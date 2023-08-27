«Выследили автомобиль и сбросили разрывной снаряд». Подробности покушения на российского военкора

Украинские военные совершили покушение на корреспондента агентства News Front Александра Резника (Лекса) около города Алешки, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сегодня киевские боевики с помощью FVP-дрона совершили покушение на военкора News Front Лекса. Специально выслеживали его автомобиль у Алешек и сбросили с беспилотника разрывной снаряд», — написал Сальдо в Telegram.
По его словам, журналист был ранен, «но остался в строю». Автомобиль Резника сильно поврежден осколками.
Сальдо обвинил Киев в «боязни правды» и призвал российских журналистов быть осмотрительнее и беречь себя.
«Если журналист выбешивает наших врагов — значит, делает все правильно», — подытожил врио губернатора.
Как сообщили представители News Front, Резник оперативно покинул место, где подвергся удару. Он был легко ранен осколками, раны были обеззаражены.
Позже сам журналист опубликовал пост в Telegram, в котором рассказал, что прошел медицинское обследование. У него легкая контузия.
«Сделали снимок головы, руки, ноги. Несколько осколков достали. Так, все по мелочи. Жив-здоров. Легкая контузия. Машина непригодна к эксплуатации», — сообщил он.
Кто наводчик
В News Front также рассказали, что российские силовики задержали украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по машине.
«Спустя короткое время военкор, [получивший ранения в результате атаки], сообщил о том, что силовыми структурами РФ оперативно был задержан наводчик, который дал координаты машины ВСУ», — отметил представитель News Front.
По его словам, наводчик находился в одном из близлежащих пятиэтажных зданий.
Гибель Журавлева
22 июля под обстрел украинских военных в Запорожье попал 34-летний военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Он погиб от разрыва кассетного суббоеприпаса.
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Журавлева орденом Мужества. В числе награжденных, кроме Журавлева, также были фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также корреспондент и оператор МИЦ «Известия» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. При атаке они были ранены.
Ростислав Журавлев начал журналистскую карьеру в 2012 году в информационном агентстве «Актуально», а позже сотрудничал с JustMedia и Ura.ra. До 2015 года был ополченцем ЛНР.