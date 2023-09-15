«Тела лежат повсюду». Число погибших из-за наводнения в Ливии превысило 11 тысяч

Число погибших в результате урагана и наводнения в Ливии возросло до 11 тысяч. Эта цифра может увеличиться в несколько раз, около 20 тысяч человек числятся пропавшими без вести. В городе Дерна на востоке страны из-за удара стихии прорвало плотины, потоки воды унесли в открытое море целые кварталы. Трупы лежат прямо на улицах. Подробнее о катастрофе — в материале «Газеты.Ru».

В результате наводнения в Ливии погибли более 11 тысяч человек, еще около 20 тысяч пропали без вести, сообщает Al Hadath со ссылкой на ливийский Красный Полумесяц. Около двух тысяч тел унесло в море.

Наводнение в северо-восточной части страны было вызвано ураганом «Даниэль», обрушившимся на Ливию 10 сентября. От удара стихии в основном пострадали прибрежные города Дерна, Джабаль аль-Ахдар и Бенгази.

Из-за непрекращающихся ливней в регионе закрыли аэропорты и морские порты. Власти объявили наиболее пострадавшие города Сусу и Дерну зонами стихийного бедствия.

Международный комитет Красного Креста в Ливии призвал граждан и спасателей быть крайне осторожными в связи с тем, что наводнение привело к перемещению взрывоопасных боеприпасов, оставшихся в восточной части после гражданской войны, которая завершилась в 2020 году.

В Дерне была прорвана главная плотина, около четверти города было уничтожено, сообщают власти. Потоки воды смывали в открытое море целые здания со спящими семьями внутри. Повреждены все коммуникации, не работают мобильная связь и интернет. Улицы покрыты грязью, завалены вырванными с корнем деревьями и фрагментами разбитых автомобилей.

«Я вернулся из Дерны. Это катастрофа. Тела лежат повсюду — у моря, в долинах, возле зданий», — сообщил Reuters по телефону член комитета по чрезвычайным ситуациям Хичем Шкиуат.

Международно признанное правительство в Триполи не контролирует восточные районы. Тем не менее в регионе уже работают государственные спасательные службы.

Спикер парламента Агила Салех призвал генерального прокурора расследовать причины катастрофы и определить, имела ли место халатность. Он также заявил, что правительству необходимо в течение полугода разобраться с последствиями ЧС и обеспечить пострадавших жильем и медицинской помощью.

Международная помощь

Россия уже заявила, что готова оказать содействие народу Ливии. «Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие», — говорится в телеграмме президента Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

О готовности прийти на помощь сообщили и власти ряда других стран, в частности Египта, Катара, Ирана и Италии. Соединенные Штаты также заявили, что координируют усилия по оказанию помощи с партнерами ООН и ливийскими властями. Власти Саудовской Аравии пообещали оказать помощь в координации с Ливийским Красным Полумесяцем и рядом международных гуманитарных организаций.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус пообещал, что организация выделит ливийцам $2 млн.

Бывший исполняющий обязанности посланника ООН в Ливии Стефани Уильямс ранее подчеркнул, что катастрофа «требует срочного увеличения международной и региональной помощи».