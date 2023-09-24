В ДНР ввели военную цензуру. Контролировать будут сообщения в интернете и разговоры по телефону

В ДНР с 24 сентября ввели военную цензуру на сообщения в интернете, телефонные разговоры и почтовые отправления. В регионе также начал действовать комендантский час по будням, запрет митингов и других массовых мероприятий. Запрет вступил в силу на следующий день после избрания Дениса Пушилина главой региона. С октября 2022 года на территории ДНР действует военное положение. Какие еще ограничения ввели в регионе — в материале «Газеты.Ru».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому в регионе по будням будет действовать комендантский час с 23:00 до 4:00.

«На территории ДНР установлен запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов», — говорится в документе.

В это время по улицам не смогут ездить частные автомобили, такси и общественный транспорт, если у их водителей нет специального разрешения.

Запрет не распространяется на сотрудников стратегически важных органов власти и организаций, а также работников, задействованных в снабжении продуктами, ремонтных и восстановительных работах, обеспечении безаварийной работы предприятий.

Военная цензура и запрет митингов

Помимо этого, в ДНР теперь запрещено проведение собраний, митингов, шествий и других массовых мероприятий за исключением разрешенных Оперативным штабом по реагированию на военные угрозы.

В регионе также вводится военная цензура на почтовые отправления, сообщения в интернете и телефонные разговоры. Механизм контроля за военной цензурой предстоит разработать УФСБ, Минсвязи и Мининформу ДНР.

В государственных органах, органах военного управления и местного самоуправления предписано ввести дополнительные меры по усилению режима секретности.

Согласно документу, в республике усилят охрану общественного порядка, а также охрану военных, важных государственных, инфраструктурных и транспортных объектов.

Кроме того, в регионе начал действовать запрет на выезд чиновников, бюджетников и бывших военнослужащих (разрешение на выезд нужно получать за месяц). ДНР также установила особый режим сообщения с соседними регионами. На границах региона установят «фильтрационные и контрольные посты».

Сразу после выборов

Указ вступил в силу на следующий день после избрания Дениса Пушилина главой ДНР. До вчерашнего дня он носил приставку «врио». 23 сентября решение об избрании Пушилина было принято на пленарном заседании Народного совета (парламента) региона. Пушилин принял присягу и пообещал, что его работа будет направлена на улучшение уровня жизни в республике.

В ДНР (наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями) указом президента РФ от 19 октября 2022 года было введено военное положение (впрочем, оно действовало и ранее, когда регионы не были в юрисдикции РФ).

Комендантский час так или иначе действует в регионе с 2014 года.