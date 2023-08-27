«Выследили автомобиль и сбросили разрывной снаряд». Подробности покушения на российского военкора

Журналист News Front Александр Резник (Лекс) получил осколочные ранения в Херсонской области — его автомобиль атаковали с дрона. Украинского наводчика, передавшего ВСУ координаты машины, уже задержали. Сам корреспондент получил легкие осколочные ранения и смог быстро покинуть место нападения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Украинские военные совершили покушение на корреспондента агентства News Front Александра Резника (Лекса) около города Алешки, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд», — написал Сальдо в Telegram.

По его словам, журналист был ранен, «но остался в строю». Автомобиль Резника сильно поврежден осколками.

Сальдо обвинил Киев в «боязни правды» и призвал российских журналистов быть осмотрительнее и беречь себя.

«Если журналист выбешивает наших врагов — значит, делает все правильно», — подытожил врио губернатора.

Как сообщили представители News Front, Резник оперативно покинул место, где подвергся удару. Он был легко ранен осколками, раны были обеззаражены.

Позже сам журналист опубликовал пост в Telegram, в котором рассказал, что прошел медицинское обследование. У него легкая контузия.

«Сделали снимок головы, руки, ноги. Несколько осколков достали. Так, все по мелочи. Жив-здоров. Легкая контузия. Машина непригодна к эксплуатации», — сообщил он.

Кто наводчик

В News Front также рассказали, что российские силовики задержали украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по машине.

«Спустя короткое время военкор, [получивший ранения в результате атаки], сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал координаты машины ВСУ», — отметил представитель News Front.

По его словам, наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий.

Гибель Журавлева

22 июля под обстрел украинских военных в Запорожье попал 34-летний военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он погиб от разрыва кассетного суббоеприпаса.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил Журавлева орденом Мужества. В числе награжденных, кроме Журавлева, также были фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор МИЦ «Известия» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. При атаке они были ранены.

Ростислав Журавлев начал журналистскую карьеру в 2012 году в информационном агентстве «Актуально», а позже сотрудничал с JustMedia и Ura.ra. До 2015 года был ополченцем ЛНР.