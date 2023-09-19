Третий после «ангарского маньяка» и Чикатило. Дело об отравлениях в электричках завершено

«Московский отравитель» Алексей Выговский, уже отбывающий наказание за убийства попутчиков в электричках и кражу их вещей, получил еще 22,5 года колонии за аналогичные преступления. Всего жертвами мужчины, добавлявшего в алкогольные напитки своих жертв медицинские препараты в большой дозировке, стали почти 40 человек. Подробнее о громком уголовном деле начала десятых — в материале «Газеты.Ru».

Раменский городской суд Московской области вынес приговор Алексею Выговскому — серийному отравителю, усыплявшему пассажиров пригородных электричек смесью алкоголя с сильнодействующим препаратом, а после потери ими сознания обворовывавшему их. Он признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса.

Выговский получил 22 года и шесть месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 550 тыс. рублей, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«В суде установлено, что в 2007–2008 годах Выговский, находясь в поездах Московской железной дороги, добавлял в алкогольную продукцию своим попутчикам без их ведома опасную для жизни медицинскую смесь. Целью отравления граждан являлось хищение их имущества», — говорится в сообщении.

В 2011 году за отравление 32 попутчиков, в результате которого 17 человек погибли и 15 пострадали, Выговского приговорили к 22 годам лишения свободы. Позже следствие установило, что еще 22 жертвы умерли, так как именно подмешанный преступником токсичный препарат нанес тяжкий вред их здоровью.

Таким образом, общее число убитых Выговским попутчиков составляет 39, что ставит его на третье место в российском списке серийных убийц – после «ангарского маньяка» Михаила Попкова (более 80 убийств) и Чикатило (43 подтвержденных убийства).

Мужчина совершал свои преступления в период с октября 2007-го по январь 2009 года. Суд прекратил уголовное преследование Выговского за преступления, совершенные им в 2007 году, в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Как писали ранее СМИ, большая часть жертв отравителя – пассажиры Курского и Казанского направлений. Он специально искал на вокзалах ровесников или мужчин среднего возраста, пожилых среди пострадавших практически не было. Интересно, что преступления совершались обычно в одни и те же даты – в стандартные день зарплаты и в день аванса.

С собой Выговский всегда носил флягу с алкоголем, куда подмешивал аптечные препараты. Предположительно, это был азалептин — нейролептик, применяемый для лечения психических заболеваний. Причем, как сообщает Mash https://mash.ru/longread/176592, лекарства преступник покупал несколько лет подряд в одной и той же аптеке без всякого рецепта.

Попутчики делали несколько глотков из фляги и вскоре теряли сознание, после чего Выговский забирал их документы и деньги.

«Он был нелюдим, а я глупой»

Выговский родился в 1986 году во Владивостоке. В 14 лет перебрался в Москву, стащив у родителей деньги на билет. В 16 лет уже получил первый срок — год за карманную кражу. Выйдя из тюрьмы, придумал схему с отравлением и грабежом. Потом получил второй срок, снова за кражу. За решеткой он познакомился с Шухратом Джураевым и Ильей Трубановым, которые позже стали его сообщниками. Тогда же в его жизни появилась танцовщица go-go Анастасия, на подарки для которой, по одной из версий, и тратились все украденные деньги.

«Он был нелюдим, а я была молодой и глупой. <...> Если он встречался с какими-то порядочными людьми, на которых нужно было произвести впечатление, то становился вполне галантным кавалером. А если выгоды для него никакой не было, <...> резко негативно относился к человеку», — вспоминала она в беседе с «Известиями».

Анастасия проходила по уголовному делу как свидетель и на допросах утверждала, что не знала, чем занимается Выговский. «Догадывалась, что что-то неладное, но знать не знала. Он говорил, что работает в скупке бэушных телефонов», — цитирует газета ее слова.

Задержали Выговского 2 марта 2009 года, когда, стоя на платформе Казанского вокзала, он высматривал очередную жертву. Вскоре были задержаны и его подельники. Трубанов умер в СИЗО вследствие наркотической зависимости, Джураева приговорили к 15 годам строгого режима.