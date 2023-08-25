Пенсии повысятся, а часть услуг по ОМС станут платными. Что изменится в РФ с 1 сентября

С сентября 2023 года в России медпомощь будет оказываться по новым правилам, а некоторым категориям пенсионеров повысят пенсии. Кроме того, для водителей введут новые штрафы, а участники СВО и их дети смогут перевестись с платного обучения на бесплатное. Какие еще изменения в законодательстве ожидают россиян в первом месяце осени – в материале «Газеты.Ru».

Индексация пенсий

С 1 сентября 2023 года размер страховых пенсий будет пересчитан тем, кто работал в 2022 году, если работодатель вносил за них пенсионные взносы. Те, кому в сентябре 2023 года исполнится 80 лет, получат прибавку к пенсии в размере 7567 рублей.

Платная медпомощь в ОМС

С сентября будут действовать новые правила оказания медпомощи. Согласно майскому постановлению, некоторые услуги будут оказываться платно. Среди них — неотложная помощь при острых заболеваниях, не угрожающих жизни; индивидуальное меднаблюдение, госпитализация и обследование, которые не назначал врач; анонимная медпомощь, а также назначение лекарств, которые не указаны в перечне жизненно необходимых и не закуплены стационаром за счет бюджета.

При этом все виды медпомощи, входящие в ОМС, россиянам продолжат оказывать бесплатно. Оплачивать медуслуги будет нужно только если пациент потребует процедуру, госпитализацию или лекарства по собственному желанию, а не по показаниям и реальной необходимости.

Новые штрафы с 1 сентября для водителей

Также будут ужесточены штрафы за нарушения ПДД. В новом списке: езда на зимней резине летом и на летней резине зимой для легковых авто и небольших грузовиков до 3,5 тонны; езда на изношенных покрышках и отсутствие хотя бы одного крепежа на колесе; грязные или неработающие, ксеноновые и светодиодные фары, а также наличие предметов, ограничивающих видимость водителя – большие планшеты, смартфоны и видеорегистраторы.

Кроме того, штрафовать будут и тех, у кого не работает или повреждена антиблокировочная тормозная система (ABS), а также водителей автомобилей, имеющих проблемы с рулевым управлением и сцепным устройством, неработающим стеклоочистителем со стороны водителя при дожде и снегопаде.

При первом нарушении автомобилистам будет грозить штраф в 500 руб., а в некоторых случаях запретят использовать транспортное средство вплоть до устранения неисправностей – предписание выпишет инспектор. Однако если водитель так и не устранит неисправность, и его снова остановят — его смогут арестовать на 15 суток.

Бесплатное высшее и среднее профессиональное образование для участников СВО и их детей

С 1 сентября все участники специальной военной операции на Украине и их дети смогут бесплатно обучаться в вузах и средних профессиональных организациях (СПО). Кроме того, все участники спецоперации и их дети, уже обучающиеся в вузах и СПО платно, смогут перевестись на бюджетное отделение в новом учебном году.

Отпуск для родителей детей-инвалидов

С сентября родители, опекуны и попечители детей с инвалидностью получат больше дней отпуска. Теперь они смогут не только брать каждый месяц по четыре дня выходных, но и «копить» их на протяжении года, чтобы использовать дополнительно до 24 дней подряд. Однако отдых более чем в четыре дня нужно будет согласовать с работодателем. Воспользоваться выходными может и второй родитель, воспитывающий ребенка инвалида, если его партнер эти дни не использовал.

Ответственность для таксистов

С 1 сентября в стране также начнет действовать обновленный закон о такси. В нем будут прописаны новые требования к перевозке пассажиров и багажа. Теперь службы заказа такси будут нести ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажира. Возмещать ущерб будет служба заказа такси.

Также появятся реестры таксистов, в которых будут содержаться сведения о перевозчиках, автомобилях и заказах, а чтобы работать в такси, нужно будет получить разрешение на перевозку. Водителями не смогут стать судимые за убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью, нарушение общественной безопасности и конституционного строя, если их судимость не погашена. Кроме того, к работе в такси не допустят автомобилистов, повторно лишенных прав, непрошедших аттестацию на знание важных объектов инфраструктуры, а также тех, у кого имеется более трех неоплаченных штрафов за нарушение ПДД.