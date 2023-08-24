В Калуге водитель без прав сбил 11 человек на остановке

В Калуге водитель въехал на остановку общественного транспорта, где стояли люди. Сотрудники полиции установили, что мужчина был лишен права управления транспортным средством. Пострадали 11 человек. В разговоре с «Газетой.Ru» один из очевидцев рассказал, что мужчину проверили на алкогольное опьянение. Позже губернатор сообщил, что водитель был в момент аварии под действием наркотиков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Калуге около 13:43 в районе дома 11 на улице Кирова произошло ДТП: мужчина 1974 года рождения не справился с управлением и наехал на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по городу.

«По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем Тойота, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт», — говорится в сообщении.

Пострадали одиннадцать человек, девять из них доставлены в медицинские учреждения города, среди них трое несовершеннолетних.

Водителя задержали. Полиция выяснила, что он был лишен водительского удостоверения в апреле 2023 года за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 264 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Пострадавшие

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал в своем Telegram-канале, что помощь в лечении пострадавших предложил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Губернатор также опубликовал список пострадавших и куда их госпитализировали; среди них трое несовершеннолетних:

— Русалина Л., 2019 года, Детская областная больница.

— Алина Ф., 2007 года, Детская областная больница.

— Гор Б., 2006 года, Детская областная больница.

— Дарья Викторовна Б., Областная клиническая больница.

— Вера Владимировна Ж., Областная клиническая больница.

— Диана Руслановна М., Областная клиническая больница.

— Анна Александровна Ф., Больница скорой помощи.

Также среди пострадавших числится женщина 40-45 лет. Она была без документов, личность устанавливается. Была одета в темно-синюю куртку, черные джинсы, разноцветную блузку, белые кроссовки, при себе были часы из желтого металла и цепочка из желтого металла с крестиком.

Также губернатор сообщил, что в отношении «виновника страшного ДТП», возбуждено уголовное дело. Освидетельствование подтвердило, что он находился в состоянии наркотического опьянения. «Преступник понесет заслуженное, суровое наказание», — пообещал Шапша.

«Лучше б в столб врезался»

В разговоре с «Газетой.Ru» очевидцы рассказали подробности случившегося. Так, житель Калуги Степан рассказал, что водителя сразу проверили на наличие алкоголя:

«Он пролетел мимо меня в метре, и в толпу. Как минимум, сбил 10 человек, из них как минимум двое дети. Говорят, продулся по нулям с точки зрения алкоголя.

Под подозрением — наркотическое опьянение у человека. В первые секунды он вообще ничего не осознавал, что произошло. Забрали вроде бы нескольких тяжелых. Мужчине сильно досталось и пожилой женщине. Остальные вроде бы с травмами легкой тяжести – переломы, ссадины, ушибы. Вроде забрали всех живыми».

Другой очевидец, Павел, рассказал «Газете.Ru», что машина чуть не врезалась в него самого.

«Шел спиной, услышал шум, думал, кто-то громко упал, обернулся. Там человек на машине сбивает рекламную штуку, и по людям. Меня догоняет, слава богу, успел [уйти]. Сзади меня шли эти девочки, которых сбили. Человек 6-7 [пострадало]. Лучше бы в столб рядом врезался. Начали кто-то помогать, кто-то снимать, кто-то «скорую» вызывать», — рассказал мужчина.