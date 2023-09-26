Проверьте себя на совместимость с айтишником
Узнайте, готовы ли вы стать женой программиста?
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Профессия программиста последнее время набирает все большую популярность в России среди школьников, студентов и тех, кто планирует переквалификацию. А с новыми мерами поддержи для ИТ-специалистов от государства, айтишники и вовсе получили статус «завидных женихов», подвинув традиционных нефтянников и бизнесменов. Дошло даже до того , что по данным онлайн-школы Skillfactory и сервиса для знакомств Mamba, 72% молодых россиянок хотели бы выйти замуж за ИТ-специалиста. Сегодня спектр ИТ-профессий крайне широк, востребованность получают и такие необычные профессии как цифровой юрист, UX-писатель, дизайнер голосовых интерфейсов и многие другие. Однако остановимся на наиболее классическом варианте. Смогли бы вы стать женой программиста и говорить с ним на одном языке? Наш тест поможет вам это понять. Но в любом случае – вы прекрасны!