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Не зверь, не тиран, не бездарь. Образ Сталина обновили для нового учебника истории

РВИО: в новом учебнике истории роль Сталина изложена объективно

Роль Иосифа Сталина в новом едином учебнике по истории России будет изложена более объективно, считает научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. По его словам, если в учебниках 1990-х годов Сталин представлялся «тираном и зверем», теперь упор будет сделан на его роль как главнокомандующего страны — победительницы нацизма.

Роль Иосифа Сталина (Джугашвили) в новом едином учебнике истории России будет пересмотрена и изложена более объективно. Об этом заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков на пресс-конференции, приуроченной к 80-летию Курской битвы.

«Если в учебниках, финансированных в 1990-е годы Фондом Сороса, и других это был тиран, зверь, бездарный командующий, который завалил врага трупами, в общем «преступный сталинский режим» — вот так красной нитью проходило через многие учебники, то сегодня в нашем едином учебнике, естественно, роль Сталина изложена именно должным образом, то есть объективно»,

— сказал Мягков.

По словам представителя РВИО, объективность заключается в представлении Сталина в новом учебнике как верховного главнокомандующего в годы Великой Отечественно войны, который принимал участие в планировании крупных операций и выдвинул видных военачальников на ключевые посты, а также «четко защищал интересы советской внешней политики».

Мягков отметил, что учебник основан на «непреложных фактах истории».

7 августа был представлен единый учебник по истории для учеников 10-х и 11-х классов — как всеобщей, так и российской. Учебник посвящен периоду с начала XX века до наших дней. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970–2000-м годам, а также добавили раздел про спецоперацию на Украине. Авторами выступили председатель РВИО, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский и академики РАН Анатолий Торкунов (также является ректором МГИМО) и Александр Чубарьян.

Новые памятники Сталину

В этом году в России было открыто два монумента Сталину. Бюст — появился в Волгограде в феврале, в канун 80-летия Сталинградской битвы. Портал V1.ru отмечал, что монумент расположили «в 120 м от памятника жертвам политических репрессий».

В августе восьмиметровый памятник Сталину открыли в Великих Луках Псковской области на территории завода «Микрон». Монумент изготовили четыре года назад и сначала должны были установить в Волгограде, но местные власти отказались от него. Пожертвования на установку и открытие памятника собирал фонд «Русский витязь». На сайте фонда указано, что «Русский витязь» сохраняет для нас «все лучшее в национальной культуре: история, искусство, быт, традиции, самосознание». В разделе «Проекты» (организация включена Минюстом в список иноагентов) на сайте фонда 21 публикация из 26 посвящена Сталину.

Также на сайте указано, что с 2017 года Фонд входит в Совет по делам национальностей при Правительстве Москвы и принимает участие в деятельности Комиссии по национально-культурному достоянию и этнокультурному развитию, а также Комиссии по безопасности.

В церемонии открытия памятника принимали участие священнослужители, однако местная епархия в связи с этим начала проверку, поскольку клирики были на этом мероприятии «без благословения» и по личной инициативе.

Гендиректор фонда, режиссер-документалист Владимир Паршиков на открытии заявил:

«Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину».

В свою очередь отец Антоний, который проводил обряд освящения монумента, заявил, что в годы правления Сталина множество священников были подвергнуты репрессиям, в том числе, были убиты, однако «благодаря этому у нас есть множество новомучеников». Его слова передает Псковская лента новостей.

21 августа исследовательская группа Russian Field опубликовала результаты опроса, согласно которому Сталин вошел в тройку наиболее популярных в России политических лидеров прошлого наряду с Петром I и Екатериной II. Сталина положительно оценили 65% опрошенных, отрицательно — 20%. Худшие показатели у Бориса Ельцина и Михаила Горбачева.

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