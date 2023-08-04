«Бесспорная инвестиция в будущее»: как Казахстан стал шахматной столицей мира

В Казахстане проходит значимое событие в мире шахмат — чемпионат мира среди школьников World Schools Team Championship 2023. Турнир организован Международной и Казахстанской Федерациями шахмат при поддержке правительства республики и генерального партнера Freedom Holding Corp. За последние несколько лет республика неоднократно принимала крупнейшие международные соревнований. «Газета.Ru» решила разобраться, как и благодаря чему Казахстан стал шахматной столицей всего мира.

По регламенту школьный чемпионат мира по шахматам World Schools Team Championship 2023 проходит в двух возрастных категориях: до 12 лет и до 18 лет. Более 400 участников из 53 стран вступили в борьбу за звание чемпиона мира по шахматам. В рамках текущего турнира Казахстан представляют шахматисты из школ Алматы, Астаны, Актау, Атырау, Шымкента и Павлодара.

На церемонии открытия символический ход в категории до 18 лет сделал аким области Нурлан Ногаев, а в младшей категории турнир открыл президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов.

Спорт как образ жизни

Уже больше двух десятков лет Казахстан является центром притяжения крупнейших спортивных мероприятий. Ежегодно страна принимает различные спортивные и культурные мероприятия, куда съезжаются представители стран континента: только в 2022 году Казахстан принял чемпионаты Азии по олимпийским видам спорта. Среди них самбо, легкая атлетика и дзюдо.

Развитие спорта в стране началось в 2015 году, с проведения этапов мировых первенств по боксу, борьбе, тяжелой и легкой атлетике, плаванию и пр. Все это побудило пересмотреть вектор развития спорта в стране.

Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые спортивные объекты, улучшаются условия труда тренеров и учителей физкультуры, проводятся внутренние чемпионаты РК для воспитанников детских школ, а также для спортсменов-любителей.

«В текущем году в соответствии с планом-графиком, утвержденным постановлением правительства, будет продолжена работа по строительству 113 новых, реконструкции 20 и по дооснащению 6 действующих спортивных объектов», — сказал министр культуры и спорта Казахстана Асхат Оралов в интервью МИА «Казинформ».

Самая интеллектуальная игра

Отдельное высокое внимание в Казахстане отдают одной из самых древних и интеллектуальных игр — шахматам. В 2019 году республика стала мировой шахматной столицей, приняв командный чемпионат мира по шахматам среди мужчин и среди женщин.

Игра в шахматы известна на территории Казахстана очень давно. Об этом свидетельствуют археологические раскопки, в результате которых были найдены первые шахматные фигуры XI-XIII веков. Однако популярность игра приобрела только в 1889 году в городе Верный, где был создан первый кружок любителей шахмат.

В 60-80-е годы прошлого столетия много граждан Казахстана становились чемпионами СССР по шахматам, а гроссмейстеры не раз становились членами сборной СССР по шахматам.

Сейчас шахматы в стране развиваются за счет стратегического комплексного подхода правительства и частных инвестиций. За счет этой синергии Казахстану удается поддерживать статус одной из мировых шахматных столиц — в апреле текущего года в Астане прошел финальный поединок за звание чемпиона мира по шахматам между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дином Лижэнем.

Большую поддержку развитию шахмат в Казахстане оказывает финансовый холдинг Freedom Holding Corp.

При участии холдинга был проведен матч за титул чемпиона мира, а в августе в Актау проходит крупнейший в мировой истории шахматный турнир среди школьников из более чем 50 стран — World Schools Team Championship 2023.

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Freedom Holding является генеральным партнером Казахстанской федерации шахмат, и одной из своих задач в республике видит популяризацию шахмат и создание условий для развития талантов нового поколения шахматистов. По словам основателя компании и главы Федерации шахмат Казахстана Тимура Турлова, холдинг старается не просто популяризировать игру в шахматы, а создавать целую систему и возможности для развития подрастающего поколения.

«Чемпионат мира, который мы проводим в Актау, — бесспорная инвестиция в будущее Казахстана, которая поможет развитию коммуникации как федерации, так и наших ребят с участниками из более чем 50 стран мира. Мы со всей моей командой благодарны Международной шахматной федерации и лично ее президенту Аркадию Дворковичу за поддержку чемпионата. Мы видим в наших общих проектах глобальное партнерство, которое позволит популяризировать наш вид спорта во всем мире и укрепить дружеские отношения между странами», — говорил Турлов в интервью за несколько дней до старта чемпионата.

По оценке Дармена Садвакасова, первого вице-президента Казахстанской федерации шахмат, проводимый в Актау турнир – это абсолютно новый формат соревнований. По его словам, чемпионат станет «кульминацией всего школьного процесса обучения шахматам, который внедрен в десятках школ со всего мира». Само мероприятие, по словам Садвакасова, является большим шахматным праздником для более чем 400 детей из 53 стран мира.

Вклад бизнеса в развитие спорта Казахстана действительно тяжело переоценить – наравне с государством частная инициатива является главным драйвером для улучшения условий тренировок и проведения соревнований.

Непосредственно в шахматах за последние годы при поддержке бизнеса КФШ открыла несколько школ для юных шахматистов во всех регионах страны — и теперь активно занимается их развитием.