБ возбудила в его отношении уголовное дело по статье о госизмене, подозревая его в «участии в боевых действиях» и «пропагандистской работе». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Адвокат и бывший знаток передачи «Что? Где? Когда?» Илья Новиков (признан в РФ иностранным агентом) стал фигурантом дела о госизмене, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что Новиков И.С. после начала специальной военной операции добровольно покинул территорию России, вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности, а именно прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой», говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Сам Новиков на новость о возбуждении в отношении него уголовного дела отреагировал в соцсети Х (бывший Twitter) в нецензурной форме.

Преследование ведется с 2022 года

Адвокат был объявлен в федеральный розыск еще в декабре 2022 года. По какой статье в отношении него было возбуждено уголовное дело, тогда не сообщалось.

Незадолго до этого — 25 ноября 2022 года — Новикова объявили иностранным агентом за политическую деятельность, источником финансирования в реестре указана Украина.

В минувшем июне Адвокатская палата Москвы лишила Новикова статуса адвоката. В решении указано, что поведение Новикова в сети не соответствует кодексу профессиональной деятельности адвоката.

«Совет прекратил статус адвоката за недостойное поведение и совершение действий, направленных к подрыву доверия, выразившихся в намеренном и систематическом игнорировании профессионально-этических правил публичного поведения», — говорится в заявлении.

«Россия больше не моя»

Сам Илья Новиков заявил, что его адвокатская деятельность в России завершилась в феврале 2022 года.

«Я украинский адвокат, я живу в Киеве с 2019 года, два года назад я сдал экзамен. Моя практика адвокатская, <…> она украинская, она совершенно не зависит от российской. <… > моя практика в России прекратилась 24 февраля», — заявил он.

Илья Новиков известен тем, что с 2002 по 2016 год был постоянным участником интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» и несколько раз становился обладателем «Сов» игры. Выступал адвокатом на резонансных процессах. Новиков защищал украинскую летчицу Надежду Савченко, которая в 2014 году вступила в ряды добровольческого батальона «Айдар». Ей были предъявлены обвинения в убийстве журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка и в покушении на убийство еще одного журналиста Виктора Денисова. Также Новиков был адвокатом украинского режиссера Олега Сенцова, которого позже суд признал виновным в создании террористического сообщества и организации терактов в Крыму. Кроме того, Новиков представлял интересы Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве.

«Я вполне украинец, без всяких оговорок. Тут мой дом. У меня нет никакой двойной лояльности, никаких моральных переживаний по поводу того, что моя Россия делает. Россия больше не моя», — говорил Новиков в интервью «Медузе» (юрлицо Medusa Project SIA признано в России иностранным агентом и нежелательной организацией) (признана иностранным агентом и нежелательной организацией).