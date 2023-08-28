«Дурь чиновничью из головы вышибать». Зачем мэру Перми подарили кувалду

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил на инаугурации новому мэру Перми Эдуарду Соснину 18-килограммовый молот. «Чтобы дурь чиновничью из головы вышибать», — пояснил глава региона. В интернете подарок сравнили с кувалдой — одним из символов ЧВК «Вагнер». Впрочем, Махонин назвал эти ассоциации «полным бредом», так как молот является одним из символов Перми и Мотовилихинских заводов, где был изготовлен подарок.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил мэру столицы региона Эдуарду Соснину 18-килограммовый молот. Вручение состоялось на церемонии инаугурации нового главы города, ее трансляция велась на официальном сайте мэрии.

Махонин признался, что долго думал над подарком, а когда придумал, попросил «заводчан с Мотовилихи («Мотовилихинские заводы», старейшее предприятие региона, выпускает военную продукцию) создать это оружие». По словам главы региона, Молот является символом как самого завода (а завод — символом Перми), так и трудолюбия пермяков, несгибаемости их характера.

«Ну и, конечно же, помимо фитнеса этот молот можно использовать, чтобы зачастую и дурь чиновничью из головы вышибать», — сказал Махонин.

С помощью подарочного молота Махонин посоветовал Соснину ковать будущее Перми, но рекомендовал «орудовать аккуратно».

На одной стороне молота пермские оружейники нанесли надпись «Мотовилиха», на другой — «Пермский молот». На древке красуется герб Пермского края.

Эдуард Соснин повертел необычный подарок в руках, попозировал для камер и передал молот ассистенту. По информации издания Ura.ru, мэр Перми собирается хранить памятную вещь в своем кабинете.

Махонин не в курсе методов «вагнеровцев»

В интернете подарок мэру столицы Прикамья тут же сравнили с кувалдой, которая в последнее время ассоциируется с ЧВК «Вагнер».

Но, по словам Махонина, эти сравнения являются «полным бредом».

«Я бы еще знал, что «Вагнер» использует кувалду! — сказал губернатор Пермского края изданию «Подъем». — Уверяю вас, что я и этого не знал, поэтому это полный бред, совершенно. Я не интересуюсь «Вагнером». У нас Мотовилиха, заводу 286 лет — там молот».

По мнению главы региона, подобные сравнения рисует чье-то воспаленное сознание.

«Я вообще не понимаю, зачем это люди смешивают? Что за воспаленное сознание? — сказал Махонин. — Я думаю, что завод, когда символом делал молот, про «Вагнера» точно не знал. А мы в Перми живем, и Пермь долгое время была городом Молотов (с 1940 по 1957 г. — «Газета.Ru») Молот — это прежде всего символ Перми».

Подаренный молот не вызвал ассоциаций с ЧВК «Вагнер» и у присутствовавшей на церемонии главы фракции КПРФ Законодательного собрания Пермского края Анны Барановой.

«Молот, как вы помните, и серп являются теми основами государства, которые закладывались в советские времена, поэтому очень приятно увидеть советский символ на сцене во время инаугурации главы города. Я считаю, что это символично и это демонстрирует наглядно, что мы возвращаемся к нашим промышленным корням, что не может не радовать», — заявила Баранова корреспонденту издания 59.ru.

Подарки со смыслом

«Комсомольская правда — Пермь» в своем материале напомнила, что подарки главам Перми во время инаугурации всегда вручали «со смыслом». В 2016 году мэру Дмитрию Самойлову подарили метлу, чтобы он не забывал о чистоте города. Предыдущему главе города Алексею Дёмкину в 2020 Дмитрий Махонин вручил виртуальные очки.

«Посмотришь в них, а там забиты все наши главные стройки, обещанные много лет назад. Снял их и поехал на реальную стройку воплощать ее в жизнь», — объяснил тогда смысл своего подарка губернатор.

Пригожин дарил Кувалду лидеру «Справедливой России»

В январе 2023 года кувалду в подарок от основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина получил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. На ней изображена гора черепов с картины Верещагина «Апофеоз войны» и нанесена надпись «Бахмут-Соледар».

Миронов на своей странице во «ВКонтакте» написал, что с помощью инструмента можно пробить «редуты нациков, поставивших своей целью уничтожение» России.

«Пусть все наши недруги осознают, что у них ничего не получится», — подчеркнул Миронов.