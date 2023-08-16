СК возбудит уголовно дело после задержки рейсов Анталья — Екатеринбург

Российская авиакомпания Red Wings за последние три дня задержала два рейса из турецкой Антальи в Екатеринбург и обратно из-за неисправности двух Boeing 777. Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг пассажирам перевозчиком. В авиакомпании пообещали вернуться к штатному режиму полетов с 16 августа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До двух лет лишения свободы

Уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг российской авиакомпанией Red Wings возбудят по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Бастрыкин пообещал лично контролировать ход расследования.

Ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, минимальное наказание — уплата штрафа в размере 300 тыс. руб.

Интерес следователей привлекли сообщения СМИ, согласно которым с 12 по 14 августа российские туристы дольше суток не могли вылететь из Екатеринбурга в Анталью и из Антальи в Екатеринбург на двух рейсах Red Wings. В итоге пассажиры долгое время находились в некомфортных условиях в ожидании вылета, уточнили в Следственном комитете.

Проблемы с Boeing

Информация о задержке этих рейсов появилась 12 августа. В Red Wings во вторник подтвердили отложенный старт рейса Анталья — Екатеринбург, который должен был вылететь 12 августа, а прилетел в российский город лишь 15 августа. Кроме того, туристам пришлось ожидать более 37 часов вылет рейса Екатеринбург — Анталья, запланированный на 13 августа. В компании в качестве причины задержек назвали техническую неисправность двух самолетов Boeing 777. Что именно случилось с лайнерами — в компании не уточнили.

Во время ожидания, по сообщению одного из путешественников Руслана Гагиева, перевозчик предоставил туристам спальные места в гостиницах и еду за свой счет. На фоне ситуации в авиакомпании пообещали предоставить пассажирам сертификаты сроком на 1 год на право бесплатного полета по любому региональному направлению с вылетом из Екатеринбурга в качестве компенсации.

«Сотрудники Ред Вингс предприняли все возможные усилия, направленные на создание комфортных условий и исправление ситуации, связанной с задержками рейсов», — отметили в компании.

В федеральном агентстве воздушного транспорта рекомендовали Red Wings обратиться за представлением самолетов к другим авиакомпаниям.

В итоге для пассажиров, следовавших из Антальи в уральскую столицу, перевозчик запросил дополнительный борт у другой российской авиакомпании — «Икар».

Возвращение в график

«Икар» уже выполнил рейс из Екатеринбурга в Анталью. Также компания взяла на себя другие рейсы Red Wings, среди которых Анталья — Екатеринбург, Анталья — Жуковский, Шарм-эль-Шейх — Казань, Казань — Анталья. В общей сложности «Икар» выполнит семь рейсов Red Wings.

В Росавиации заявили, что контролируют вопрос перевозки туристов авиакомпании. К привычному расписанию рейсов в Red Wings пообещали вернуться в 11:00 16 августа.

Red Wings входит в топ-10 крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний России. В парке перевозчика находятся три дальнемагистральных Boeing 777, и 20 Superjet 100, которые летают на региональных направлениях.