«Строительство такого предприятия не под силу никому». Умер создатель КамАЗа Лев Васильев

Умер создатель и первый гендиректор «КамАЗа» Лев Васильев, ему было 98 лет. Об этом сообщается на официальном сайте города Набережные Челны. Под его руководством в 1976 году был выпущен первый грузовик КамАЗ-5320. Васильев в разные годы занимал крупные посты в советской промышленности, в том числе был зампредседателя Госплана СССР по машиностроению и возглавлял автомобильный завод «Москвич».

В Москве на 99-м году жизни умер первый гендиректор КамАЗа Лев Васильев. Об этом сообщается на сайте города Набережные Челны и портале «Вести КАМАЗа».

Полпредство Татарстана и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев принесли соболезнования близким Васильева. Магдеев отметил его вклад в развитие города.

«С первых дней строительства Лев Борисович [Васильев] приехал в чистое поле, и он с соратниками смогли за шесть лет создать автомобильный завод. 16 февраля 1976 года удалось выпустить первые грузовые автомобили «КАМАЗ». Лев Борисович — легендарный человек, участник Великой Отечественной войны», — сказал Магдеев.

close 100% Лев Васильев во время пресс-конференции по итогам переговоров с французской автомобильной фирмой «Рено» (Renault), 1977 год Владимир Родионов/РИА Новости

Во второй половине дня 21 августа, около здания генеральной дирекции КамАЗа у памятника Васильеву во пройдет траурный митинг памяти первого гендиректора предприятия.

Жизнь и карьера

Васильев родился 7 февраля 1925 года в Москве. В годы Великой Отечественной войны в составе 96-й гвардейской стрелковой дивизии Васильев в звании рядового участвовал в боях в Донбассе, получил пять осколочных ран. Лечился в госпитале в городе Энгельсе. После госпиталя получил бронь и работал шофером автобазы Наркомата речного флота СССР в Ульяновске. С 1945 года был шофером автобазы Госснаба СССР.

С 1948 года Васильев работал на Московском заводе малолитражных автомобилей, параллельно с этим закончил Московский автомеханический институт по специальности «инженер-механик». С 1949 по 1963 годы прошел путь от инженера-инспектора до директора Московского завода малолитражных автомобилей («Москвич»).

В 1968 году Васильева назначили замминистра автомобильной промышленности СССР, а в сентября 1969 года он совмещал пост с должностью гендиректора строящегося комплекса заводов Камского объединения по производству большегрузных автомобилей — будущий КамАЗ.

Под его руководством 16 февраля 1976 года с главного сборочного конвейера сошел первый грузовик «КАМАЗ-5320».

В 1981—1983 годах — был генеральным директором производственного объединения «Москвич» и автомобильного завода им. Ленинского комсомола. С 1983 года — зампредседателя Госплана СССР. С 1984 года — министр машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР. С 1988 года — зампредседателя госкомиссии Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам.

close 100% Генеральный секретарь партии Суданский Союз, президент и председатель правительства Республики Мали Модибо Кейта и директор завода Лев Васильев на Московском заводе малолитражных автомобилей («Москвич»), 1965 год Дмитрий Козлов/РИА Новости

С июня 1990 года Васильев был персональным пенсионером союзного значения. Последние годы жил в Москве. За выдающиеся успехи Васильев получил звание Героя Социалистического Труда, два Ордена Ленина и Золотую медаль «Серп и Молот».

История и триумф КамАЗа»

Как рассказывал Васильев в интервью газете «Аргументы и факты», изначально на Каме планировалось выпускать иностранную продукцию по лицензии.

«Мы с министром автомобильной промышленности обсуждали сотрудничество с «Мерседесом». Но за свою технологию немцы заломили $14 млн. В итоге советский большегруз был сконструирован на ЗИЛе, а двигатель для него – на Ярославском моторном заводе. И получилась такая машина, которая потом в Афганскую войну выдерживала подъёмы на любые перевалы, а западные машины этого не могли», — говорил Васильев.

Кроме того, подобный завод по производству большегрузов мог появиться в другом городе. По словам Васильева, рассматривался вариант Красноярска:

«Важно было, чтобы рядом текла большая река, по которой можно было бы доставлять крупногабаритное оборудование. Но у Татарстана оказались дополнительные аргументы – близость к центрам двигателестроения и высокая обеспеченность рабочей силой. То, что было сделано в Набережных Челнах, до сих пор кажется фантастикой. <…> Лучшие зарубежные компании стояли в очереди, чтобы стать поставщиками КамАЗа. Только оборудования за рубежом было приобретено на $900 млн. <…> Уолтер Мондейл, вице-президент США, побывав в Челнах, мне сказал: «Строительство такого предприятия не под силу никому в Соединенных Штатах или Западной Европе».

По словам Васильева, за 12 лет его работы на предприятии население Набережных Челнов увеличилось в 10 раз, до 360 тыс. человек; был построен комплекс из семи заводов, хозяйственные объекты и жилые кварталы на площади 100 км2.