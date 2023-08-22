Нет ничего невозможного: триколор-рекордсмен добрался до Северного Полюса

В России 22 августа отмечается День флага России. Хотя привычный триколор стал одним из государственных символов РСФСР 1 ноября 1991 года, но праздник в его честь возник только тремя годами позже, когда соответствующий указ подписал президент Борис Ельцин. При этом масштабные торжества по случаю Дня флага начали проводиться еще позже, так как до 2008 года свободное использование государственной символики в России было под запретом. Сейчас по всей стране в этот день проходят праздничные мероприятия и концерты, кроме того, самый большой российский флаг в мире путешествует по планете и устанавливает рекорды. О том, как это происходит — в материале «Газеты.Ru».

Любовь и гордость за державу

Многие события, посвященные российскому триколору, состоялись задолго до самого дня праздника. Например, в рамках проекта «Все стихии» самый большой российский флаг (1 423 кв. м.) демонстрируют в наиболее суровых и значимых местах мира. Каждая стихия символизирует место разворачивания флага, и на сегодняшний день уже осуществлены рекорды в Арктике, Крыму, Эльбрусе, Антарктиде, на Северном Полюсе, в воздухе, воде и на вулкане.

Каждое достижение в рамках проекта фиксируется в Книге рекордов России, а также глобальных списках рекордсменов.

«Проект несет в себе очень глубокий патриотический смысл. Прославляя Родину, мы гордо несем флаг нашего государства в самые труднодоступные и одновременно значимые места нашей необъятной и многогранной страны, тем самым проявляя огромную любовь и гордость за свою державу. Привлекаем внимание молодого и подрастающего поколения к нравственно-патриотическому воспитанию, укреплению духовных и моральных ценностей. Мы показываем всему миру, что для нашего человека нет ничего невозможного», — отмечают представители «Всех стихий».

Проект должен завершиться 10 сентября 2023 года, в последние сутки Единого дня голосования, после чего гигантский флаг спустя шесть лет путешествий представят на Красной площади в Москве. Потом стяг-рекордсмен передадут на постоянное хранение в фонд Музея России на ВДНХ.

Место силы

Теперь флаг России добрался и до самой северной точки планеты — его демонстрация войдет в историю как показ самого большого государственного флага на Северном Полюсе. Длина развернутого на дрейфующей станции «Северный полюс-41» Государственного флага Российской Федерации составляет 4 807 см, а ширина – 2 960 см.

Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института выбрали безопасный участок ледового поля. Двумя рейсами вертолета Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трешников». Вместе с полярниками на Северный полюс отправились и участники российского мотоклуба «Ночные волки».

«Арктика – это место силы, где могут работать только стойкие и мужественные люди, настоящие патриоты своего дела. На дрейфующей станции «Северный полюс-41» наши ученые проводят уникальные и важные для страны исследования, позволяющие развивать новые морские и воздушные трассы, осваивать перспективные территории и месторождения, сохранять уникальную природную среду арктического региона», – подчеркнул директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.

По его словам, от большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает 4 километров.

«Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», — отметил он.

При этом для флага это не первое посещение Арктики. В 2018 году он уже побывал там на дрейфующих льдах.

В общей сложности за годы путешествий флаг успел побывать во многих неожиданных и труднодоступных местах. Помимо Арктики и Антарктики, его разворачивали на вершине Эльбруса и на склоне действующего Авачинского вулкана на Камчатке. Российский триколор поднимали в воздух на аэростатах и раскладывали на ледяной глади замерзшего озера Байкал, а в марте 2019 года его привозили в Крым.