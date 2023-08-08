«Большака скрутили». Мэра Димитровграда задержали за взятку

Сотрудники правоохранительных органов задержали мэра Димитровграда Андрея Большакова, когда тот получал взятку. Он заблокировал двери автомобиля, поэтому силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух и разбить стекло машины. При градоначальнике обнаружили один миллион рублей. СМИ сообщают, что правоохранители заинтересовались и другими чиновниками Ульяновской области.

Правоохранительные органы с поличным задержали мэра Димитровграда Ульяновской области Андрея Большакова.

По данным 73online.ru, Большакова задержали во дворе администрации города. Издание со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что в момент задержания градоначальник получал взятку. При нем был обнаружен миллион рублей.

Очевидцы задержания утверждают, что мэр оказал сопротивление – заблокировал двери машины и отказался выходить.

«Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, выбить стекло у водительского кресла и уложить Большакова лицом в асфальт, предварительно защелкнув наручники», — пишет издание.

Окончание операции силовиков попало на видео, которое разошлось по соцсетям.

«Большака скрутили походу, – комментирует очевидец на записи. – По стеклу колотят стволом, короче. По-моему, Большак. Смотри, там на камеру все снимают. Вот это да! Походу, взяточку взял. Сначала на дороге стоял, потом на парковку заехал. По-моему, это большаковская машина. А эти вылетели откуда-то в масках, крутить его давай. Все, Андрюша, доплясался».

ТАСС пишет, что вместе с Большаковым был задержан сотрудник аппарата губернатора Ульяновской области и посредник. Baza сообщает, что это советник губернатора Игорь Эдель и его помощник Дмитрий Смирнов. Издание 73online.ru обратило внимание, что сегодняшнее заседание штаба по комплексному развитию региона прошло без участия Эделя. Его телефон не отвечает.

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73online.ru сообщает, что в администрации Димитровграда проводятся обыски. По информации портала, задержаны и другие высокопоставленные сотрудники правительства Ульяновской области.

«Вероятно все это связано с одним делом о взятке — откатом от строительной организации, которая работает на объекте в области. Делом занимаются следователи и оперативники из Москвы», – говорится в сообщении Baza.

По данным агентства, чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. Если их вина будет доказана, им может грозить до 15 лет колонии.

«К Большакову было много вопросов»

Официального сообщения о задержании со стороны сотрудников силовых структур пока нет. Однако сообщения о задержании коллег подтвердил губернатор Ульяновской области Алексей Русских. По его словам, это произошло «при порочащих обстоятельствах».

«К Большакову было много вопросов и претензий с нашей стороны, – написал Русских в своем Telegram-канале. – Многочисленные проблемы горожан оставались без внимания. Мы не будем ждать следствия и суда. Считаю, что факта задержания при компрометирующих обстоятельствах достаточно, чтобы уволить его по утрате доверия».

Губернатор сообщил, что в ближайшее время будет назначен новый конкурс по выборам главы администрации Димитровграда. Нового мэра определит новый состав городской думы.

«Все, кто нарушает закон, должен нести за это ответственность», – подчеркнул губернатор.

Ранее Димитровград попал в новостные сводки как город, в котором было зафиксировано наибольшее количество отравлений – 37 – слабоалкогольным напитком «Мистер Сидр». Врачи не смогли спасти 11 человек.