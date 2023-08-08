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«Большака скрутили». Мэра Димитровграда задержали за взятку

Мэра Димитровграда Большакова задержали со стрельбой

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова, когда тот получал взятку. Он заблокировал двери автомобиля, поэтому силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух и разбить стекло машины. При градоначальнике обнаружили один миллион рублей. СМИ сообщают, что правоохранители заинтересовались и другими чиновниками Ульяновской области.

Правоохранительные органы с поличным задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова.

По данным 73online.ru, Большакова задержали во дворе администрации города. Издание со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что в момент задержания градоначальник получал взятку. При нем был обнаружен миллион рублей.

Очевидцы задержания утверждают, что мэр оказал сопротивление – заблокировал двери машины и отказался выходить.

«Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, выбить стекло у водительского кресла и уложить Большакова лицом в асфальт, предварительно защелкнув наручники», — пишет издание.

Окончание операции силовиков попало на видео, которое разошлось по соцсетям.

«Большака скрутили походу, – комментирует очевидец на записи. – По стеклу колотят стволом, короче. По-моему, Большак. Смотри, там на камеру все снимают. Вот это да! Походу, взяточку взял. Сначала на дороге стоял, потом на парковку заехал. По-моему, это большаковская машина. А эти вылетели откуда-то в масках, крутить его давай. Все, Андрюша, доплясался».

ТАСС пишет, что вместе с Большаковым был задержан сотрудник аппарата губернатора Ульяновской области и посредник. Baza сообщает, что это советник губернатора Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Издание 73online.ru обратило внимание, что сегодняшнее заседание штаба по комплексному развитию региона прошло без участия Эделя. Его телефон не отвечает.

73online.ru сообщает, что в администрации Димитровграда проводятся обыски. По информации портала, задержаны и другие высокопоставленные сотрудники правительства Ульяновской области.

«Вероятно все это связано с одним делом о взятке — откатом от строительной организации, которая работает на объекте в области. Делом занимаются следователи и оперативники из Москвы», – говорится в сообщении Baza.

По данным агентства, чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им может грозить до 15 лет колонии.

«К Большакову было много вопросов»

Официального сообщения о задержании со стороны сотрудников силовых структур пока нет. Однако сообщения о задержании коллег подтвердил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, это произошло «при порочащих обстоятельствах».

«К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны, – написал Русских в своем Telegram-канале. – Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия».

Губернатор сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый конкурс по выборам главы администрации Димитровграда. Нового мэра определит новый состав городской думы.

«Все, кто нарушает закон, должен нести за это ответственность», – подчеркнул губернатор.

Ранее Димитровград попал в новостные сводки как город, в котором было зафиксировано наибольшее количество отравлений – 37 – слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр». Врачи не смогли спасти 11 человек.

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