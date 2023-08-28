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«Дурь чиновничью из головы вышибать». Зачем мэру Перми подарили кувалду

Губернатор Пермского края Махонин подарил мэру Перми Соснину огромный молот

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил на инаугурации новому мэру Перми Эдуарду Соснину 18-килограммовый молот. «Чтобы дурь чиновничью из головы вышибать», — пояснил глава региона. В интернете подарок сравнили с кувалдой — одним из символов ЧВК «Вагнер». Впрочем, Махонин назвал эти ассоциации «полным бредом», так как молот является одним из символов Перми и Мотовилихинских заводов, где был изготовлен подарок.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил мэру столицы региона Эдуарду Соснину 18-килограммовый молот. Вручение состоялось на церемонии инаугурации нового главы города, ее трансляция велась на официальном сайте мэрии.

Махонин признался, что долго думал над подарком, а когда придумал, попросил «заводчан с Мотовилихи («Мотовилихинские заводы», старейшее предприятие региона, выпускает военную продукцию) создать это оружие». По словам главы региона, Молот является символом как самого завода (а завод — символом Перми), так и трудолюбия пермяков, несгибаемости их характера.

«Ну и, конечно же, помимо фитнеса этот молот можно использовать, чтобы зачастую и дурь чиновничью из головы вышибать», — сказал Махонин.

С помощью подарочного молота Махонин посоветовал Соснину ковать будущее Перми, но рекомендовал «орудовать аккуратно».

На одной стороне молота пермские оружейники нанесли надпись «Мотовилиха», на другой — «Пермский молот». На древке красуется герб Пермского края.

Эдуард Соснин повертел необычный подарок в руках, попозировал для камер и передал молот ассистенту. По информации издания Ura.ru, мэр Перми собирается хранить памятную вещь в своем кабинете.

Махонин не в курсе методов «вагнеровцев»

В интернете подарок мэру столицы Прикамья тут же сравнили с кувалдой, которая в последнее время ассоциируется с ЧВК «Вагнер».

Но, по словам Махонина, эти сравнения являются «полным бредом».

«Я бы еще знал, что «Вагнер» использует кувалду!сказал губернатор Пермского края изданию «Подъем». — Уверяю вас, что я и этого не знал, поэтому это полный бред, совершенно. Я не интересуюсь «Вагнером». У нас Мотовилиха, заводу 286 лет — там молот».

По мнению главы региона, подобные сравнения рисует чье-то воспаленное сознание.

«Я вообще не понимаю, зачем это люди смешивают? Что за воспаленное сознание? — сказал Махонин. — Я думаю, что завод, когда символом делал молот, про «Вагнера» точно не знал. А мы в Перми живем, и Пермь долгое время была городом Молотов (с 1940 по 1957 г. — «Газета.Ru») Молот — это прежде всего символ Перми».

Подаренный молот не вызвал ассоциаций с ЧВК «Вагнер» и у присутствовавшей на церемонии главы фракции КПРФ Законодательного собрания Пермского края Анны Барановой.

«Молот, как вы помните, и серп являются теми основами государства, которые закладывались в советские времена, поэтому очень приятно увидеть советский символ на сцене во время инаугурации главы города. Я считаю, что это символично и это демонстрирует наглядно, что мы возвращаемся к нашим промышленным корням, что не может не радовать», — заявила Баранова корреспонденту издания 59.ru.

Подарки со смыслом

«Комсомольская правда — Пермь» в своем материале напомнила, что подарки главам Перми во время инаугурации всегда вручали «со смыслом». В 2016 году мэру Дмитрию Самойлову подарили метлу, чтобы он не забывал о чистоте города. Предыдущему главе города Алексею Дёмкину в 2020 Дмитрий Махонин вручил виртуальные очки.

«Посмотришь в них, а там забиты все наши главные стройки, обещанные много лет назад. Снял их и поехал на реальную стройку воплощать ее в жизнь», — объяснил тогда смысл своего подарка губернатор.

Пригожин дарил Кувалду лидеру «Справедливой России»

В январе 2023 года кувалду в подарок от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. На ней изображена гора черепов с картины Верещагина «Апофеоз войны» и нанесена надпись «Бахмут-Соледар».

Миронов на своей странице во «ВКонтакте» написал, что с помощью инструмента можно пробить «редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение» России.

«Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится», — подчеркнул Миронов.

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