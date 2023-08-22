Нет ничего невозможного: триколор-рекордсмен добрался до Северного Полюса

Любовь и гордость за державу
Многие события, посвященные российскому триколору, состоялись задолго до самого дня праздника. Например, в рамках проекта «Все стихии» самый большой российский флаг (1 423 кв. м.) демонстрируют в наиболее суровых и значимых местах мира. Каждая стихия символизирует место разворачивания флага, и на сегодняшний день уже осуществлены рекорды в Арктике, Крыму, Эльбрусе, Антарктиде, на Северном Полюсе, в воздухе, воде и на вулкане.
Каждое достижение в рамках проекта фиксируется в Книге рекордов России, а также глобальных списках рекордсменов.
«Проект несет в себе очень глубокий патриотический смысл. Прославляя Родину, мы гордо несем флаг нашего государства в самые труднодоступные и одновременно значимые места нашей необъятной и многогранной страны, тем самым проявляя огромную любовь и гордость за свою державу. Привлекаем внимание молодого и подрастающего поколения к нравственно-патриотическому воспитанию, укреплению духовных и моральных ценностей. Мы показываем всему миру, что для нашего человека нет ничего невозможного», — отмечают представители «Всех стихий».
Проект должен завершиться 10 сентября 2023 года, в последние сутки Единого дня голосования, после чего гигантский флаг спустя шесть лет путешествий представят на Красной площади в Москве. Потом стяг-рекордсмен передадут на постоянное хранение в фонд Музея России на ВДНХ.
Место силы
Теперь флаг России добрался и до самой северной точки планеты — его демонстрация войдет в историю как показ самого большого государственного флага на Северном Полюсе. Длина развернутого на дрейфующей станции «Северный полюс-41» Государственного флага Российской Федерации составляет 4 807 см, а ширина – 2 960 см.
Для организации уникальной акции на льду Северного Ледовитого океана ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института выбрали безопасный участок ледового поля. Двумя рейсами вертолета Ка-32 к месту проведения мероприятия были доставлены 24 полярника с ледостойкой платформы «Северный полюс» и научно-экспедиционного судна «Академик Трешников». Вместе с полярниками на Северный полюс отправились и участники российского мотоклуба «Ночные волки».
«Арктика – это место силы, где могут работать только стойкие и мужественные люди, настоящие патриоты своего дела. На дрейфующей станции «Северный полюс-41» наши ученые проводят уникальные и важные для страны исследования, позволяющие развивать новые морские и воздушные трассы, осваивать перспективные территории и месторождения, сохранять уникальную природную среду арктического региона», – подчеркнул директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров.
По его словам, от большой земли полярников отделяет десять месяцев дрейфа в сложнейших климатических условиях, в окружении льдов и самого холодного океана на планете, глубина которого достигает 4 километров.
«Мы хотим, чтоб они чувствовали поддержку, поэтому именно здесь развернули масштабный российский триколор», — отметил он.
При этом для флага это не первое посещение Арктики. В 2018 году он уже побывал там на дрейфующих льдах.
В общей сложности за годы путешествий флаг успел побывать во многих неожиданных и труднодоступных местах. Помимо Арктики и Антарктики, его разворачивали на вершине Эльбруса и на склоне действующего Авачинского вулкана на Камчатке. Российский триколор поднимали в воздух на аэростатах и раскладывали на ледяной глади замерзшего озера Байкал, а в марте 2019 года его привозили в Крым.