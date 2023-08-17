Невозможно допросить: барменша, которую зверски избили на Камчатке, не может говорить

На Камчатке приезжий из Краснодарского края подозревается в жестоком избиении сотрудницы кафе, суд арестовал его на два месяца. У пострадавшей сломана челюсть, из-за чего она не может ответить на вопросы следователей. При этом обвиняемый утверждает, что его пытаются выставить в плохом свете. О том, почему повар набросился на барменшу и как она себя чувствует, читайте в материале «Газеты.Ru».

В поселке Сокоч 15 августа 41-летний работник кафе Дмитрий напал на свою 39-летнюю коллегу на кухне пищеблока. Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, видео опубликовала группа «Инфо Камчатка» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что мужчина оскорбляет женщину, называет ее террористкой и наносит ей множественные удары ногами и руками по голове. При этом у него в руках два ножа, которые, судя по записи, он не использовал.

Запись нападения распространилась в социальных сетях. Сотрудники правоохранительных органов начали искать злоумышленника, им оказался Дмитрий Рязанов. По данным Telegram-канала Shot, мужчину задержали через сутки после совершения преступления.

Что разозлило повара?

Как сообщает Shot, около семи утра пострадавшая встретила Рязанова на входе в кафе «Don Cappuccino». Он пришел на работу в нетрезвом состоянии вместе с другом. Женщина попросила ключи и пошла к барной стойке готовиться к открытию. К ней подошел повар и начал оскорблять. Потерпевшая посоветовала ему отоспаться, что разозлило Рязанова. Он пошел за ней на кухню, где жестоко избил.

«Тебя никто не защитит, овца», – говорил он.

В 2000 году Рязанова осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», так как он напал с ножом на мужчину. Кроме этого, его неоднократно привлекали за нарушение общественного порядка.

Shot отмечает, что это не первое нападение повара на женщин. В 2005 году в Краснодаре мужчина не менее жестоко избил девушку возле кафе «Берег».

Подозреваемый пожаловался на следователей

17 августа суд постановил заключить обвиняемого под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК по Камчатскому краю.

Во время заседания мужчина заявил, что его пытаются выставить в плохом свете, поэтому необходимо опросить его коллег, передает слова нападавшего Shot.

«Я считаю, что мои характеристики собраны в одностороннем порядке с целью меня очернить как можно хуже, вот и все», – сказал повар во время суда.

Он призвал следствие слушать «и хорошую, и плохую» стороны.

«Очень неприятный тип»

Повар уже не раз вступал в конфликты с потерпевшей. Об этом рассказала местная жительница Евгения в разговоре с «Газетой.Ru». «К сожалению, несколько раз мне приходилось быть свидетелем стычек между девушкой и молодым человеком. Полное кафе гостей, девушка старалась быстро готовить кофе, отдавать заказы, а мужчина лез под руку и огрызался на нее. Я не вслушивалась... но девушка обрубала разговор просила его отстать и не мешать работать», – объяснила Евгения.

Другая посетительница кафе – Анастасия – неоднократно видела пострадавшую. Она показалась ей приятной, вежливой, улыбчивой.

«Этот мужчина всегда казался менее приятным, был каким-то нервным, дерганым, очень неприятный тип. Никогда не нравился, психанутый, очень напоминал наркомана поведением, вечно хмурый, недовольный», – сказала Анастасия.

Пострадавшая не может ответить на вопросы следователей

Пострадавшая находится в сознании, однако она в шоке. В настоящее время женщина получает лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии Краевой клинической больницы. Врачи пока что не пускают к ней посетителей. Неравнодушные местные жители принесли в больницу предметы первой необходимости и попросили передать женщине.

Как сообщает Shot со ссылкой на источник, у женщины сломана челюсть, она не может говорить. Следователи не могут ее допросить.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава сообщает, что врачи оценивают состояние женщины как удовлетворительное. Заместитель главврача Камчатской краевой больницы, Олег Кузьменков, сообщил, что состояние пациентки стабильное, и ей проведено необходимое обследование. По словам врачей, ей не требуется срочных операций. Тактика лечения разработана, пациентка восстанавливается.