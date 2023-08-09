Гастрономический пикник «Август»: гид по фестивалю

12 августа 2023 года на территории арт-кэмпа «Дикая Мята» впервые пройдет гастрономический пикник «Август». На мероприятии будет представлен уникальный гастро-мир Тульской области: специалитеты, фермерские продукты, авторские блюда и, конечно, гостей ждет развлекательная программа от резидентов «Дикой Мяты» и усадьбы «Поленово». Что будем пробовать, слушать и смотреть – читайте в нашем гиде по фестивалю.

PRO-гастро – мастер-классы шефов и фуд-блогеров

На видовой веранде «Дачного клуба Тинькофф» для гостей гастрономического пикника «Август» пройдет серия мастер-классов от шефов, фуд-блогеров и партнеров фестиваля. Так, специалисты компании «ЦИОН РУСС» расскажут, как вырастить огород на подоконнике. О пользе и значении чистой воды детям и взрослым расскажет профессор Водичкин из компании «БАРЬЕР». По истории мировых сидров мастер-класс проведет Виталий Пидченко, совладелец боттлшопа «БИРДЕКЕЛЬ», а Семен Небольсин, производитель тульского сидра St. Anton, поделится своим опытом и расскажет о специфике работы в Тульском регионе.

Известный кулинарный блогер и автор YouTube-канала «Foodkor Рецепты Корейской кухни» Денис Ким специально для гастрономического пикника «Август» прилетит из Хабаровска и проведет мастер-класс по приготовлению праздничного корейского блюда «Поссам» и пончанов, корейских закусок, используя тульские продукты, а еще расскажет гостям о том, как раскрутить свой блог и стать популярным фуд-блогером. К слову, канал Дениса – единственный в России популярный ресурс, на котором представлены видео-рецепты по приготовлению блюд корейской и паназиатской кухни.

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Еще одним специальным гостем зоны PRO-гастро станет Василий Емельяненко — известный шеф-повар, телеведущий, фуд-блогер и автор YouTube-канала «Шеф-повар Василий Емельяненко», который смотрят 3,41 млн подписчиков. Мастер-класс Василия пройдет на территории гриль-зоны и гости мероприятия смогут попробовать фирменную уху и запеченные ребрышки из тульского мяса, узнать рецепты и некоторые кулинарные секреты Василия.

Тульские специалитеты и фермерский рынок

Тульский регион задавал и задает тренды в гастрономии — фермерские продукты региона участвуют и побеждают в международных экспо, тульские шеф-повара — создают неповторимые шедевры, первую в России знаковую книгу поваренных рецептов написал туляк Василий Алексеевич Левшин, собрав все традиции национальной кухни.

И на гастрономическом пикнике «Август» будет представлено многообразие фермерских продуктов, которые гости фестиваля смогут не только попробовать, но и приобрести: элитные сыры, окская черная икра, чоризо и салями из фермерского мяса, балык, кнуты, копченые на дубовых дровах брискет и клариевый сом и многое другое! А на ремесленной ярмарке можно будет купить авторскую деревянную и керамическую посуду, аромадиффузоры с наполнителями на базе тульского разнотравья, традиционные тульские игрушки и сувениры.

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Гала-ужин

Кулинарной кульминацией гастрономического пикника «Август» станет гала-ужин, в меню которого блюда высокой кухни от топовых тульских шеф-поваров: Игоря Синдеева (ресторан TEN), Дмитрия и Анны Шаляпиных (ресторан «Кулинарный Цех») и Арсения Киреева (ресторан «Ручеек»), а также от шефов кафе арт-кэмпа «Дикая Мята» Александра Сколоты и Андрея Клюкина («Наша Птичка»). Авторский сет из местных фермерских продуктов, обыгранный неожиданными ингредиентами и смелыми сочетаниями, раскроют в новой палитре вкусов современные ресторанные тенденции. Начало гала-ужина в 20:00, а музыкальный гость — резидент тульского «Джаз клуба», певец, поэт и художник родом из Уганды Daniel Stranger.

Меню гала-ужина:

• Игорь Синдеев (ресторан TEN): амюз буш — луковый крекер с печеным сельдереем и лисичками, ганаш из темного шоколада с черной смородиной, деревенской сметаной и пралине из черного хлеба.

• Арсений Киреев (ресторан «Ручеек»): рататуй из томленых сезонных овощей с яйцом и хвостом рака, салат из томатов и разнотравия с муссом из козьего сыра.

• Дмитрий и Анна Шаляпины (ресторан «Кулинарный цех»): мини-эклеры с рийетом из копчёного мраморного сома и медовик с ореховой халвой.

• Александр Сколота и Андрей Клюкин («Наша Птичка»): филе миньон с кремом из копченой лесной лисички (прожарка медиум), равиоли с тыквой и муссом из окского рака и черной икрой, а также десерт из первых яблок, которые выросли в саду, посаженном на поле «Дикой Мяты».

Развлекательная программа

На гастро-пикнике «Август» в рамках резиденции арт-кэмпа и фестиваля «Дикая Мята» выступят яркие и любимые музыканты. Это группы, которые покорили сердца гостей «Дикой Мяты», тульские артисты и новые имена в лучших традициях фестиваля. В этот день на сцене «Веранда» выступят Драгни, Mazzltoff, Krzysztof Azninski, New Day, Мэнсон Флетчер и Лиза Матрешка.

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Музей-усадьба «Поленово» в рамках своей резиденции проведет два увлекательных мастер-класса от Полины и Платона Кехаиди. На гончарном мастер-классе Полины можно будет научиться делать горшочек или вазочку — изделие можно забрать с собой, высушить и при желании обжечь в ближайшей керамической мастерской. А Платон Кехаиди проведет мастер-класс по росписи филимоновской игрушки, которую можно также будет забрать с собой.

На Тульской земле Тульские шефы и топовые фуд-блогеры страны приготовят для гостей мероприятия блюда из Тульских продуктов. Тульские производители представят фермерскую продукцию — от крафтовых сыров до отборной черной икры. Тульские мастера презентуют авторские ремесленные изделия, крупнейший независимый музыкальный фестиваль страны «Дикая Мята», который традиционно проходит в Тульской области, представит яркую музыкальную программу пикника, а главными напитками станут тульские сидры из тульских яблок и тульский квас!