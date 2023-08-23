Бизнес-джет рухнул под Тверью. В списке пассажиров — Евгений Пригожин

В Тверской области упал частный самолет Embraer. На борту находились десять человек, в результате крушения все они погибли. По данным Росавиации, в списке пассажиров значится предприниматель Евгений Пригожин. Информации об опознании тел пока не поступало. Что известно о авиакатастрофе на данный момент, — в материале «Газеты.Ru».

Вечером 23 августа около населенного пункта Куженкино произошла авиакатастрофа: частный самолет Embraer Legacy, направлявшийся из Москвы в Санкт-Петербург, потерпел крушение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в официальном Telegram-канале.

На борту находились трое пилотов и семь пассажиров. По предварительной информации, они все погибли. Сейчас МЧС проводит поисковые работы.

На борту мог быть Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин числится в списке пассажиров самолета Embraer, передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Росавиация: список пассажиров и экипажа Embraer-135 Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy



Члены экипажа: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, второй пилот; Raspopova Kristina, бортпроводник.



Выполнение полета самолета Embraer-135 (EBM-135BJ) осуществлялось на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.

Специалисты выясняют, точно ли он на борту упавшего судна.

Telegram-канал Baza сообщает, что главе ЧВК «Вагнер» принадлежит Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 – именно этот самолет и разбился. Однако предприниматель также связан с судном Embraer ERJ-135BJ «Legacy 650» с номером RA-02748, которое недавно приземлилось в Москве, передает Mash.

Связанные с Пригожиным комментаторы указывают, что основатель ЧВК «Вагнер» часто менял самолеты в последний момент, опасаясь покушения.

Со своей стороны глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил о гибели Пригожина вместе с Дмитрием Уткиным (командир ЧВК «Вагнер»).

Тем временем, спасатели уже извлекли семь тел из под обломков самолета, упавшего под Тверью. Официального сообщения об опознании или подтверждении гибели Пригожина или Уткина не было на момент сдачи материала.

Что произошло?

Как сообщает ТАСС, бизнес-джет находился в полете менее получаса. Он сгорел при ударе о землю.

По данным Telegram-канала Baza, самолет не снижался перед падением. Борт пропал с радаров во время набора высоты. При этом пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. По данным 112, диспетчеры пытались связаться с судном, но им никто не ответил.

Одной из версий взрыва считают теракт. Росавиация уже начала проводить расследование крушения самолета.

По данным Telegram-канала Mash, перед крушением самолета очевидцы слышали два сильных хлопка, после этого у бизнес-джета отвалились крыло и стабилизатор. Их нашли неподалеку от заброшенной фермы.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», сообщает пресс-службы СК РФ в Telegram-канале. На место происшествия выехала следственная группа, будут назначены все необходимые экспертизы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял ситуацию с катастрофой самолета на личный контроль.

«Летел и взорвался»

В социальных сетях местные жители стали публиковать фото и видео произошедшего. Очевидцы утверждают, что самолет взорвался прямо в воздухе.

«Самолет упал. Смотри, катапультировался … пилот. Смотри, что-то кружится, видишь? Я не знаю, что там еще творилось. Он летел-летел и взорвался. Такой взрыв был!» – сказал один из очевидцев, видео опубликовано Telegram-каналом Baza.

Мужчина посчитал, что пилот самолета мог спастись, однако он не видел точку его падения.

Еще один очевидец услышал три хлопка во время работы, сообщает Telegram-канал 112.

«Вышел посмотреть и обнаружил, что упал осколок. Узнали, что от самолета, увидели дым позже где-то в той стороне. Там же упало крыло, как сказали, от самолета», – сообщил местный житель.