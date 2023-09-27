Главу МЧС по Кубани подозревают во взятке. Его задержали в гостинице около Сочи

Глава ГУ МЧС по Кубани Олег Волынкин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Источники утверждают, что дело связано с нарушением 2021 года, а причины задержания — «деньги». Меру пресечения ему должны избирать в Басманном суде Москвы. В системе МЧС Волынкин служит с 1994 года. Журналисты узнали, сколько заработанных денег он задекларировал незадолго до вступления в должность.

Сотрудники силовых структур задержали руководителя главного управления (ГУ) МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина. Как сообщает ТАСС, основанием для задержания стали подозрения в злоупотреблении служебными полномочиями.

«Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ», — заявил источник агентства в правоохранительных органах.

Производством дела занимается главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ. Собеседник ТАСС не конкретизировал, что именно вменяется высокопоставленному МЧСовцу.

При этом, по словам источника, речь идет о некоем должностном нарушении от 2021 года. Другой источник РИА Новости кратко заявил, что причиной задержания Волынкина стали «деньги», а еще один собеседник отметил, что «дело коррупционное».

Вероятнее всего, мера пресечения генерал-лейтенанту внутренней службы будет избрана в Басманном суде Москвы, говорится в сообщении издания.

Газета «Живая Кубань» сообщает, что 56-летний Олег Волынкин был задержан в гостинице на федеральной территории «Сириус» неподалеку от Сочи. Генерал МЧС находился там в служебной командировке.

Задержание проводили московские следователи, сейчас Волынкина отправили в Краснодар – чтобы проводить следственные действия с обысками и изъять документацию.

Источник SHOT заявил, что генерал-лейтенанта подозревают в превышении должностных полномочий и взятке.

В последние месяцы Волынкин не раз был вызван на допрос в Следственный комитет как свидетель, говорится в сообщении Telegram-канала.

Олег Волынкин после службы в мотострелковых войсках с 1994 года служит в МЧС. В 2000-х годах занимал различные должности в Хабаровском крае, дослужившись до первого замначальника ГУ МЧС по региону.

В 2011 году стал врио главы ГУ МЧС по Камчатскому краю, а спустя пять лет занял пост первого заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России.

В 2017 году вернулся в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, а в 2020 году перешел на пост руководителя управления МЧС по Краснодарскому краю.

За 29 лет службы Волынкин был награжден Орденом Почета и медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, многочисленными ведомственными наградами.

В 2020 году РБК сообщал, что у Волынкина большой опыт работы во время крупных стихийных бедствий и инцидентов техногенного характера, в частности — руководил работами по ликвидации последствий паводков на территории Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского края.

Согласно сведениям о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в 2018 году Олег Волынкин заработал 3,87 млн рублей, его супруга — 620,5 тыс. рублей.

Коррупционные дела в кубанском МЧС происходят нередко. В 2019 году замначальника регионального главка МЧС был заподозрен в получении взятки в размере 80 тыс. рублей в обмен на «закрытие глаз» на нарушения противопожарной безопасности.

В том же году газета «Аргументы недели» сообщила, что сотрудники МЧС в Краснодарском крае получили взяток больше, чем коррумпированные сотрудники других ведомств.

«Пальма первенства по мздоимству досталась нескольким представителям краевого МЧС, которые сообща надавили на руководителей одной из коммерческих организаций и за общее покровительство получили от бизнесменов взятку в виде имущества и имущественных прав общей стоимостью 11,9 миллиона рублей. Как отметил прокурор края, данная сумма стала самой крупной взяткой 2019 года», — говорится в статье.