В Италии умер «последний крестный отец». Мафиози 30 лет был в бегах и попался из-за рака

«Последний крестный отец» итальянской мафии Маттео Денаро по прозвищу «Дьяболик» скончался в больнице. Он возглавлял «Коза ностра» с 2009 года, скрывался от правосудия 30 лет и был задержан в больнице из-за рака толстой кишки. На его счету – убийства, взрывы и похищения. Перед смертью он признал дочь, но так и не пошел на сделку со следствием, унеся секреты мафии с собой в могилу.

Босс мафиозной группировки «Коза ностра» Маттео Денаро скончался в возрасте 61 года в больнице Сан-Сальваторе в итальянском городе Л'Акуила, сообщило ANSA. Мужчина был арестованный в январе этого года после того, как 30 лет находился в бегах.

У Денаро была диагностирована тяжелая форма рака толстой кишки, заболевание выявили в конце 2020 года, когда он скрывался от правоохранительных органов. После поимки мафиози прошел курс химиотерапии в тюрьме Л'Акуилы, где рядом с его камерой был устроен лазарет.

За его состоянием постоянно следила бригада онкологов и медсестер, за девять месяцев заключения он перенес две операции. После одной из них его состояние ухудшилось, и «последнего крестного отца» перевели из тюрьмы в охраняемую палату в больнице. С пятницы, 22 сентября, Денаро находился в необратимой коме.

Последние дни мафиози

Согласно воле пациента, который не желал «агрессивного лечения», врачи прекратили его питание. По данным телерадиокомпании Rai, перед смертью ему оказывалась исключительно паллиативная помощь, а единственным лечением стали высокие дозы морфия и снотворные препараты.

До комы босс мафии успел увидеться с некоторыми членами семьи и официально признать свою дочь Лоренцу Аланью, с которой впервые встретился в апреле уже во время тюремного заключения. Последние несколько дней она находилась у его постели.

До самой смерти мужчина отказывался от сотрудничества со следствием и унес секреты «Коза ностра» с собой в могилу.

Информацию о кончине Денаро подтвердил мэр Л'Акуили Пьерлуиджи Бионди, передает Rai.

«Смерть босса Маттео Мессины Денаро, произошедшая в больнице Л'Акуила после обострения его болезни, ставит точку в истории, повествующей о насилии и крови, страданиях и героизме», – сказал градоначальник.

Мэр назвал смерть мафиози «эпилогом существования, прожитого без раскаяния и покаяния» и завершением «болезненной главы» в новейшей истории Италии.

Как сообщает газета Corriere della Sera, ведутся приготовления к захоронению Денаро в семейной часовне на кладбище Кастельветрано. Он будет покоиться рядом с отцом Франческо «Доном Чиччо» Мессиной Денаро, боссом мафии провинции Трапани, умершем от сердечного приступа в конце 1990-х.

Отпевать босса «Коза ностра» не будут – сицилийский епископат отказывает членам мафии в совершении религиозных обрядов на похоронах. По информации издания, церемония пройдет быстро и скромно по соображениям общественной безопасности, предположительно, на рассвете. Не исключена возможность видеосъемки похорон в следственных целях.

Задержание Денаро

Мафиози задержали 16 января 2023 года в частной клинике в столице Сицилии Палермо, где он лечился от рака. Мужчина посещал больницу под вымышленным именем для прохождения курса химиотерапии. С 1993 года он в течение 30 лет скрывался от правосудия.

Как писало издание Il Messaggero, мафиози мог сделать пластическую операцию на лице, чтобы изменить свою внешность. Подтверждений это информации не поступало. Издание Domani утверждает, что операции не было: при задержании мужчина оказался похож на составленные полицией фотороботы, не считая возрастных изменений.

Заочно Денаро был приговорен к нескольким пожизненным срокам. Он признан виновным в многочисленных преступлениях, в том числе в участии в планировании убийств прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году и организации взрывов в Риме, Флоренции и Милане в 1993 году, в результате которых погибли 10 человек. Он также устроил похищение 12-летнего Джузеппе Ди Маттео, чтобы отговорить отца мальчика давать показания против мафии – ребенка продержали в заложниках два года, а затем убили.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала задержание босса «Коза ностра» великой победой страны, которая демонстрирует, что Италия не сдается перед лицом мафии.

После ареста Денаро были задержаны его приближенные. Среди них – сестра Розалия, которая помогала ему избежать тюрьмы в течение 30 лет и выступала в качестве «казначея» мафиозной семьи; а также любовница Лаура Бонафеде, приносившая в его убежище продукты.

По прозвищу «Дьяболик»

Денаро родился в сицилийском Кастельветрано в 1962 году в семье мафиози. Он с 15 лет носил с собой пистолет, а первое убийство совершил в 18 лет.

Свой авторитет он получил в 1990-х благодаря серии убийств конкурентов. После смерти отца в 1998 году стал представителем провинции Трапани в «Коза ностре», а в 2009 году возглавил мафиозную семью.

Сам мужчина заявлял, что его жертвами «можно заполнить кладбище». В преступных кругах он был также известен под прозвищами «У Сикку», что значит «тощий», и Дьяболик – в честь постоянно ускользающего от полиции вора из итальянских комиксов.