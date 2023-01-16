«Моими жертвами можно наполнить кладбище». Чем прославился задержанный «босс боссов» Дьяболик

В сицилийском Палермо задержали Маттео Денаро — «босса боссов» итальянской мафии и одного из самых разыскиваемых преступников в мире. Его знают под прозвищем Дьяболик, он возглавляет «Коза ностру» с 2009 года. Преступника взяли итальянские карабинеры в клинике, где тот проходил лечение. Денаро скрывался почти 30 лет после громких терактов в Риме, Флоренции и Милане в 1993-м. За душой у «крестного отца» десятки убийств, удушение беременных, растворение детей в кислоте. При этом он был кумиром молодых мафиози, поскольку вел богатую жизнь плейбоя и любителя роскоши.

Рейд на больницу в Палермо

В Италии задержали «крестного отца» сицилийской мафии («Коза ностра») Маттео Мессину Денаро, известного под прозвищем Дьяболик. Первым об этом сообщило агентство Ansa со ссылкой на осведомленных источников. Позже в сети появилось видео, на котором Денаро идет в окружении сотрудников полиции.

Денаро скрывался от правосудия почти 30 лет. По данным Ansa, его задержали подразделения карабинеров, выполняющих в том числе полицейские функции в Италии. В момент задержания мафиози проходил стационарное лечение в частной клинике Маддалена в центре Палермо — по некоторой информации, он лечился там больше года.

«После рейда в клинике Денаро перевели в неизвестное место. По данным следствия, он регулярно проходил обследования в этой больнице. Для обеспечения безопасности остальных пациентов во время рейда было привлечено несколько десятков человек», — сообщило издание.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала задержание босса «Коза ностры» великой победой страны, которая демонстрирует, что Италия не сдается перед лицом мафии.

Кто такой Дьяболик

60-летний Маттео Денаро считается главной фигурой «Коза ностра» с 2009 года. Свое прозвище — Дьяболик — он взял в честь известного антигероя из итальянских комиксов. Денаро родился на сицилии в коммуне Кастельветрано, провинция Трапани. Его отец Франческо, более известный как Дон Чиччо, был мафиози и капо мандаменто (главой территории, контролируемой мафией) Кастельветрано.

Денаро получил обширные связи в политических и финансовых кругах еще в молодости. Его брат Сальваторе работал в Банке Сикулиа, основанном семьей Д'Али — мафиози и крупными землевладельцами, у которых начинал преступную карьеру их отец Франческо. В частности, Антонио Д'Али в середине 1990-х стал сенатором от партии экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, а позже занимал пост замминистра внутренних дел.

Отец научил Денаро пользоваться оружием, когда тому было 14. А уже в 18 лет будущий «крестный отец» совершил свое первое убийство. Авторитет среди мафиози к нему пришел в начале 1990-х после серии убийств конкурентов. В частности, в июле 1992 года Дьяболик убил противника своего отца, босса мафии Винченцо Милаццо, и задушил его беременную любовницу.

Согласно данным из открытых источников Маттео Денаро убил не менее 50 человек и причастен к смерти еще нескольких десятков. «Жертвами моих убийство можно заполнить целое кладбище», — признавался преступник в одном из интервью.

close 100% Маттео Мессина Денаро в молодости Global Look Press

Итальянские власти считают, что Дьяболик был организатором похищения 12-летнего Джузеппе ди Маттео — таким образом преступник хотел заставить отца мальчика Сантино ди Маттео отказаться от своих показаний по поводу преступлений семьи Денаро. Ребенка держали в заключении больше двух лет, после чего задушили, а тело растворили в кислоте.

Полиция также считает Денаро непосредственным исполнителем массовых убийств, в результате которых погибли двое итальянских судей. Дьяболик причастен и к терактам 1993 года в Риме, Милане и Флоренции — тогда десять человек погибли и еще около 90 были ранены. За эти преступления Денаро приговорен к пожизненному заключению.

В 1998 году умер отец Маттео Денаро, и тот занял его место капо в родном Кастельверано и стал представлять интересы провинции Трапани в «Коза ностре». В 2006 году «крестного отца» сицилийской мафии Бернардо Пронвезано арестовали. На его место прочили одного из троих высокопоставленных мафиози, в числе которых был и Дьяболик. В течение следующих трех лет его конкурентов на пост «босса боссов» мафии арестовали и Денаро возглавил преступную организацию.

Бегство и личная жизнь

Незадолго до терактов 1993 года Маттео Денаро писал своей тогдашней любовнице Анджеле, что вскоре она услышит о нем в прессе. «Меня будут изображать дьяволом, но все это ложь», — писал он. Сразу после взрывов в Милане, Риме и Флоренции Дьяболик вместе с двумя братьями отправился в Тоскану, где его следы теряются. На протяжении следующих 30 лет полиция арестовывала возможных сподвижников Денаро, однако так и не могла выйти на его след — мафиози быстро разрывал связи с членами окружения, которые были скомпрометированы.

В 2010 году прошла полицейская операция «Голем-3», в результате которых было арестовано 19 приближенных Дьяболика, в том числе его брат Сальваторе. В том же году Forbes включил Маттео Денаро в число десяти наиболее разыскиваемых преступников мира — в списке «крестный отец» занимал шестое место.

Несмотря на розыск, известно, что Денаро неоднократно бывал в Италии. В 1994 и 1996 года он инкогнито ложился на операцию в одну из клиник Барселоны для операции на глаза — с детства преступник страдал близорукостью. В 2006 году итальянские СМИ писали, что у Дьяболика проблемы с почками и он мог проходить процедуры диализа на территории страны.

Официально Маттео Денаро никогда не был женат и не имеет законных детей. Но арестованные мафиози в своих показаниях признавались, что у босса были внебрачные дети. В частности, известно, что в 1995 году у него уже была внебрачная дочь от бывшей любовницы из Кастельветрано. В изъятом следователями письме другу Дьяболик говорил, что никогда не знал этого ребенка. По слухам, однажды Денаро собственноручно убил владельца одной сицилийской гостиницы, обвинившего мафиози в сожительстве с несовершеннолетними.

close 100% Маттео Мессина Денаро во время задержания, 16 января 2023 года Reuters

Маттео Денаро всю жизнь придерживался образа гедониста, который разительно отличался от взглядов других лидеров «Коза ностры», поддерживавших консервативные семейные ценности. Дьяболик получил репутацию плейбоя, любителя роскоши, дорогих спорт-каров и брендовой одежды. Все это делало его кумиром среди молодых мафиози. Согласно показаниям подельников, одним из любимых увлечений Денаро были компьютерные игры.