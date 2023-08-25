В одеяле и со связанными ногами. Скелет пропавшей телеведущей нашли спустя пять лет под шоссе в Индии

Завернутый в одеяло скелет пропавшей в 2018 году индийской телеведущей обнаружили со связанными ногами на глубине восьми метров под автомагистралью. По версии следствия, сожитель задушил ее палантином и спрятал тело с помощью друзей. Он сказал родственникам женщины, что она уехала на работу в Мумбаи, а сам выплачивал за нее кредит.

В результате 11-часовой операции сотрудники правоохранительных органов города Корба в индийском штате Чхаттисгарх обнаружили останки, предположительно принадлежащие пропавшей пять лет назад ведущей новостей на местном телеканале Сальме Султане Лашкар, сообщает Indian Express.

«Мы соберем образцы ДНК скелета, а также образцы ДНК ее матери, братьев и сестер. Эти образцы будут отправлены на анализ в судебно-медицинскую лабораторию, чтобы установить, принадлежат ли останки потерпевшей», – заявил представитель полиции Удай Киран.

Скелет был найден под проезжей частью национальной автомобильной магистрали вблизи моста Кохадия. Полицейские использовали для обследования местности спутниковые изображения и георадар, с помощью которого был установлен пятиметровый участок с низкой плотностью почвы. Когда участок раскопали, на глубине восьми метров обнаружилось одеяло с завернутым в него скелетом со связанными ногами.

Исчезновение телеведущей

25-летняя Лашкар перестала выходить на связь с семьей в октября 2018 года. Сожитель женщины, 37-летний владелец и инструктор тренажерного зала Мадхур Саху, объяснял исчезновение возлюбленной ее переездом в Мумбаи ради работы, однако когда она не приехала на похороны своего отца в 2019 году у родственников женщины зародились подозрения и они обратились в полицию.

Как сообщили Indian Express источники в правоохранительных органах, Лашкар и Саху состояли в отношениях и проживали вместе, однако оба имели финансовые проблемы и относились друг к другу с недоверием.

По версии следствия, 21 октября 2018 года между ними случился конфликт, который привел к драке, в результате чего мужчина с помощью своего друга Каушала Шриваса задушил телеведущую палантином. После этого, как полагает полиция, он обратился к другому приятелю, Атуле Шарме, который и помог похоронить тело убитой у моста Кохадия. Год спустя в этом месте начались работы по строительству национальной автомагистрали.

Изначально раскрыть дело не удалось, к расследованию вернулись лишь в 2023 году после масштабной проверки случаев, касающихся пропавших без вести женщин и детей.

«В ходе проверки мы узнали, что пропавшая женщина взяла кредит в размере 700 тысяч рупий (около $8,5 тыс. – «Газета.Ru») и что кто-то выплачивал по нему ежемесячные платежи до тех пор, пока кредит не был погашен», – рассказал Удай Киран.

Как выяснилось, заем выплачивал Саху. Полиция начала его поиски, но мужчина уже был в бегах. Опрос его знакомых выявил противоречия в их показаниях, кроме того, потенциальную причастность фитнес-инструктора к пропаже сожительницы подтверждал анализ записей его телефонных звонков. Главным прорывом для следствия стало признание Шармы, который заявил, что Саху пообещал ему $24,2 тысячи за сокрытие убийства.

После этого полиция заявила, что устроила для Саху и Шриваса «ловушку»: мужчин арестовали, когда они вернулись в Корбу, чтобы уничтожить улики. Шарма также был задержан.