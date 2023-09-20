В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа. Под завалами есть люди

В жилом доме в подмосковной Балашихе прогремел сильный взрыв, обрушились несколько этажей. Под завалами находятся люди, в том числе дети. Три человека погибли, точное число пострадавших пока не установлено. Главное о происшествии — в материале «Газеты.Ru».

В Балашихе Московской области частично обрушился девятиэтажный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС в Telegram-канале. Разрушены третий и четвертый этажи, здание получило серьезные повреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале сообщил, что повреждены не менее десяти квартир. По его словам, пятый этаж дома также обрушен.

По предварительным данным, около 08:25 в квартире на четвертом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси. Взрывной волной выбило окна в соседнем доме.

Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. Следователи и криминалисты находятся на месте происшествия.

Около 11:30 мск ТАСС сообщил, что в доме произошло повторное обрушение, под завалами оказались трое спасателей.

Погибшие и пострадавшие

По данным Telegram-канала Shot, три квартиры практически полностью разрушены. Несмотря на то, что самые серьезные повреждения нанесены третьему, четвертому и пятому этажам, квартиры на других также пострадали.

Из-под завалов достали одного пострадавшего из квартиры на первом этаже. По словам очевидцев, он был весь в крови, его передали медикам.

Спасатели обнаружили в доме тело 38-летней женщины. Ее придавило бетонной плитой. В момент взрыва женщина готовила завтрак на кухне, а ее супруг собирался на работу в соседней комнате. Мужчина серьезно не пострадал и смог выбраться самостоятельно.

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По дороге в больницу скончался еще один пострадавший при взрыве, сообщает МЧС. Mash пишет, что количество погибших увеличилось до трех.

Под завалами — дети

Местные жители рассказали, что в одной из поврежденных квартир под завалами оказался ребенок. Спасатели спасли его вместе с матерью. Медики оказывают им помощь.

По данным Telegram-канала 112, некоторые жильцы первых и вторых этажей смогли вылезти наружу из окон, однако часть жильцов все еще под завалами.

Так, 36-летняя Мария Лопатина и ее пятилетняя дочка София заблокированы бетонными плитами на третьем этаже и зовут на помощь, пишет Shot.

Во время разбора завалов спасатели обнаружили пожилую женщину, которая проживает на шестом этаже. Ее квартира находится прямо над разрушенными. Пенсионерку на каталке доставили до машины скорой медицинской помощи, сейчас с ней работают медики.

По предварительным данным, в квартире — эпицентре взрыва проживала молодая семья.

Территорию вокруг дома оцепили. Спасатели считают, что есть угроза обрушения верхних этажей. Эвакуированных жителей, а их 170 человек, отправят в пункт временного размещения, его готовят. Пока что их разместили в доме культуры «Балашиха», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Жители близлежащих домов собирают для пострадавших гуманитарную помощь.

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«Пострадали квартиры с пятого по первый этажи»

Местные жители в беседе с Газетой.Ru рассказали, что слышат крики людей, оказавшихся под завалами.

«Люди напуганы, и я в том числе. Взрыв, говорят, на четвертом этаже вроде. Про пострадавших точно знать не могу, но погибшие есть. Там очень громко кричала женщина из-под [завалов], потом я ее уже не слышала. Она затихла, я так думаю, это она умерла», — сообщила Виктория.

Жительница дома напротив Мария отметила, что спасатели пока не могут попасть в некоторые квартиры.

«Приехали девять скорых на место и в итоге вытащили одного человека на каталках, но через пару минут его закрыли черным пакетом. Как мы поняли, это погибший... В какие-то квартиры просто не могут попасть», — сказала Мария.

Мужчина, который живет рядом с квартирой — эпицентром взрыва, заявил, что месяц назад в дом приходила газовая служба, чтобы проверить все оборудование, сообщает Telegram-канал Mash.

«Под угрозой отключения газового оборудования приходили проверяли, все как положено, через управляющую компанию», — заявил он.