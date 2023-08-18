В РПЦ открестились от участия в церемонии открытия памятника Сталину

Великолукская епархия начала проверку из-за участия священников в церемонии открытия памятника Сталину в Великих Луках. Ситуацию взяли на контроль и в центральном церковном аппарате. Представителей РПЦ возмутил не только факт участия в церемонии, но и слова «коллег» о том, что благодаря сталинским репрессиям теперь «у нас много новомучеников». «Коммунисты России» и КПРФ заступились за священников, заявив, что фигура Сталина «востребована у миллионов людей».

Великолукская епархия начала проверку по факту участия своих священнослужителей в церемонии открытия памятника Иосифу Сталину на одном из предприятий в Великих Луках Псковской области.

«Их действия и высказывания не являются выражением позиции священноначалия Русской Православной Церкви и отражают их личные взгляды и убеждения», — говорится в сообщении епархии.

Ситуацию взяли на контроль в центральном церковном аппарате. Об этом в своем Telegram-канале сообщил епископ Зеленоградский Савва (Тутунов):

«Ситуация с «освящением» памятника Сталину в Великих Луках совершенно возмутительна (кто бы объяснил священнику, что такое освящение)», — говорится в сообщении епископа Саввы.

Особенно возмутили Савву слова о том, что «пострадала Церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас много новомучеников и исповедников».

«Эти слова кощунственны, — заявил епископ. — Да, Господь обратил зло во благо, явив в дни гонений стойкость в вере множества христиан, которые теперь нам служат примером и молятся за нас перед Его небесным престолом. Но злодеяния от этого меньшим злом не становятся и никак не следует испытывать чувство благодарности в адрес гонений и гонителей».

Поддержал эту позицию и глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. «Поддерживаю и подтверждаю сказанное Владыкой», — написал он в Telegram.

Коммунисты заступились за священников

«Коммунисты России» потребовали прекратить проверку священников, соответствующее обращение они направили патриарху Кириллу.

Глава партии Сергей Малинкович заявил РИА Новости, что «в народной душе товарищ Сталин давно уже причислен к лику святых».

В КПРФ также заступились за участников церемонии. Пресс-секретарь партии Александр Ющенко заявил изданию «Подъем», что критика священников со стороны епархии «рождает противоречия», из-за которых «происходят сожжения Корана».

«Да, у патриарха, может быть, есть определенные претензии к фигуре Сталина, а у миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина», — утверждает он.

Восьмиметровый памятник Сталину установили возле проходной завода «Микрон» в Великих Луках Псковской области 15 августа. Скульптором монумента выступил Михаил Красильников.

Памятник изготовили еще в 2019 году, инициативная группа по его установке пыталась найти ему место в Волгограде, Московской области и Воронеже. Однако ни в одном из регионов не нашла поддержки властей. В 2023 году идею разместить монумент поддержало руководство завода «Микрон» в Великих Луках.

«Люди выразили желание каждый день, приходя на работу, видеть памятник Иосифу Сталину», — сказал в интервью РИА Новости Владимир Паршиков, замглавы фонда «Русский витязь» (при его поддержке велась установка памятника).

«Сталин был в курсе дел»

В эфире радио Sputnik председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, отвечая на вопрос об отношении РПЦ к личности Сталина, говорил, что его ответственность за репрессии в отношении священнослужителей очевидна.

«Ежов (глава НКВД Николай Ежов. – «Газета.Ru») докладывал Сталину: «В результате наших оперативных мероприятий почти полностью ликвидирован епископат Православной Церкви, что в значительной степени ослабило и дезорганизовало Церковь». Неужели этот доклад не дошел до Сталина? – сказал Иларион. — Ведь он сам писал резолюции. «Надо бы поприжать господ церковников», — писал Сталин Ежову. Поэтому совершенно очевидно, что Сталин был в курсе дел и знал о том, что происходило — знал об этих квотах, ибо лично их утверждал. Поэтому ответственность Сталина за репрессии совершенно очевидна. Она может быть неочевидна только для тех [людей], которые хотят верить мифам, а не цифрам и фактам».

По словам Илариона, план НКВД по репрессиям среди священнослужителей предписывал арестовать в общей сложности около 250 тысяч человек. Однако карательные органы значительно превысили эти цифры.

«Только с августа по ноябрь 1937 года было репрессировано 31 359 «церковников и сектантов», в том числе митрополитов и епископов — 166, «попов» — 9116, монахов — 2137, «церковно-сектантского кулацкого актива» почти 20 тысяч. Из этого числа приговорено к расстрелу свыше 13 тысяч. Из них епископов — 81, священников 4629 и так далее», — перечислил он.

При этом в недавнее время в России установили несколько памятников Сталину. Так, в сентябре 2015 года памятник «вождю» поставили на территории мясокомбината «Звениговский» в марийском поселке Шелангер. В мае 2019 года в Новосибирске — во дворе областного комитета КПРФ. В декабре 2022 года памятник Сталину появился на территории частной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах. В Волгограде в феврале 2023 года бюст Сталина установили возле музея-панорамы «Сталинградская битва» — в 120 метрах от памятника жертвам политических репрессий.

Сейчас более половины россиян – 54% — так или иначе согласны с тем, что Сталин — великий вождь (не согласны лишь 12%), следует из опроса «Левада-центра» (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

По его данным, 47% респондентов относятся к Сталину с уважением, 23% – безразлично, еще 16% – с симпатией либо восхищением. Лишь 8% испытывают к вождю народов негативные эмоции.