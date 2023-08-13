Кривой почерк, раздражительность и неуверенность: нейропсихолог о «бывших» левшах

13 августа в мире отмечают Международный день левшей. В СССР леворукость считали дефектом, поэтому в школах их активно переучивали писать правой. Такая практика прекратилась лишь в начале 80-х годов прошлого века. Детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова в колонке «Газеты.Ru» рассказала, как определить, что человек – «бывший левша» и какими могут быть последствия переучивания.

Прежде всего, бывшего левшу выдаст почерк. Будет некрасивый, корявый почерк с неровными, корявыми, хаотичными буквами. Также мелкая моторика может быть очень слабо развита. У человека могут быть не ловкие пальчики. И правая, и левая рука могут быть одинаково неловкими. Например, завязать или развязать шнурок и узелок человеку может доставлять много хлопот. Такому человеку гораздо сложнее понять суть происходящего. Когда происходит какая-то необычная ситуация, человек, которого не переучивали, быстро вникнет в суть и поймет, что происходит. Переученная левша будет долго осознавать, понимать, что происходит. У других людей будет складываться ощущение, будто человек неумный, но при этом у человека будет полностью сохранный интеллект.

Мыслительные операции будут замедлены за счет того, что не ведущее полушарие будет отправлять запрос в ведущее полушарие и позже возвращать в не ведущее полушарие, и на это уходит очень много энергии и сил.

Мы увидим, что переученный левша отличается неуверенностью в себе, чувствуя себя неумехой, думать, что он не умеет ничего, не способен ни на что. Возможно, такому человеку сложнее отстаивать свою точку зрения в какой-то конфликтной ситуации.

Переученная левша, как правило, задерживает дыхание во время письма, чтобы писать более или менее красиво. Как правило, у них еще очень сильный нажим на ручку. Потому что они с усилием пишут, каждая буква им дается с трудом в большинстве случаев. Им всегда сложно писать много, им легче напечатать двумя руками.

Будет снижена концентрация внимания и возможна повышенная раздражительность, особенно если человеку нужно много писать.

У них нет автоматизированных навыков в большинстве случаев, поэтому если нужно быстро написать, и кто-то будет с ними в этот момент говорить, это будет вызывать раздражительность.

Латеральность функций (предпочтение одной стороны тела перед другой – Газета.Ru) можно выявить всегда следующим образом: нам нужно, чтобы всегда был ведущие глаз, рука, нога и ухо.

Мы даем задание: покажите, какой рукой вы чистите зубы, покажите, как вы бьете по мячу ногой, как вы расчесываете волосы, покажите, как вы послушаете тиканье часиков, посмотрите в подзорную трубу. Соответственно, если ребенок или взрослый человек выбрал только правую сторону: правый глаз, правое ухо, правую руку и ногу, и пишет правой рукой, значит, это настоящий правша. Все остальное – это переученные в большинстве случаев.