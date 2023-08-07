РКН готовится заблокировать 7 млн серых сим-карт. Кто из россиян может остаться без связи?

С начала августа Роскомнадзор рассылает мобильным операторам списки телефонных номеров с неактуальными персональными данными, пишут «Ведомости». После получения уведомления абонент должен в течение 15 дней актуализировать информацию о себе, иначе его номер заблокируют. «Газета.Ru» разбиралась, кому может грозить отключение мобильной связи.

Роскомнадзор требует от операторов мобильной связи начать блокировать в августе номера абонентов с неактуальными персональными данным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Речь идет о картах, которые продаются у метро без заключения договоров, или о корпоративных сим-картах, которые компании массово закупают для сотрудников.

«На Роскомнадзор возложена обязанность осуществлять мониторинг достоверности сведений об абонентах, внесенных операторами связи в свои базы данных. С этой целью ведомство разработало специальную информационную систему, которая в автоматическом режиме осуществляет мониторинг достоверности таких данных», – заявил представитель РКН.

По его словам, операторы сами прикладывают усилия по приведению баз данных в соответствие с законодательством по борьбе с незаконными сим-картами, однако, по данным источников, до начала августа регулятор не требовал блокировать номера.

Согласно статье, в течение трех дней с момента получения списка номеров от регулятора оператор должен уведомить абонента о необходимости актуализировать информацию и возможной блокировке. У пользователя есть 15 дней, чтобы внести данные о себе через портал «Госуслуги», мобильное приложение или лично в салоне связи.

Единовременные потери операторов от блокировки сим-карт могут составить от 100 млн до 360 млн руб. в месяц, подсчитали «Ведомости».

Согласно закону «О связи», оператор обязан самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте — ФИО клиента, дату его рождения, данные паспорта — до начала оказания услуг. Это требование действует с 2018 года. Кроме того, в 2021 году в силу вступил закон, обязывающий предпринимателей подавать сведения о конечных пользователях корпоративных сим-карт в ЕСИА (Единую систему идентификации и аутентификации). РКН получил право потребовать от оператора блокировки незарегистрированного номера.

Как сообщил «Ведомостям» гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков, в России насчитывается порядка 6,5–7 млн серых сим-карт.

По его словам, цифра из года в год снижается – два года назад таких карт было около 11 млн. Из 7 млн серых карт не более 5% – это карты, купленные для совершения противоправных действий. Большая часть таких – корпоративные, которые не были надлежащим образом оформлены, или сим-карты, приобретенные для регистрации на интернет-сервисах, чтобы таким образом защититься от спама.

По словам одного из собеседников газеты, в каждом запросе от РКН содержится порядка 50 тыс. номеров.

По мнению Кускова, ожидать массовых отключений абонентов не стоит, поскольку «по объективными причинам» подтвердить свою персональные данные не смогут только клиенты преклонного возраста.

Как пояснил источник из Роскомнадзора, проверкой номеров абонентов занимается подведомственный РКН Главный радиочастотный центр. После то как ведомство получает данные о том, что информация об абоненте актуализирована, на его номер делается контрольный прозвон. Если информация не подтвердится, услуги связи блокируются, а договор с пользователем может быть расторгнут в одностороннем порядке, пояснил представитель «Билайна».

Насколько критична ситуация

В разговоре с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group, телеком-эксперт Эльдар Муртазин заявил, что действующее законодательство предусматривает штрафы от 30 до 500 тыс. рублей за каждую сим-карту с неактуальными паспортными данными, поэтому

«Роскомнадзор не заинтересован в наказании операторов, чтобы операторы разорились. Потому что сумма штрафа за каждую такую сим-карту космическая.

И, по сути, это деньги, которые оператор никогда не отобьет за всю жизнь абонента. То есть он не заработает таких денег».

Как отметил эксперт, в настоящее время примерно у 2 млн сим-карт не подтверждены паспортные данные пользователей.

«На фоне 200 млн. активных сим-карт это примерно около 1%, даже меньше процента. То есть не очень критичная ситуация», — считает Муртазин.

По его словам, за первое полугодие переподтвердили свои паспортные данные несколько миллионов абонентов.

«Не существует никаких серых сим-карт»

Муртазин также прокомментировал ситуацию с серыми сим-картами:

«Меня начинает немножко трясти от этой фразы, потому что не существует никаких серых сим-карт. Все сим-карты, которые продаются в России, абсолютно официальные, официально ввезены, созданы операторами, прописаны в системах и так далее.

Есть карты, в которых нет точных паспортных данных. Причем очень часто мы сразу начинаем воображать такое клише, что это мошенники какие-то, вот они на чужие паспорта, на выдуманные паспорта покупают такие сим-карты. Такие сим-карты безусловно есть, но их очень немного».

По словам Муртазина, у операторов также возникают сложности с актуализацией данных при смене документов у клиента:

«Например, девушка выходит замуж, меняет фамилию, меняет паспорт. Может ли оператор об этом знать и догадываться? Вообще никак. <…> Смена фамилии — это ситуация, которая оператором никак не отслеживается. Одна из многих. По закону и по договору с оператором вы обязаны в пятнадцатидневный срок предоставить новые паспортные данные. Это ваша обязанность. Если вы этого не сделали, вы нарушаете контракт с оператором, и он имеет право приостановить услуги связи для вас. Что, собственно, и будет происходить для тех, кто по каким-то причинам не захотел, не успел подтвердить свои данные».

Он также пояснил, что бывают случаи, когда сим-карта покупалась на документы одного человека, а пользовался другой, и «операторы научились с этим работать». В таком случае, поясняет эксперт, нужно прийти к оператору, предоставить документы, подтверждающие факт использования и оплаты услуг связи и написать заявление на переоформление сим-карты, которое рассматривается от одной до двух недель.

«Операторам невыгодно терять абонента, который платит деньги, законопослушно пользуется, но совершил ошибку, оформил не на себя сим-карту», — заключил эксперт.